Költségcsökkentéssel is készülnek a vállalkozók 2023-as évre

Nem nagy meglepetés, hogy az előttünk álló 2023-as év bizonytalanságaitól sok vállalkozó tart. Költségcsökkentést, áremelést és akár szervezeti átstrukturálást is terveznek. Most már számokban is látni lehet, hogy ki, mire készül. A több mint 160 ezres vállalkozói felhasználó bázissal rendelkező Billingo online számlázó kutatást végzett ügyfelei közt, amelyből kiderült: az infláció és az recessziós várakozások szele aggasztja leginkább a cégeket. Sokan próbálnak majd megtakarítani, működési költséget csökkenteni, de olyanok is lesznek, akik az előre menekülés fényében több energiát fektetnek majd árbevétel növelésbe új termékek vagy piacok által.

A vállalkozók folyamatos nyomás alatt voltak 2022 folyamán, és a jövő év talán még több turbulenciát tartogat. Sokan a “teher alatt nő a pálma” elv szerint bővültek és szárnyaltak, többen vannak viszont, akiket megviselt a kata-törvény változás, az infláció okozta vásárlóerő és kereslet csökkenés, a COVID utóhatásaként és az orosz-ukrán háború következtében részben újra kialakult alapanyaghiány, valamint a szakemberek által egyre inkább emlegetett és előrejelzett, lassan begyűrűző világgazdasági válság. A vállalkozók közt akadnak bizakodók 2023-at illetően, de a többség biztonsági játékot tervez játszani.

A kitöltőkről



A Billingo több mint 3000 válaszadóval lebonyolított kutatása a vállalkozók költségterheit és a jövő évi terveket érintette. Hogy milyen változásokat tapasztaltak a vállalkozók az elmúlt hónapokban a működési költségeiket tekintve, mire számítanak a jövőre nézve, és hogyan készülnek az előttük álló kihívásokra ezen a területen. Többségében egyéni vállalkozók (62%), de számosságában jelentős mennyiségű társasági vállalkozás (Kft., Bt. 32%) is csatlakozott a felméréshez. A rutinos, több mint 3 év vállalkozói tapasztalattal rendelkezők voltak felülreprezentáltak a mintában (70%).

forrás: Billingo

A vállalkozók idei kiadásai



A 2022-es költségeket a tavalyiakkal összehasonlítva kirajzolódik, hogy az idei év megágyaz a 2023-as emelkedésnek. 2021 végéhez képest mostanra 11-50%-os rezsinövekedésről számolt be a legtöbb vállalkozó. A munkabéreket illetően majdnem 52% jelölte meg azt, hogy az idei évben nem volt még szükség jelentős béremelésre az alkalmazottai körében, azonban közel 30%-uknak már az idén 11% és 50% közötti bérköltség növelést kellett végrehajtaniuk az alkalmazottaikat megtartása érdekében.

Az igénybe vett eszközök és szolgáltatások esetében a válaszadók 25%-a nagyjából 11-25%-os áremelkedésről számolt be, további 25%-ukat 26-50%-os áremelés súlytotta. A válaszadók csupán 15%-a tudta elkerülni a jelentős költségnövekedést az idei évben az eszközök és szolgáltatások beszerzésében.

A tervek és várakozások a költségek csökkentésére



A költségmegtakarítás terén a vállalkozók a legmarkánsabb segítséget az adóterhek csökkentésében látják (41%), de ennek befolyásolására értelemszerűen nem sok eszközük akad. Vannak viszont más területek, amelyekre van ráhatásuk: az eszközbeszerzések csökkentését 27% emelte ki, és az is látszik, hogy a rezsiköltségeken, igénybe vett szolgáltatásokon, valamint az anyag-, illetve marketing költségeken is azonos válasz-arányban kb 15 százalékuk tudna, illetve tervez is spórolni.

Az is látható azonban, hogy a válaszok több mint 15%-ában a vállalkozók vagy nem tudnak min spórolni, vagy még nem sikerült azonosítaniuk a megtakarítási lehetőségeket. Feltehetően ez a feladat most minden vállalkozó számára kulcsfontosságú feladat az elkövetkező hónapok kihívásaira való felkészülésben.

“Az elmúlt évben láthatóan egy trendváltás következett be a piacon, és egyre több nehézséggel szembesültek a vállalkozások. Gazdasági, geopolitikai és inflációs változások érték egymást. Magasabb költségekkel kellett egy nehezebb vállalkozási közegben működni. Előreláthatóan a 2023-as év nem lesz könnyebb e téren. Esetlegesen akár további, ma még talán nem látható nehézségek megjelenésével is számolhatnak a vállalkozások, amelyek még több kihívás elé állíthatják mindennapi működésüket. A kutatás alapján érzékelhető, hogy a vállalkozások is maguk előtt látják ezeket a terheket, és bizonyára a legtöbbjük már a lehetséges megoldásokon is gondolkodik, tervez és készül” – summázta Besztró Szabolcs, a Billingo operatív és stratégiai igazgatója.



2023 – aggódnak az új évtől, de megoldásokat keresnek



A válaszadók legnagyobb része az inflációt látja a legfőbb fenyegetőnek 2023-ban, kimagasló, 76% ikszelte be ezt a rubrikát. A szabadszöveges válaszok szerint az inflációs nyomás nemcsak a beszerzési oldalon jelenik meg: ha az árak emelkedése miatt a fogyasztóknál kevesebb pénz marad, azzal csökken a fizetőképes kereslet is, így a vállalkozók a beszerzési és az árbevételi oldalon is rosszabbul járnak, ami aggasztja a válaszadók zömét.

