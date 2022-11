Az energiatárolás lehet a válság megoldásának kulcsa

Komoly áttörést hozhatnak az energetikai iparban, mintegy forradalmasíthatják az alternatív források használatát az elektromos energiatárolók. A megújuló energiára való szélesebb körű átállás megvalósulása a fenntarthatóság egy új korszakát jelentené, mindez pedig az energiatárolástól függ; ezért van akkora jelentősége ezeknek a tényleges felhasználásig energiát raktározó egységeknek.

Ahogy a háztartásokban is kulcsfontosságú kérdést jelent a megtermelt energia tárolása, úgy ez a globális gazdaságpolitikai folyamatok meghatározója is egyben. Ahogy az elszabaduló energiárak hatására végbemenő gyors változások szemtanúi lehettünk, éppoly aktivitással kutatják a költséghatékony és környezetbarát jövőbeni alternatívát – a mobiltelefonok és elektromos autók korában az akkumulátorok töltöttsége a legtöbbeknek kulcsprobléma, egyben a jövő legnagyobb feladata is a nagy kapacitású alternatíva megtalálása. Legelterjedtebb változata a megújuló energia felhasználásának a napelemek alkalmazása, a háztartások is elsőszámú választását is ez jelenti. A napenergiával termelt áram is tehát az energiatárolók segítségével raktározható, amik segítségével ez egy későbbi alkalommal előhívható a hálózatból. A Power Charge által biztosított tárolók is ezt a cél szolgálják, munkájuk révén csökkenthetőek a költségek, illetve a szolgáltatóktól való függéstől is mentesítenek, hiszen nagyban önnálósítják a felhasználást.

Az előttünk álló és egyre fokozottabban fenyegető nyersanyaghiány,a klímakatasztrófa, az ellátási láncok működésének akadozása, illetve a lakossági szinten is komolyan érezhető változások együttesen sürgetik a nagy tárolókapacitással működő rendszerek széleskörű elterjedését. Az innovációk segítségével eljöhet a biztos és élhető jövőt jelentő fordulat – az ehhez vezető útról, a jelenlegi rendszerekről, a felmerülő kihívásokról és lehetőségekről a kétnapos Powercharge Energiatárolás Konferencia szakmai előadásain esik szó bővebben.