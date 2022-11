Roham lehet az élelmiszerekért is a Black Fridayen

Míg az előző években főként a háztartási gépek és az elektronikai eszközök voltak a Black Friday slágertermékei, úgy idén a nehéz gazdasági helyzetben már az élelmiszer akciók is előtérbe kerülnek majd. A lakosság az infláció hatására kiemelten ár érzékennyé vált, ezért a kedvezményeket is kettőzött erővel keresik nemcsak a boltokban, hanem online is. Csikós Zsolt, a Coop Online Kft. vezetője Cooponline.hu webáruház ügyvezetője arról beszélt, a piac ma már megköveteli, hogy kiemelt akciókkal, törzsvásárlói kedvezményekkel és vásárlásra ösztönző programokkal szolgálják ki a vevőket.

Az Amerikai Egyesült Államokból indult Black Friday ma már hagyományosan a karácsonyi bevásárlási szezon kezdete Magyarországon is. Idén ez a nap november 25-re esik, de számos vállalat már az ezt megelőző héten is elképesztő akciókkal várja a vásárlókat. Az eddigi trendeknek megfelelően idén is rendkívül keresettek lehetnek a műszaki termékek, azon belül is a háztartási kisgépek, televíziók és hűtőszekrények, valamint a koronavírus-járványt megelőzően ismét a vásárlási élmezőnybe kerülhetnek fekete pénteken a ruhaneműk és a divatcikkek is egyaránt. Ami viszont egészen új tétel lesz várhatóan a keresleti toplistán, az általánosságban az élelmiszer. Csikós Zsolt, a 100 százalékban magyar tulajdonban lévő a Cooponline.hu webáruház ügyvezetője elmondta, az infláció hatására az emberek az üzletekben és online vásárlás során is a legkedvezőbb ár-érték arányú termékeket keresik, a Black Fridayen pedig a spórolási szándék nyomán még inkább tetten érhető lesz ez a tendencia. „Az időszakos akciók egyáltalán nem számítanak újdonságnak a piacon, hiszen folyamatosan jelennek meg az újabbnál újabb kedvezmények, ugyanakkor ebben a gazdasági helyzetben a piac megköveteli, hogy kiemelt akciókat, törzsvásárlói kedvezményeket biztosítsunk. Szinte követelmény, hogy valami extrát kapjanak a vásárlók, különösen a Black Friday időszakában. Ilyenkor azokra a termékekre csapnak le tömegesen az emberek, melyek töredékáron megkaphatók” – mondta a szakember. Akár 60 százalékos kedvezmény is elcsíphető Úgy folytatta, a várakozások szerint a fekete pénteki akciókban jelentős lesz az online kiskereskedelem jelenléte az élelmiszerek tekintetében is. Az interneten olyan előnyökre tehetnek szert ugyanis a vásárlók, mely offline nem érhető el. Ráadásul mindezt kényelmesen, sorban állás nélkül, sok esetben ingyenes szállítással vagy a Cooponline.hu rendszerében ezer forintos kedvezménnyel kapják meg. Csikós Zsolt azt javasolja, érdemes már Black Friday előtt böngészni az árösszehasonlító oldalakat annak érdekében, hogy a kívánt termékek árával pontosan tisztában legyünk. Felhívta rá a figyelmet, szerencsére ma már nem lehet átverni a vevőket a kedvezményekkel kapcsolatban, ugyanis 2022. május 28-tól az Európai Unió egész területén, ezáltal Magyarországon is, új szabályozás lépett érvénybe az akciós ár, ennek mértéke és kommunikálása tekintetében. Hozzátette, további kedvezményeket lehet igénybe venni az online pénztárcák alkalmazásával, de például az Erste Bank George nevű applikációjának használata esetében is extra kedvezményekhez juthatnak a felhasználók a cooponline webáruházban történő vásárlások során. Kérdésre válaszolva arról is beszélt, a legnépszerűbb termékkategóriák olyan konyhai termékek lehetnek, mint például a kávék, tészták, fűszerek, melyekhez az összevont kedvezményeknek köszönhetően jóval olcsóbban tudnak majd hozzájutni a fogyasztók. A cooponline.hu felületén többek közöt italok, kávék, papíráruk, vagy akár a napjainkban keresett rétes- vagy egyéb különleges lisztek is olcsón lesznek majd kaphatóak a fekete pénteki akció keretein belül. A regisztrált felhasználók továbbá akár 60 százalékos kedvezményben is részesülhetnek, a megrendelés mellé pedig olyan ajándékok is kerülhetnek, mint Mikes Márk mesterszakács különleges receptjei.