Az inflációt követően és a növekvő rezsit megelőzően a legmagasabb értékelést a gazdasági szakemberek által sokat emlegetett közelgő recesszió kapta (54%), de persze a további árfolyamkockázattal is szembesülni kényszerül a cégek jó része, 40% legalábbis számít rá. A válaszadók 44%-a a vállalkozását érintő esetleges kormányzati gazdaságpolitikai intézkedéstől is tart, amelyekre gazdasági válság idején akár számítani is lehet.

Meglepő adat, hogy a újabb járvány kitörésétől, vagy az orosz-ukrán háború eszkalálódásától a vállalkozók inkább csak kisebb része tart, 13% jelölte meg az előbbit, míg 26% az utóbbit.

A bizonytalan jövőképre és a várható költségnövekedésre felkészülve a lehetséges megoldások terén felkínált válaszlehetőségek közül akár egyszerre több praktikát is megjelölve a válaszadók 53%-a afelé tendál, hogy új ügyfeleket szerezzen, és új piacokon próbálkozzon, ezzel stabilizálva vagy esetlegesen megnövelve az árbevételeit. Van tehát egy előremenekülő tendencia.

A hatékonyságnövelés és a költségek optimalizálása a másik fókuszpont. 25% még ebben az időszakban is fejlesztéseket és beruházásokat tervez a fejlődés érdekében. A hatékonyságnövelés mellett fontos szempont még a költségek csökkentése, amelyet 19% digitalizációval oldana meg, 33% megtakarításban gondolkodik, az anyagköltségek és beszállítók árainak optimalizálását 15% fogná meg, a piaci visszalépést 7% tervezi.

forrás: Billingo

A digitalizáció ereje felértékelődik



Abban a tekintetben, hogy az előttünk álló gazdaságilag nehéz időszakban a digitalizáció miben segítheti a vállalkozás működését, a válaszadók a gyorsabb működést és az egyszerűbb folyamatokat látják legfontosabb erényének.

Több válaszlehetőség megjelelölésével a 65% gondolja úgy, hogy a vállalkozás ügyeit rövidebb idő alatt oldhatja meg általa. A válaszadók 44%-a azt találta fontosnak, hogy csökkenti az adminisztratív terheket és így a költségeket, 30% szerint növeli az önállóságot, 29% szerint kevesebb a hibalehetőség egy digitalizált vállalkozásban, majdnem 13% szerint pedig a bérköltségeken spórol.

A konkrét digitális eszközök vizsgálata során, arra a kérdésre, hogy mely megoldásban látnak értéket a költségek csökkentésére, a válaszadók az online számlázót jelölték meg az elsődleges eszközként. A megkérdezettek 46%-a voksolt a számlázó programra. Majdnem 37% könyvelő programot tartja ebből a szempontból kiemelkedő hasznosságúnak.

A sales, valamint a vállaltirányítási terület és a projektmenedzsment digitalizációján belül nagyjából ugyanolyan arányban, 16-16%-ban látnak potenciált a költségek csökkentése érdekében. Ami talán meglepő, hogy a válaszadók több mint 20%-a nem használ még olyan digitális megoldásokat, amelyekkel a költségeiket, illetve a működési hatékonyságukat jelentősen javítani tudnák. Feltehetően a közeljövőben az ő figyelmük is ráterelődik majd erre a területre az előttünk álló egyre költségesebb vállalati működés időszakában.

2023-ban a vállalkozói szféra nagyobb szelete láthatóan jelentős céges költségnövekedésre számít, 11-50% közti emelkedést prognosztizál a kitöltők 64%-a. Feltehetően ennek kompenzálására áremelést is terveznek saját termékeik és szolgáltatásaik értékesítése során, de itt inkább a 25%-ig terjedő áremelés volt az uralkodó választás, ugyanis a kitöltők zöme, 60% maximálisan eddig a szintig emelne.

Akadt természetesen olyan válaszadó is, aki jócskán a 25% feletti áremeléssel tervez, azonban arra is van példa, hogy egyes vállalkozók egyáltalán nem az áremelés lehetőségében látják a helyzetük megoldását. Mindkét utóbbi esetben a minta nagyságához képest a válaszadók a jelentős kisebbséget képviselték.

Besztró Szabolcs úgy látja, hogy a vállalkozások tudatosan készülnek a következő időszakra, látható, ki milyen eszközt fog meg még akkor is, amikor bizonytalanság uralkodik a piacon és a gazdaságban. Beruházások ugyanúgy lesznek, de feltehetően a költségcsökkentő metódusok dominálnak majd. A vállalkozások épp most hozzák meg azokat a nagy döntéseket, hogy melyik oldalra sorolnak be. Láthatóan készülnek, és remélhetően fel is készülnek a változásokra.

Ebben a bizonytalan időszakban talán ez a legjobb megoldás most minden piaci szereplő számára. Felmérni a lehetőségeket, számba venni a lehetséges kimeneteleket, és készülni a költségcsökkentő, árbevétel növelő és hatékonyságot fejlesztő akciótervekkel.