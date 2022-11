Körültekintően kell sportitalokat választani

Az elmúlt időszakban még inkább kirajzolódott, mennyire jelentős szerepe van a mozgásnak, mind a jó közérzetünk, mind pedig az egészségünk megőrzése terén. Korunknak, erőnlétünknek, hangulatunknak megfelelően számos sportolási lehetőség közül választhatunk, elvégezhetjük edzésünket a szabadban, de akár edzőteremben is. Ami közös pont, bármibe is kezdünk, az a megfelelő folyadékpótlás, aminek fontosságát eleve nem lehet eleget hangsúlyozni, de fizikai tevékenység közben fokozottabban ügyelnünk kell rá. A tiszta víz mellett erre a célra már számos, speciálisan kifejlesztett sportital is rendelkezésre áll, amelyek támogatják állóképességünket, hatékonyabb izommunkánkat, adott esetben pedig akár fogyási törekvésünket.

A fitnesz piac komoly átalakuláson ment keresztül a COVID ideje alatt. Az edzőtermek bezárásának idején sokan áttértek az otthoni edzésekre, amely az edzőket is az online tér irányába terelte. Ezzel olyan, korábban alig észlelhető igények is megjelentek, mint például a sportitalok webshopos értékesítése és házhozszállítása. A hobbi szinten sportolók közül sokan még mindig úgy gondolják, hogy csak a profi sportolóknak szükségesek táplálékkiegészítők és sportitalok. Ez azonban nem így van, az edzések hatékonysága és a célok elérése nagymértékben támogatható ezeknek a segítségével, így rövidebb idő alatt, látványosabb eredmények elérését biztosíthatják. “Különleges szabályozás nem vonatkozik a sportitalokra, ezért fontos, hogy a fogyasztók körültekintően válasszák ki a termékeket és megfelelő szakmai háttérrel rendelkező gyártó termékeit fogyasszák” – mondta dr. Bögöthy Zsolt, a FITRADE brand tulajdonosa és termékfejlesztője, aki hozzátette: cégüknél élelmiszermérnöki és gyógyszerészi felügyelete is van a termékfejlesztésnek és a gyártásnak.



Növelik az edzés hatékonyságát



A sportitalokat többnyire az edzések megkezdése előtt és közben ajánlják fogyasztani, így garantálják a legeredményesebb felszívódást és hatást a teljes edzés folyamán. Összetevők tekintetében egyaránt lényeges az is, hogy mit tartalmazzon és az is, hogy mit ne. Funkciótól függetlenül mindenképpen előnyös a magas BCAA és glutamin tartalom, de nagyban hozzájárulhat edzésünk eredményességéhez például az L-karnitin és az L-arginin is. Az L-karnitin egy zsírégető és anyagcserefokozó hatású aminosav-származék, amely segíthet az edzések alatt a jobb teljesítmény elérésében és az ideális fizikum kialakításában, ami több izmot és kevesebb zsírt eredményezhet. Az L-arginin a fehérjeszintézis elengedhetetlen kelléke, ezért szívesen használják a sportolók izomvédő és izomerő-fokozó hatása miatt: segít a zsírmentes izomtömeg építésében, a lerakódott zsír bontásában, és növeli az erőszintet. A BCAA aminosavak az egyik legfontosabb aminosavkombinációk az izom építésében és a lebomlás megakadályozásában. Az L-glutamin az izomszövetben is képes termelődni, azonban szintje a nehéz edzések során csökken. Az izomzat felépítésében jelentős szerepet betöltő aminosav, de a szervezetünk képtelen izomzatnövekedést eredményező mennyiségben előállítani, ezért edzések alatt és után érdemes pótolni. „Kiemelten fontosnak tartom, hogy a folyadékbevitelünk alkalmával igyekezzünk kerülni a cukrot és a felesleges mesterséges anyagokat. A legjobb, ha a sportitalnak természetes ásványvíz az alapja, ha színezett, akkor természetes színezéket tartalmazzon, illetve az édesítőszerek és az aromák is túlnyomó részben természetes eredetűek legyenek” – hangsúlyozta a gyógyszerész végzettségű termékfejlesztő, aki a FITRADE ACTIVE line, MUSCLE line és AMINO 7500 sportitalainak összetételét különös gondossággal állította össze. Kollagén és hialuronsav egyedülálló kombinációja



A kollagén az emberi test minden részében jelen van: a csontokban, a bőrben, az ízületekben és az izmokban is. Minden nap termelődik, de a kor előrehaladtával ennek üteme lelassul. A húszas évek közepétől a szervezetünk évente kb. 1% kollagént veszít, az életmód függvényében azonban a kollagénszint még gyorsabban csökkenhet. Emiatt is nagyon fontos a pótlása. Aki azonban találkozott már por formájában kollagénnel, pontosabban az illatával és az ízével, nem biztos, hogy feltétlenül igyekszik meghallani szervezete hívó szavát és napi rutinjai közé emelni a kollagén rendszeres fogyasztását. Számukra tökéletes megoldás az 1 literes kiszerelésű FITRADE COLLAGEN 5000 kollagén ital, amely kellemes ízvilágával élvezetessé teszi ennek a lényeges fehérjének a fogyasztását. „Az ital egyedisége a felhasznált prémium minőségű hidrolizált kollagén mennyiségében, közönségkedvenc ízeinkben, illetve abban rejlik, hogy hialuronsavval kiegészítve palackozzuk, így egymás előnyeit fokozva érnek el még magasabb hatásfokot. Népszerűségét kellemes ízvilágának köszönheti és annak, hogy akár magunkkal is vihetjük, így egész nap biztosíthatjuk vele a kollagén bevitel legélvezetesebb módját. Biztosan megisszuk, nem felejtjük el” – tudtuk meg dr. Bögöthy Zsolttól.