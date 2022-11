Azonnali megoldásokat kínál a Helyzetből Előnyt Üzleti Találkozó

November 23-án Pécsen, a Fibula Residence Hotel and Wellnessben rendezik meg a Helyzetből Előnyt Üzleti Találkozót, amelyen különböző területek szakértői azonnali megoldási javaslatokat osztanak meg a hazai gyártó és termelő nagyvállalatok vezetőivel. Többek között olyan égető kérdéseket vesznek górcső alá, mint az energiaköltségek emelkedésének kezelése, a termelési hatékonyság növelésének lehetőségei, valamint az egyre sürgetőbb fenntarthatósági követelményeknek való megfelelés.

A hiánypótló üzleti eseményen a résztvevők kulcsfontosságú témaköröket érintenek. A pódiumra lépők célja, hogy tudásukat és tapasztalataikat megosztva hozzásegítsék a vállalati vezetőket ahhoz, hogy a jelenlegi helyzetből cégük számára előnyt, profitot kovácsolhassanak, vagy csökkenthessék a működési kockázataikat, annak érdekében, hogy ne csak megtartsák, de meg is erősítsék jelenlegi üzleti pozíciójukat.

„Sorolni sem kell, mennyiféle nehézséggel küzdenek napi szinten a cégvezetők. Ezek közül emeltük ki azokat a területeket, amelyekre talán azt mondhatjuk: megoldásuk a legfontosabb, nem tűr halasztást. Szakértő előadóink a legtöbb szakmai fórummal ellentétben nem csak problémaköröket vetnek fel, elméletekről, teóriákról értekeznek az egybegyűltekkel, hanem konkrét gyakorlati megoldásokat kínálnak, amelyekkel azonnali eredményeket lehet elérni” – avatott be Pallang Zsuzsanna, a Ne Bántsd az Erdőt Egyesület (NBAE) elnöke.

Kiss Gyula István, az egyesület fejlesztési vezetője ezt azzal egészítette ki, hogy az elmúlt évek eseményei és a média által fókuszba emelt problémakörök elterelték a figyelmet több olyan folyamatban lévő változásról, amelyek, ha nem foglalkozunk velük, keményen fogják érinteni a mindennapjainkat, és rövidebb időn belül, mint gondolnánk. A konferencia ezekre a rejtett, de nagyon is jelen lévő veszélyekre is rávilágít, ezzel segítve a cégvezetőket abban, hogy az új helyzetekhez való alkalmazkodásra időben felkészülhessenek.

Hogyan zabolázzuk meg az elszálló energia- és működési költségeket?



Petrich Csaba, az MNP Mérnökiroda Kft. és a Calidussolar.eu ügyvezető igazgatója előadásában azt emeli ki, hogy ma kulcskérdés az energia. Megtudhatjuk, hogyan valósítható meg az ipari hő előállítása fosszilis energiahordozók nélkül gyorsan és hatékonyan. A felvázolt megoldás univerzális, a világ jelenleg leghatékonyabb hőtermelő CSP rendszere, mely zöld energiát biztosít ipari üzemek részére. Károsanyag-kibocsátás nélküli ipari hőenergiát előállító rendszer, mely DNI tekintetében a legmagasabb hatásfokkal üzemeltethető.

Fehér Péter, a Talajjavító Szövetség alapítója azt a kérdést helyezi expozéjának középpontjába, hogy miként tud értéket termelni a talajjavítás a gyártó, termelő cégeknek. Milyen direkt és indirekt károkat okoz számunkra az, ha termőföldjeink tovább romlanak? A megoldás közelebb van, mint gondolnánk. Ennek igazolására bemutatja a projektjüket, melynek során olyan CSR-programot dolgoztak ki, ami megoldási lehetőséget javasol a gyártók, termelők számára a magyar talajok javítására.

Hogyan tehetjük hatékonyabbá a termelési folyamatokat?

