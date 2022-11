Az orvvadászat elleni védekezést is segítheti a magyar startup cég terméke

Modernebb és hatékonyabb csapdázást elősegítő rendszeren kezdett el dolgozni egy magyar startup cég. A megálmodott eszköz lehetővé teszi, hogy a vadászok időt, energiát és pénzt spóroljanak. Lényegében ez egy vadcsapda-megfigyelőrendszer, aminek a nagy előnye, hogy modern technológiai újítások révén a csapdákat a világ bármely területén képes monitorozni. Jelenleg egy piackutató céggel közösen tárják fel, hogy mi legyen a további fejlesztési irány prototípusaik véglegesítésének tekintetében.

A csapdázás a vad elfogására irányuló tevékenység. Legtöbbször kártékony állatok befogására használják, de lehetnek állat- vagy humán-egészségügyi okai is, és emellett kutatási célt is szolgálhat. Aki a Feedbackpack startup innovatív eszközei által megfigyelt csapdákat kezeli, annak nem kell mindennap ellenőriznie, hogy van-e már „kapás”. Egy komoly segítség lesz a kezében, ami kritikus lehet a gyorsan terjedő ragadozók elleni védekezésben is. A csapdákat már vadásztársaságok és erdészetek is tesztelték.

„Vannak magyar vadőrök, akinek 10-20 csapdája is van és szeretnék azokat távolról megfigyelni. Őket tekinthetjük egy tipikus felhasználói csoportnak. Emellett van egy másik csoport is, ami erdészekből és erdészeti munkatársakból áll. Ők nem csapdáztatással, hanem állatbefogással és állatok áttelepítésével foglalkoznak. Nagyobb területen dolgoznak és például vaddisznós kerteknél alkalmaznak nagyobb vadbefogókat” – említette Somos Balázs, a Feedbackpack startup egyik alapító tagja, aki elárulta, hogy jelenleg egy piackutató céggel dolgoznak együtt, hogy jobban fel tudják mérni és ki tudják elemezni a kapott eredményeket.

Somos Balázs – forrás: Feedbackpack

Folyamatosan zajlik a tesztelés



A cél, hogy a prototípusok is egyre megbízhatóbbak legyenek. Ezért dolgoznak vadőrökkel, hogy az esetleges hibák kiküszöbölhetőek legyenek, mielőtt a nagyobb erdészetekhez kerülne a szerkezet.

„Bármilyen probléma is jelentkezik, mi abból tanulunk. Folyamatosan zajlik a tesztelés. Már van olyan eszközünk is, amely úgy működik, hogy tud e-mailt vagy SMS-t küldeni, a felhasználói igények szerint akár egyszerre több embernek is. Ez azért hasznos, mert így többen is értesítést kaphatnak az adott csapda állapotáról, így például a vadőrök kooperációja, egymás helyettesítése könnyebbé válik. Most épp egy „fület” tervezünk rá, hogy akár fára is felakasztható legyen, mert az eddigi visszajelzések alapján ez is igen hasznos funkció lenne” – mondta Somos Balázs.

Még az orvvadászatot is jelezheti a termék



„Egy orvvadászat elleni rendszerrel is szeretnénk együttműködni, akikkel megosztanánk adatainkat. Az integráció hasznos lehet annak eldöntésében, hogy egy jelentett orvvadászati értesítés valós-e. Emellett nagy előny, hogy olyan értékes statisztikai adatok gyűlhetnek így össze, melyeket később országos vadgazdálkodási szervek is hasznosítani tudnak.” – mondta Olajos László, a Feedbackpack egyik alapító tagja.

Jelenleg a vadászat területére fejlesztették ki, de kis átalakítással használható lehet határátkelőnél, parkolóházakban vagy akár magánbirtokon is. Mindenhol hasznos lehet, ahol van mozgás, és lényeges ezt a mozgást detektálni. A Feedbackpack Kft. terméke az RD-Sam System először Magyarországon lesz elérhető, de a későbbiekben szeretnének nyitni Európa és a világ többi piaca felé is.

A termékek sorozatgyártása már tervezés alatt áll. A felmért piaci helyzet alapján jelenleg finomhangolásra kerül, hogy hol, milyen áron lehetséges az alkatrészek beszerzése, mely szükséges annak eldöntésében, hogy mennyiért érdemes végül értékesíteni az eszközöket.