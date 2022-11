Üzleti nagyágyúk tanítják sikerre a fiatalokat

A legtapasztaltabb vállalkozóktól és az üzleti élet kiemelkedő szereplőitől most egy helyen kaphatnak választ minden kérdésükre azok, akik részt vesznek a 15. alkalommal megrendezett Fiatal Vállalkozók Hetén november 21. és 25. között. A sikeres karrier és üzlet receptje mellett a résztvevők ismert magyar márkáktól tudhatják meg, hogy a jelenlegi, meglehetősen bizonytalan globális gazdasági környezetben hogyan lehet talpon maradni, sőt, megtalálni az új lehetőségeket.

Hogyan lehetek sikeres a gazdasági nehézségek ellenére is? Kutatások alapján ezt a kérdést teszi fel most a legtöbb fiatal. A gazdasági recessziótól való félelem, a nemzetközi piacokat uraló bizonytalanság, az ellátási láncok zavarai, vagy a hazánkban is tapasztalható alapanyag- és energiaár-robbanás a versenyszféra szinte minden szereplőjét kedvezőtlenül érinti. Kiemelten igaz ez a mikro- kis- és középvállalkozásokra és a karrier építés előtt álló fiatalokra.

Nem szabad megijedni a válságtól, mivel minden válság egyben új lehetőségeket is tartogat – vallja Kovács Patrik. A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének (FIVOSZ) alapító elnöke kiemelte: a jó tájékozottság, a sikeres példák és a személyes kapcsolatrendszer bővítése által nyílnak új lehetőségek a fiatalok számára, ezért is szervezzük meg a rendezvényt, melyen közel 50 ismert cég felsővezetőit kértük meg, hogy osszanak meg siker és érvényesülési tippeket a fiatalokkal.

A 15. alkalommal megrendezett szakmai programsorozat idén is ingyenesen látogatható November 21. és 25. között Budapest mellett négy vidéki nagyvárosban – Győrben, Zalaegerszegen, Nyíregyházán és Miskolcon.

Az elmúlt 15 évben a hazai vállalati szféra legjelentősebb szereplőitől, a magyar GDP 29,2 százalékát előállító üzleti nagyágyúktól kérdezhettek az érdeklődők, idén pedig két év online esemény után, újra lehetősége nyílik személyesen találkozni és kapcsolatokat építeni a résztvevőknek. Az elmúlt évek közel 35000 résztvevője a bizonyíték arra, hogy a kapcsolatépítésre, vagy a jövőbeli üzleti partnerség kialakítására is kihagyhatatlan alkalom a Fiatal Vállalkozók Hete – hangsúlyozta a FIVOSZ elnöke.

A Fiatal Vállalkozók Hete programjain sok olyan téma terítékre kerül, amely meghatározza az üzleti élet mindennapi működését, sőt specifikus kérdéseket is boncolgatnak majd, például azt, hogyan kell egy fiatalnak a pénzügyeit kezelni, hogyan érheti el álmai otthonát, vagy milyen stratégiát válasszon, hogy megvédje ötletét, vagy sikeres legyen a karrierjében.

Szintén egyedülálló a FIVOSZ és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) közös kerekasztal-beszélgetése, ahol a nagy szabályozó hatóságok, a NAV, a NÉBIH és a GVH felsővezetőinek történeteiből lehet rendhagyó módon tanulni az üzleti élet játékszabályairól.

A Fiatal Vállalkozók Hetének budapesti záróeseményén az ünneplés sem marad el: a konferencia zárásaként adják át legsikeresebb fiatal vállalkozónak járó díjat, az Év Fiatal Vállalkozója 2022 kitüntetést.

Az elmúlt években több száz konkrét vállalkozás indult el a Fiatal Vállalkozók Hete inspirációjából és számos befektetés és üzlet is született. Talán nem véletlen, hogy ez az év egyik legjobban várt eseménye a fiatal vállalkozók, a vállalkozni vágyók, a karrierépítők és az útjukat keresők körében, akik nem csak potenciális példaképekkel, de az egyéni fejlődésük elősegítéséhez szükséges jó tanácsokkal és sikertippekkel is gazdagodhatnak. A jó hír, hogy aki idén sem akar lemaradni, az még ingyenesen regisztrálhat az eseményre a www.fiatalvallalkozokhete.hu oldalon. – tette hozzá Kovács Patrik.