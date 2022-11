Ötvenévesen ült le először regényt írni

Soha nem késő kipróbálni magunkat egy teljesen új területen - mutatja Kövér András gazdasági igazgató példája, aki most jelentette meg első fantasy-regényét. A pénzügyi szakemberből még a családja sem nézte volna ki, hogy könyvet írna. Mégsem bújt ki teljesen a bőréből: Excel-fájlban gyűjtötte össze az ötleteit és a fordulatos könyv karaktereit.

“Tinédzserként írtam novellákat és verseket, de beláttam, a regény műfaja áll hozzám a legközelebb. Elég csavaros a fantáziám” – mondja a szerző, aki a hétköznapi életében gazdasági igazgató, ezért mindenkit meglepett az ötvenedik életévében írt, Kezdetek című regénnyel.

“Egy nap felébredtem, és azt mondtam: regényt szeretnék írni, mert képes vagyok rá. A művészek általában nem ötvenévesen futnak be, hanem sokkal hamarabb. Én azonban középkorúan szerettem volna kipróbálni magam egy teljesen más területen is, akkor, amikor a többség általában már túl van az alkotói élete nagyrészén” – teszi hozzá Kövér András, aki Kris Over írói álnéven jelentette meg a könyvet a Publio kiadónál.

A történet egy űrhajóval indul, ami hirtelen irányt vált, és a személyzet sem tudja, ki hackelhette meg a fedélzeti számítógépet. Mindennek köze lehet egy rejtélyes gyilkossághoz is – de hogy mi volt rá a valódi motiváció, az csak később derül ki a cselekményből, amelyet számos különböző karakter tesz sokszínűvé.

forrás: Kövér András

Összecsapnak egymással a mesterséges intelligenciák



“Sok kis fejezetet írtam és komoly szereplőgárdát sorakoztattam fel, hogy kellően pörgős legyen a cselekmény. A menet közben támadt ötleteimet mind beleírtam az Excel-fájlba, hogy később beépíthessem őket a történetbe. Logikus volt ezt használni, hiszen könnyen megnyitható: nyomon tudtam követni benne, hol tartok, miről szól az adott fejezet” – fűzi hozzá Kris Over.

Az író azt is a fájlban tartotta számon, kinek ki a rokona, barátja, és melyek az adott szereplő jellemző tulajdonságai. Kiemelten figyelt rá, hogy a különböző korú és karakterű emberek milyen szókincset használhatnak, és hogy a valós időben is igazodjanak egymáshoz a párhuzamos cselekményszálak.

A könyv kitér a mesterséges intelligencia és az ember lehetséges konfliktusaira, de arra is, milyen lehet a párharc két különböző oldalon álló mesterséges intelligencia között. Vajon melyik győzhet és miért?

“A regényben olyasmivel szembesülünk, amit nem értünk és nem tudunk megoldani, lásd a valóságban például a pandémiát vagy a gazdasági válságot. Rá kell döbbennünk, hogy hiába érezzük magunkat felkészültnek, valójában nem vagyunk hatással az eseményekre, nem mi irányítjuk a saját sorsunkat” – mondja a Kezdetek szerzője, hozzátéve: az írás számára hobbi, így a valóságban továbbra is marad az eredeti szakmája mellett.

“A számvitel, pénzügy területén gyakran szabálykövető emberek dolgoznak, és nem sok fantáziát lehet belevinni a napi munkába. Magam sem tudtam, hová fog vezetni ez az írói ihlet, milyen mélységig válik fontossá számomra, mennyi energiát fektetek bele, így a környezetemmel sem osztottam meg, hogy min dolgozom. Csak akkor, amikor már nyilvánvalóvá vált, hogy egy kerek egész lesz belőle. S bár ennek a könyvnek nem lesz második része, az írást mindenképp folytatni fogom.”