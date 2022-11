Ha nem óvjuk, már az első 50 km-en sérülhet az új autónk

Autóvásárlást követően többnyire az első karcig vagy kavicsfelverődésig nem jut eszünkbe, hogy gondoskodnunk kellene autónk fényezésének a védelméről. Pedig a statisztikák szerint az első sérülések többnyire már 50 km-en belül megtörténnek. Nem titok, hogy egy autó értéke attól a pillanattól csökken, hogy kigördült a szalonból, azonban fóliázással hosszú időre megőrizhetjük hibátlan állapotát, ami nagy értékű járművek esetében különösen fontos, illetve akkor, ha tudjuk, hogy 2-3 év múlva le szeretnénk cserélni.



Nem hiába látjuk el mobiltelefonunkat kijelzővédő fóliával, és nem hiába helyezzük szilikonos vagy bőrtokba. Meg akarjuk óvni attól, hogy megsérüljön, hiszen minél hosszabb ideig szeretnénk hibátlan állapotában használni. Ha így teszünk egy kisebb méretű és kevesebb beruházási költséggel járó tárggyal, miért ne tennénk ugyanezt az autónkkal?

„Sokan bele sem gondolnak, mennyi olyan helyzet leselkedik ránk az utakon, amikor a sok millió forintért megvásárolt új autónk sérülést szenvedhet. Elég egy előttünk haladó sóderszállítóról legördülő kavics, ami megpattan a szélvédőn, vagy kráteresre üti a motorháztetőt. A madárürülék, vagy autópályán nagyobb sebességgel haladva a felcsapódó bogármaradványok sajnos többnyire „beleégnek” autónk fényezésébe. Egy ilyen sérülés eltávolítása az egyébként is minimális lakkréteg további vékonyításával érhető el. Még ha sikerül is abszolválni a kívánt eredményt, a fényezésünk ettől még sebezhetőbbé válik. Önhibánkon kívül is bármikor koccanhatunk, és máris a komoly felárat jelentő metál vagy matt fényezésünk látja kárát. A parkolás sem kockázatmentes, hiszen rányithatja a járművünkre az ajtót egy mellettünk álló autó sofőrje, nem beszélve a szándékos vandalizmusról, amikor elhaladva mellette, kulccsal vagy csavarhúzóval próbálják a kocsit megrongálni” – sorolta a lehetséges veszélyeket Dányi Szabolcs, a Ceramic Pro Hungary ügyvezetője.

Lehetetlen a hibát veszteség nélkül eltüntetni



A fényezésen esett sérüléseket csak a gyári konfiguráció megváltoztatásával, azaz polírozással, részleges vagy teljes újrafényezéssel lehet korrigálni. Mielőtt azt gondolná a jármű tulajdonosa, hogy történjen bármi, majd a szaki megoldja, nos, van valami, amire fel kell hogy hívjuk a figyelmet: a polírozás normál fényezés esetében valóban megoldhatja a problémát, azonban ha gyárilag matt színnel állunk szemben, csak és kizárólag az újrafényezés jöhet számításba! Ennek következménye az esetek többségében az, hogy elüt az újonnan fényezett elem a többitől.

„Az újrafényezés logikus lehetőségnek tűnik, és egészen addig nem is okoz gondot, amíg nem szeretnénk megválni az autótól. Amint azonban áruba bocsátjuk, és a rétegvastagságot mérő műszer eltérő értékeket mutat az egyes elemeknél, magyarázkodásba kezdhetünk a sérülés mértékét illetően. A vevőben egy ilyen helyzet bizalmatlanságot ébreszt, míg az eladó számára roppant mód megnehezíti az eladást, különösen egy prémium kategóriájú autónál” – hívta fel a figyelmet Dányi Szabolcs.

Sérülések ellen megoldás a fólia

Általában az összes fényezett elemet és az első fényszórókat szokták védőfóliával ellátni, amely annak ellenére, hogy vékonyságának köszönhetően észre sem vehető, annyira magas szintű ellenálló képességgel rendelkezik, hogy többnyire még erős behatás esetén sem sérül alatta a fényezés.

„A fólia tökéletesen megvédi a járművet, és érdekes módon, ha ütközés következtében keletkezik is horpadás egy-egy elemen, a fényezés a védőburok alatt akkor is sértetlen maradhat. A modern fóliák már öngyógyuló képességgel is rendelkeznek, azaz fel tudnak épülni a hajszál- és mikrokarcolásokból. Az autófóliázás segítségével megőrizhetjük az autónk ragyogó, eredeti fényezését, így az akár 10 év után is olyan lehet, mintha új lenne” – ismertette a Ceramic Pro Hungary ügyvezetője, aki azt is elárulta, hogy cégüknél kizárólag a legjobb minőségű fóliákkal és bevonatokkal dolgoznak, amelyek nem hólyagosodnak fel, nem mattulnak be vagy peregnek le, így megbízható és hosszú távú védelmet biztosítanak. Amennyiben indokolt, a gyári fényezésről nyom nélkül eltávolíthatóak!

„Csúcstechnológiás, gyárilag kerámiabevonattal ellátott öngyógyuló fóliáink hosszú éveken át képesek megóvni a karosszéria-elemeket a fizikai sérülésekkel szemben. Típusazonos sablonokat alkalmazunk, melyeket a vágást követően 100%-os pontossággal helyezünk fel anélkül, hogy a karosszéria elemeit szét kellene szerelni” – tette hozzá a szakember.

Izgalmas újdonságokat hoz a jövő



Különböző járműveken találkozhatunk már színes fóliákkal, azonban ezek szerepe jelenleg még főként optikai. Folyamatosan zajlanak a fejlesztések és a tesztelések annak érdekében, hogy ez a technológia a jövőben a dekoráció mellett védelmi funkciót is elláthasson.

„Szintén küszöbön áll a digitális fóliák elterjedése, amely már egy létező megoldás, csupán a szabályozások terén vetett fel olyan kérdéseket, amelyek tisztázásra szorulnak. Ezek a fóliák ugyanis arra képesek, hogy gombnyomásra megváltoztassák a jármű külső megjelenését. A technológia forradalmi újdonságnak számít, de országonként eltérő lesz, hogy hol, milyen mértékben adnak teret az alkalmazásának. Magyarországon például szigorúak e tekintetben a szabályozások, de azt el tudom képzelni, hogy a szakhatóság bizonyos esetekben számunkra kedvező könnyítéseket fog idővel meghatározni” – tudtuk meg Dányi Szabolcstól.