Kiss Dániel, a K3Net Kft. ügyvezető igazgatója a folyamatok hatékonyabbá tételének lépéseiről értekezik. Elméleti teóriák helyett megvalósuló, mérhető, konkrét eredményeket ígérnek. Felvázolja a hatékony vállalati digitalizációs folyamatokat, illetve azt, hogyan kapcsolódik a modern informatikai háttér és a saját fejlesztésű, egyedi szoftverek kombinációja a szervezési, lebonyolítási rutinhoz.



Kiss Gyula István, a Hearts in Green Vállalat Zöldépítési Project fejlesztési vezetője, valamint Pallang Zsuzsanna egyesületi elnök a karbonadó témáját járja körbe. Előadásukban arra hívják fel a figyelmet, hogy már most el kell kezdeniük a cégeknek felkészülni a karbonadóra, ami hamarosan kötelezővé válik. A feladat sürgető, hiszen azok, akik elodázzák, akár a mai költségek többszörösével is számolhatnak. De melyek az első lépések, és hova fordulhatnak a vállalatok, ha már a folyamat elején elakadnak? Erre és hasonló kérdésekre kaphatnak választ a találkozó résztvevői.

Fischer Norbert, a Lanoga Kft. ügyvezető igazgatója egy olyan technológiába nyújt betekintést, amelynek alkalmazásával nem kell kivenni a gyártó gépet és a szakembert a termelésből az új munkatárs képzésénél. Előadásában rámutat, hogy a jól technologizált gyártás a versenyképesség kulcsa, a munkatársak hatékony képzése pedig elengedhetetlen. Hogyan tudjuk a tapasztalt munkatársak kezében és fejében lévő szaktudást lementeni, egyszerűen taníthatóvá, másolhatóvá tenni? A választ a Helyzetből Előnyt Üzleti Találkozón megtudhatjuk.

Mivel erősíthetjük a bevételi oldalt?

A Goodwill Consulting 18 éve segíti a vállalkozásokat, önkormányzatokat mind a hazai, mind a közvetlen uniós források elnyerésében. Működésük során közel 300 milliárd forint forráshoz segítették hozzá az ügyfeleiket. Az eseményen arra világítanak rá, mire számíthatunk és mire nem az előttünk álló időszakban a pályázati támogatások területén. Az átalakuló pályázati rutinról, a változó felkészülési és elbírálási folyamatokról, kritériumokról informálják az érdeklődőket.



Langmár Zsuzsanna üzleti kommunikációs szakértő, a Langmár Kommunikáció Kft. ügyvezető igazgatója a PR és a kommunikáció szerepének szem előtt tartására inti a cégvezetőket. Arra emlékeztet, hogy mivel tudjuk, hogy hamarosan egy újabb zöld adó lép életbe, ezért érdemes időben felkészülni rá. Vajon miként érintheti ez a vállalat PR- és kommunikációs stratégiáját? Milyen eszközökkel építsük a munkáltatói brandet? A kérdések megválaszolása által megismerhetjük azt a három lépést, amelyek segítségével eredményesen használható a CSR-tevékenység a szakértői státuszépítés során.

Csontos Norbert, a Generali Biztosító vezető tanácsadója, fiókvezetője a felelős cégvezetési kultúra előnyeit veszi számba. Olyan kérdések megválaszolására vállalkozik, mint: Mennyibe kerül egy jó dolgozó pótlása? Miként alakíthatok ki maximális lojalitást a dolgozóimban? Hogyan képezzek olyan biztonságos tőkealapot, ami egy kritikus esemény esetén is támaszt nyújt a vállalkozásomnak? Kiemeli: felelős cégvezetőként látnunk és értenünk kell, hogy a szervezetünk sztenderd és fenntarthatósági céljait, valamint profitigényét kizárólag a dolgozóinkkal, kulcsembereinkkel karöltve tudjuk elérni.