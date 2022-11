Hogyan óvjuk a bőrünket télen is?

A hűvösebb, szelesebb időszakban nemcsak kesztyűvel és sapkával védhetjük a bőrünket a hideg ellen, hanem tápláló, hidratáló készítményekkel is. Legyen szó arcról, testről, kézről vagy ajkakról, ilyenkor különösen tanácsos betartanunk a bőrápolási tippeket, hogy a kültakarónkat ne viselje meg az időjárás.



“Ahogyan a külső hőmérséklet csökken, a bőr, mint első védekezőréteg hiába igyekszik tartani a testhőmérsékletet. Ilyenkor hajlamossá válik a hámlásra, a vastagabb, merevebb szaruréteg képződésére” – mondja Dr. Gyovai Viola, okleveles biológus, a Magyar Tudományos Akadémia kandidátusa, a BIOLA biokozmetikumok cégalapító ügyvezetője.

Hogyan érdemes szembeszállnunk a környezeti hatásokkal? A szakértő szerint az érettebb bőrön (40-45 éves kortól) akár 10-12 naponta is peelinget kellene alkalmaznunk. Így megszabadulunk a bőr szabad légzését akadályozó, régi hámsejtektől, egyúttal felszínre kerülhet a rugalmasabb, bársonyosabb bőrréteg.

Különösen fontos a téli időszakban a tápláló krémek használata. A hideg miatt ugyanis a hajszálerecskék összehúzódnak az irharétegben, így kevesebb tápanyag jut el a bőrhámsejtekhez, amit folyamatosan pótolni kell. Erre kiváló többek közt az újonnan kifejlesztett őszibarack- vagy kókusztejkivonatot tartalmazó testápoló krémünk.

A bőr a hidegben kiszárad, éppen ezért tennünk kell a vízvesztéség ellen is: erre a célra bátran használjunk bőrtápláló olajokat, ezek ugyanis növelik a bőrsejtjeink membránjainak alkalmazkodóképességét. Ilyen lehet a borágó-, tökmag-, kúkusz olaj, de a ricinusolaj, a tamanu olaja, a szezámolaj és a ligetszépe olaj is.

Érzékeny bőrre hidratáló anyagokban gazdag, bio testápolók és kézápolók javasolhatók, echinacea-, hársvirág-, aloe-, görögszéna- vagy lenmagkivonattal, amelyek az olajokkal együtt megvédik a bőr hidrolipid rétegét. Ősztől tavaszig még a megszokott nappali hidratálónk fölé is érdemes néhány csepp arcápoló olajat vinni.

forrás: BIOLA

Nem mindegy, milyen akajápolót használunk



“Testápolónak érdemes hidegen préselt növényi olajat vagy shea vajat választani, ami nem tartalmaz szilikonolajat vagy paraffint. Zuhany és törölközés után jó választás a bőrre a Tropical tradicionális testvaj, amely védőfilmet képez és utánpótolja a bőrfelszín zsiradékanyagtartalmát, illetve tökéletes választás a közönségkedvenc mimóza kivonatával készülő testápoló olaj” – hangsúlyozza Gyovai Viola, aki szerint a bőrünk mellett oda kell figyelnünk az ajkaink állapotára is.

“Ha ajakápolásról van szó, csak bio kozmetikumok jöhetnek szóba még a dekorkozmetikumok közül is. Az ajakápolók ugyanis a nyállal bejuthatnak a tápcsatornába, ezért sem mindegy, mit viszünk fel a szánkra. A citrom- és grapefruit magos ajakápoló, valamint a shea kakaóvaj, a mentol és a lizin nem csak a kicserepesedés, hanem a herpesz ellen is védelmet nyújtanak, míg a BIOLA teafaolajas ajakápolója szembeszáll az ilyenkor terjedő baktériumokkal és vírusokkal is.”

Az immunrendszer erősítését szolgálhatják a test- és arcápolókban a sejtvédő flavonoidok, antioxidáns vitaminok is. Kívülről is érdemes őket bevinni a szervezetünkbe: a Q10-et és az E-vitamint éppúgy, mint a növényi anyagokból előállított A-vitamin analógot, azaz bakuchiolt. Utóbbit szérum formájában akár a kozmetikusunktól is beszerezhetjük. Nem kell feltétlenül minden nap használni, hogy segítse a bőr fiatalos rugalmasságának megőrzését a téli időszakban.

“Fontos, hogy nemtől függetlenül, fiúknak és férfiaknak is ugyanennyire érdemes használni a kézápoló, bőrszárazság elleni krémeket. A télen jelentkező ekcéma, dermatitis esetén is vannak olyan bőrápoló kozmetikumok, például SLS-mentes folyékony szappan, az echináceás és tamanu olajat is tartalmazó kézápoló, amely segít megelőzni a probléma kiújulását” – zárja Viola.