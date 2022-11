Innovatív építőipari vállalkozás vezetőit díjazta a FIVOSZ

A Fiatal Vállalkozók Hete keretén belül adták át 14. alkalommal Az Év Fiatal Vállalkozója díjat. Ezzel az elismeréssel a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége minden évben azt a 18-40 év közötti vállalkozót tünteti ki, aki fiatal kora ellenére komoly értéket teremt pénzügyileg és társadalmilag egyaránt. Az Év Fiatal Vállalkozója díj 2022-es nyertesei egy innovatív építőipari vállalkozás vezetői, Balázs Gábor és Sinkó Gergő lettek. Az idén először átadott Év Fiatal Családi Vállalkozója különdíjat pedig Dr. Barta Anita, a Barta Autó cégcsoport második generációs vezetője kaphatta meg.

Pénteken zárult a 191 országban lezajló Global Entrepreneurship Week (GEW) nemzetközi mozgalom keretében, a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ) által megrendezésre került Fiatal Vállalkozók Hete. Az érdeklődők idén négy magyar nagyvárosban és Budapesten számos előadáson vehettek részt ingyenesen. Az eseménysorozatot az ország legrangosabb fiatal vállalkozói kitüntetése, a tizennegyedik Országos Fiatal Vállalkozói Díj ünnepélyes átadása koronázta meg.

Az Országos Fiatal Vállalkozói Díjjal a FIVOSZ azokat a mindennapi hősöket tudja vállalkozó nagykövetté nyilvánítani és a többiek számára megmutatni, akik fiatal koruk ellenére komoly értéket teremtenek mind pénzügyileg, mind társadalmilag. Az Országos Fiatal Vállalkozói Díjat 2022-ben Balázs Gábor és Sinkó Gergő, a Most-Épker csoport alapítói kapták.

Gábor és Gergő fiatal koruk ellenére egy hagyományos területen indították el vállalkozásukat, ahol kevés a fiatal és óriási a verseny, mert nagy halak vannak jelen, így az érvényesülés számukra igazi kihívás. Mindezt innovatív módon kezdték el, és ezért sok munkával, gyorsan növekedtek. Igazi nagyvállalatként építik építőipari cégüket, amely mára cégcsoporttá fejlődött. Mindössze 6 éve indultak, azóta megharmincszorozták árbevételüket. Figyelemreméltó a társadalmi szerepvállalásuk, mely már szintén nagyvállalati szinten működik. Egy saját oktatási rendszert dolgoztak ki, amivel csökkenteni kívánják a beáramló külföldi vendégmunkások számát és előtérbe helyezik a hazai ki nem használt munkaerőt, ez által a megtermelt jövedelmet az országon belül tartva. Támogatnak gyermekotthonokat, illetve sajátos nevelési igényű gyermekeknek vásárolnak készségfejlesztő játékokat Az idei díjazottak által alapított cégek összesen több mint 3 milliárd Ft-os forgalommal zártak 2021-ben, jelenleg pedig 64 főt foglalkoztatnak, saját munkavállalóként.

Az idén először átadott Év Fiatal Családi Vállalkozója különdíjat Dr. Barta Anita, a Barta Autó cégcsoport második generációs vezetője kaphatta meg.

A Barta Cégcsoport egy kétgenerációs családi irányítású, kimagasló autós múlttal rendelkező vállalategyüttes. Hazai és nemzetközi téren jelentős szerepet játszik a Suzuki márka kereskedelmében mind új autó értékesítésben és mind használtban. A cégcsoport tulajdonában van az AVIS autókölcsönző magyarországi licenc joga is. Az ő munkásságának köszönhetően tudott a cégcsoport elindulni a nemzetközi terjeszkedés útján, jelentősen növelve a teljes cégcsoport export árbevételét. A második generáció közreműködésével tudtak a következő szintre lépni, így már 12 országból vannak nemzetközi partnereik. A cégcsoport a gépjármű kereskedelem és bérbeadás területén a hazai piac egyik meghatározó szereplője lett, melyben az idei díjazottnak jelentős szerepe volt, mivel mára egy családbarát, egészség és környezettudatos munkahellyé varázsolta a dolgozók mindennapjainak helyszínét. Anitának köszönhető a cég digitális átalakítása, mellyel a közel 10 milliárdos árbevételű cégcsoportot hatékonyan tudják vezetni. Jövőtudatos fiatalként a gépjárműflotta zöldítésében is úttörő szerepe volt, neki köszönhetően mára a flottája 95%-ban hibrid autókból áll. A sok munka mellett azonban kiemelkedő társadalmi tevékenységet is végez, amelynek keretében megalapította saját alapítványát, az Ételallergiás Gyermekekért és Családokért Alapítványt is.

A Fiatal Vállalkozók Hete Üzleti és Karriershow a hazai gazdasági utánpótlásnevelés kulcseseménye, ahol idén is közel 50 top vezető osztotta meg tanácsait a vállalkozásban és karrierépítésben gondolkodó fiatalokkal. Bővebb információ https://fiatalvallalkozokhete.hu weboldalon.