Feltenné Szarvast a gasztrotérképre egy lokálpatrióta testvérpár

Új étlappal, főként helyi alapanyagokból készült ételkülönlegességekkel, komplex bisztrókínálattal és csúcspörkölők csúcskávéival várja vendégeit a szarvasi Újváros Bisztró. A Délkelet-Magyarország egyik legszebb településén található, megfizethető luxusétterem tulajdonosai, Szin Csaba és Szin Bence minden követ megmozgattak annak érdekében, hogy az emberek a lehető legjobb szájízzel távozzanak tőlük. Elkötelezettségük eredménye, hogy a Hi-Tech irodaház földszintjén kialakított vendéglátóhely kreatív séfje a nemzetközi szinten is jegyzett Várvizi Péter, a vezető séf pedig az a Piltz Zoltán, aki Anglia és a világ kiemelkedő fine dining éttermeiben pallérozta magát.

Szarvas az elmúlt években felkapott célponttá nőtte ki magát a hazai és külföldi turisták körében egyaránt, és ez egyáltalán nem a véletlen műve. A megközelítőleg 17 ezres lakosságú alföldi város olyan sok programlehetőséggel és turisztikai látványossággal kecsegtet, melyeket egy-két nap alatt lehetetlen bejárni. A teljesség igénye nélkül ott van az évszaktól függetlenül páratlan látványt nyújtó Mini Magyarország makettpark, hazánk egyetlen interaktív parkja, ahogy a Kőrös holtága is, mely jobb időben a fürdőzők Kánaánja a térségben.

A kisváros mostanáig egyedül a gasztrotérképre nem tudott érdemben felkerülni, de egy világlátott, lokálpatrióta testvérpár célként tűzte ki, hogy ezen egyszer s mindenkorra változtasson. A Gree klímamárka magyarországi képviseletét kiépítő Szin Csaba és Szin Bence a cégben szerzett tapasztalatokat ültette át a vendéglátás területére és nyitotta meg tesztüzemben még júniusban a védett mocsárciprusok által övezett, festői szépségű telken az Újváros Bisztrót. A luxusétterem a város első modern Hi-Tech épületében kapott helyet, mely egyben a Gree Magyarország irodaháza is.

A két testvér a csapat összeállításakor is a tökéletességre törekedett, így a stábot nemzetközi szinten is ütős szakemberek alkotják. A kreatív séf a nemrégiben Békésszentandrásra költözött Várvizi Péter, a hazánk első két Michelin csillagos étterme, az Onyx kutatóséfje, aki mellett örömmel vállalta a munkát Piltz Zoltán is vezető séfként. Utóbbi korábban Londonban is bizonyította a tehetségét, ahol egy előkelő indiai család három Michelin csillagos éttermében dolgozott, hazaköltözése után pedig mások mellett a Costes tagja is volt.

Mivel mindketten otthonosan mozognak a konyhában, az ázsiai és az arab ízek is jelentős szerepet kaptak az új étlapon, így a legizgalmasabb fogások között például a lazacot szakés narancsos szósszal tálalják, a gnocchi-t pedig sáfrányos szósszal öntik nyakon. Ezzel együtt a tulajdonosok és a séfek is törekedtek arra, hogy a helyi termelőket bevonják az üzletbe. Ez sikerült is, hiszen az alapanyagok nagy százaléka Szarvas 50 kilométeres vonzáskörzetéből érkezik a konyhára. Újdonság továbbá, hogy a vendéglátóipart érintő nehéz gazdasági helyzet ellenére az Újváros Bisztró komplex bisztrókínálattal vár mindenkit, így az egész napszakot lefedik.

Aranyporral szórt cappuccino és merész borpárosítások

Gondoltak azokra is, akik exkluzív kávéélményre vágynak. A kulináris élvezetre egy barista champion a garancia, aki Bécsből költözött Szarvasra, miután nagyon prosperálónak találta a koncepciót. Az egyedülálló specialty kávévonalat olasz, magyar és nemzetközi csúcspörkölők csúcstételei alkotják, melyet a visszajelzések és az aktuális kereslet alapján folyamatosan frissítenek, ezáltal a kínálat a visszatérő vendégek számára is újabbnál újabb izgalmakat tartogat. Érdekesség, hogy a felszolgáláskor minden érzékszervre gondolnak, ugyanis egy üvegcséből illatozhatjuk meg az éppen fogyasztott kávé őrölt változatát. Sőt, még 24 karátos aranyporral szórt habos csodát is kérhetünk.

Kifejezetten erős az Újváros Bisztró koktélvonala is. Ennek kialakításához Ódor Andrást, a világ 50 legjobb bárja közé egyedüli magyarként beválogatott Barside bartenderét kérték fel. Nem feledkeztek meg továbbá a borokról sem, melyet a többséggel ellentétben nem tájegység, hanem a hazai domináns szőlőfajták szerint válogattak össze. Az ételekhez mindig azt a borpárt ajánlják, amelytől az étel és a bor is pluszban megnyílik, hogy a klasszikus szólás szerint az egy meg egy ne kettő legyen, hanem három.

Szin Csaba és Szin Bence célja, hogy úgy emeljék az országos élvonalba az éttermet, hogy az közben megfizethető maradjon a helyieknek és a betérő turistáknak egyaránt. A minőség iránti kompromisszum nélküli elkötelezettségük megingathatatlan, lendületük irigylésre méltó és nem kizárt, sokan elsősorban azért kelnek útra Szarvas felé hamarosan, hogy egyenek egy jót ezen a párját ritkító helyen.