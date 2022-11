Huszonévesen kezdődik a ráncosodás elleni küzdelem

Nap mint nap számtalan olyan hatás éri a bőrünket, melyek károsítják annak védőrétegét, megbontják a szerkezetét és ezáltal teret adnak a ráncok kialakulásához vezető folyamatoknak. Dr. Vukics Viktória gyógynövény-kutató szerint mindez a megfelelő arctisztítási rutinnal és a mesterséges összetevők nélküli, gyógynövény alapú kozmetikumok rendszeres használatával megelőzhető. Mint mondta, amit 20 évesen teszünk a bőrünk egészségéért, annak 30 évesen érezhetjük igazán a hatását, ezért nem lehet elég korán kezdeni a bőrünkkel való törődést.

Manapság a hölgyek a legnagyobb arányban azért járnak kozmetikushoz, hogy a ráncaikat kisimítsák, a bőr öregedését lelassítsák és a tünetek minél később váljanak láthatóvá. Ez viszont a legtöbb esetben már csak tűzoltás, holott megfelelő életvitellel és minőségi kozmetikumok használatával a ráncosodás kezdete sok-sok évvel is kitolható.

Both Tímea, a Herbsgarden tulajdonosa és termékfejlesztője elmondta, ugyan elcsépeltnek hangozhat, de a rendszeres és kellő mennyiségű folyadékbevitel elengedhetetlen bőrünk egészséges állapotának fenntartásához. Hozzátette, bőrünk szereti, ha sok időt töltünk a természetben, hiszen a meleg helyiségek – főként télen – jobban ki tudják szárítani az arcot.

„A bőrfiatalítás és a táplálkozás vonatkozásában mindig a mértékletesség a legfontosabb. Egy nő nem tud létezni csokoládé nélkül, de ha mindenhol megtartjuk a mértéket, akkor a kellő mennyiségű táplálék mellett kevesebb méreganyagot juttatunk be a szervezetünkbe, amiért a bőrünk is hálás lesz majd. Míg például a cukorfogyasztás normalizálásával a ráncaik mértéke is csökkenni kezd, úgy a szénhidrát mértékletes fogyasztásával az arcbőrünk is kevésbé lesz pirospozsgás” – mutatott rá a szakértő.

Mint fogalmazott, ha a bőr felszíne sebezhetővé válik, például antioxidáns-tartalma nem megfelelő, akkor a külső környezeti káros hatások irritációt, gyulladásokat eredményezhetnek, ami nyílegyenes út a ráncok kialakulásához.

Vöröshere és katángkóró kivonattal a ráncok ellen

Dr. Vukics Viktória, a Herbsgarden gyógynövény-kutatója felhívta rá a figyelmet, amit 20 évesen teszünk az arcbőrünkért, annak 30 évesen köszön vissza igazán a hatása. Azaz ha nagyon sokáig szeretnénk szép bőrt, minél hamarabb el kell kezdeni törődni vele.

Példaként említette, hogy ha egy aknés, pattanásos tinédzser egyáltalán nem ügyel a bőrére, akkor az 30-35 éves korára is heges maradhat. Utána hiába megyünk ugyanis bármilyen lézeres kezelésre, a bőr eredeti szépségét már nem lehet varázsütésre visszakapni.

A gyógyszerész kiemelte, a gyógynövény alapú kozmetikumok mindig a megelőzésre fókuszálnak, vagyis elsődleges céljuk az öregedés jeleinek a késleltetése. Ugyanakkor szakértelemmel kiválasztott gyógynövénykivonatokkal lehetőség van a már kialakult tünetek csökkentésére, például a kisebb ráncok kisimítására, a bőr egészséges szerkezetének visszaállítására.

forrás: Herbsgarden

„A Herbsgarden természetes bőrfiatalítás és ránctalanítás területén kifejlesztett termékei, krémjei és szérumai védelmet nyújtanak a bőrünket állandóan érő külső káros hatásokkal szemben, mint amilyen az UV-sugárzás, a füst vagy a szmog is. Ezek káros szabadgyököket generálnak, kozmetikumaink viszont olyan a biztonságosság és hatékonyság tekintetében szigorúan tesztelt hatóanyagokat tartalmaznak, amik képesek semlegesíteni azokat” – mutatott rá.

Kérdésre válaszolva elmondta, a kozmetikumok használatával nemcsak a bőr megfelelő hidratáltságát biztosíthatjuk, hanem erősíthetjük saját védelmi mechanizmusait és támogathatjuk az idő múlásával egyre lassuló anyagcserét.

Kiemelte, a Herbsgarden által használt növényi kivonatok közt van olyan, amely egyedülálló módon a bőr tömörségét hivatott megőrizni, a gravitációnak a bőrre gyakorolt hatását ellensúlyozza, megakadályozza a bőr megereszkedését.

„A vöröshere kivonat fitoösztrogén-tartalmának köszönhetően fokozza a bőr feszességéért és rugalmasságáért felelős molekulák (pl. kollagén és elasztin) szintézisét. Különleges hatóanyagunk, egy poliszacharidokból álló mátrix, melybe katángkóró kivonatba van csomagolva, és amely a használat során fokozatosan fejti ki tartós hidratáló hatását a bőrfelszínen és a bőr mélyebb rétegeiben. A magyar tulajdonban lévő márka gyógynövény alapú termékei tehát olyan komplex hatásmechanizmussal bírnak, olyan sok támadásponton hatnak a bőrre, hogy egyszerre jelentenek megoldást több problémára is” – zárta szavait a gyógynövény-kutató.