Egy korty bor a legjavából

Az ősz a hazai pincészetek és borászatok számára a tobzódás időszaka. A szüret, az új évjáratok első kóstolása mérföldkőnek számító pillanatok, melyek nem csak a borászokat tartják izgalomban, de a borkedvelő nagyközönséget is. Budapesten van egy borbár, mely szintén ilyenkor éli csúcsidőszakát, hiszen csak kis tételes, hazai borokkal foglalkozik, de azokkal nagyon! Az N28 borkóstolókkal, kis pincészetek különleges tétel-bemutatóival és elfeledett ősi magyar fajták kóstoltatásával színesíti még tovább ezt az évszakot.

Az N28 Wine & Kitchen tavaly őszi megnyitásával két híres, magyar borászat álma vált valóra. Barta Károly – Ujvári Vivien főborász segítségével – világszínvonalú tokaji borokat készít Mádon. Szentesi József pedig a Velencei-tó északi részének vezető borásza, aki rengeteget tett az olyan ősi magyar fajták megmentéséért, mint például a csókaszőlő, a sárfehér vagy a tihanyi kék. Az ő nagy párosuk volt az alapja annak, hogy megszületett ez a különleges hely, étterem és borshop egyben. Olyan széles választékot kínálnak hazai, kis pincészetek izgalmas boraiból, melyet máshol a városban nem igen találunk.

A koncepció alapja az volt, hogy minél szélesebb körben mutassák be az olyan hazai borászatok kínálatát, ahol kis tételes, néhol csupán pár száz, maximum ezer palackkal készült kuriózumokat készítenek, amihez máshogy nem jutna hozzá a borkedvelő közönség. Ráadásul ezeket nem csak helyben, pohárral lehet fogyasztani. A polcokon sorakozó csodás palackok polci áron meg is vásárolhatóak, így ha beleszeretünk egy tételbe, azonnal haza is vihetjük magunkkal. Tokaj, Etyek-Buda, Pannonhalma, Somló, Mátra, Csopak, Badacsony, Dél-Balaton, Eger, Villány, Sopron, Szekszárd, Tolna – ezen vidékek kínálatából szemezgetnek a tulajdonosok, akik természetesen saját pincészeteik különleges palackjait is felteszik a polcra. A kínálat pedig folyamatosan változik és bővül annak megfelelően, hogy épp hol fedeznek fel egy olyan gyöngyszemet, mely reflektorfényt kíván. Jelenleg közel 150 minőségi magyar bor, pezsgő és desszertbor sorakozik a borshopban, melynek zöme certifikált organikus, organikus szemléletű vagy természetközeli gazdálkodást végző kicsi pincészetek borai. Kivétel nélkül magas minőséget képviselnek. Az N28 számára fontos, hogy olyan borászokkal dolgozzon együtt, akik nem profit-, hanem minőségorientáltak és a szőlőre inkább kedvesükként tekintenek, mint bevételi forrásra. Ők szerelemből készítik boraikat.

Aktuálisan igazi kuriózumnak számít a Szentesi Tarcali kék, és az új évjáratos Szentesi Fekete Muskotály 2021 is, mely szőlőfajtának a Szentesi pincészet az egyetlen Magyarországi termelője. Hogy mit kínál? Hamisítatlan, szuperintenzív muskotályillatot licsivel és ánizzsal, mellette halványan piros bogyós gyümölcsökkel. Ősztől 2 új borászat is színesíti a borlapot, a Von Beőthy és a Pintér Csaba Pincészet. A Von Beőthy Pince bővelkedik nemzetközi elismerésekben is, hiszen 2010-ben a VinCe nemzetközi borkiállításon a Pinot noir 2007 évjáratú boruk elnyerte a Kiállítás Legjobb Bora címet, melyet számos más hazai és nemzetközi elismerés követett. A Terra Hungarica alapító tagjai és 2015-ben borászuk, Beőthy János elnyerte a Magyar Sommelier Szövetség által alapított „Par Excellence” kitüntetést, a magyar gasztronómia és a magyar borászat terén végzett kiemelkedő munkásságáért. Az N28-ban a 2017-es illatában avaros, gombás jegyekkel rendelkező Pinot Noirral és a 2020-as Sauvignon Blanc-al mutatkoznak be. A Pintér Csaba pincészet pedig egy igazi, hamisítatlan családi pincészet Villányban, ahol a szőlőt minimális beavatkozással művelik és a bort is így készítik. 2020-as Chardonnay-jával mutatkozik be a borbárban, mely villányi fehérhez képest meglepően masszív savakkal, illatában minerális jegyekkel, citrusok, fehér húsú gyümölcsökkel és enyhe sóssággal lepi meg azokat, akik kóstolják.