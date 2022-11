Kedvenceink immunrendszerét is védeni kell

Ma már egyre több ember figyel oda az egészségtudatos táplálkozásra, hiszen számos betegséget megelőzhetünk vele. Azt viszont kevesebben tudják, hogy a „rossz” ételek, nem csak nekünk, de a házi kedvenceinknél is bajt okozhat. A kutyákat, cicákat sem kerüli el az allergia, vagy más szervi rendellenesség, miközben az ő szervezetüket sem szeretnénk gyógyszerekkel tömni. Jó hír, hogy már az állatok számára is egyre több természetes megoldás létezik, amivel hosszú, egészséges életet élhetnek.

Akinek van kutyája tudja, hogy mekkora felelősséggel jár gazdinak lenni. Figyelni arra, hogy a kedvenc jól éljen, egészséges legyen, legyen elég mozgástere, társasága, étele, itala, meg persze szép bundája. Mindez nem is olyan egyszerű feladat, főleg úgy, hogy az állateledelek ára is drágul.

Vannak tápgyártók, akik olcsóbb alapanyagokkal pótolják az egyre dráguló húsokat.

„A világszerte tomboló aszályok a takarmánynövényeket is megdrágította, így azon haszonállatok élelmezési költségei emelkedtek, melyekből a tápok készülnek. Gyakori probléma, hogy a tápok minősége egyre inkább csökken. Sok gyártó már olyan balansz anyagokat használ a tápokban, ami olcsóbb, mint a hús és a fehérje. Például hús helyett húslisztet, ami a különböző vágóhídi maradványokból – porc, csont – készül. Így a minősége és az összetevője is változik, de az ára viszont nem, legalábbis nem annyit, hogy ez a vevő elvesztését jelentse” – véli Bara Ildikó, a Humac alapítója, állattáplálkozási-szakértő.

Mire érdemes figyelni, ha jó tápot akarunk választani?



Az élelmiszeripar termelési és feldolgozás módszerei miatt szinte minden táplálék tartalmaz idegen anyagokat, toxinokat, amik hatással vannak a kedvenceink emésztőrendszerére. Az egészség a belekben kezdődik. Ha megbomlik a finom egyensúly a bélflórában, az kibillenéshez vezet, sőt, az állatok immunrendszere sem egyforma. A minőségi táp fontos, de nem mindegy az sem, hogy milyen korú és állapotú a kutya.

„Fontos szem előtt tartani, hogy hány éves az állat, van-e valamilyen alap problémája, mekkora a termete, vagy épp aktív vagy „kanapékirály”. Nem mindegy, hogy mennyi zsír, fehérje és szénhidrát van az eledelben. Mostanában, hibásan, de trend lett a 30-40 százalékos fehérjetartalmú tápot is bevinni a piacra, pedig a 28 százalék feletti eledel csak a sportoló kutyáknak jó. Aki nem mozog sokat, azoknak nem, hogy használ, de még ártani is fog” – mondta Bara Ildikó.

Sok kutya szenved az allergiás tünetektől



A szakértők tapasztalatai szerint Magyarországon a kutyák fele allergiával vagy ételintoleranciával küzd. Sokszor előfordul, hogy évekig tünetmentes marad az állat, majd egyszer csak a felszínre bukkan a betegség. Az allergia kialakulása sem csak egy dologra vezethető vissza, hanem további allergiákkal társulhat, így okozva tüneteket az állatoknál. A nem megfelelő táp kiválasztása számos problémához vezethet: tápanyaghiány, vitaminhiány, bélirritáció, szivárgó bél szindróma, ízületi, hasnyálmirigy és egyéb szervi problémák.

„Ha egy kutyának folyamatosan bélgyulladása van, annak semmiképp nem ajánlott a gabonatartalmú eledel. De nem csak tápokban lehet gondolkozni, hiszen lehet főzni is a kutyának, és a BARF, azaz a nyers etetést is sokan előnybe részesítik. Nagyon sok állatnál az különböző adalékanyagok okoznak gondot, amik a gyártás során hozzáadott tartósítőszerekből adódnak. Éppen ezért hasznos, ha nem a csomagolás vagy a szépség alapján választunk eledelt a kedvencünknek, hanem az összetevők döntenek, amit mindig megtalálunk a csomag hátoldalán” – tett hozzá az állattáplálkozási-szakértő, aki azt is elárulta, hogy a kutyák ételtől való megbetegedései az elmúlt 15-20 évben rohamosan emelkedtek.

„Ahogy mi emberek, úgy az állatok sem tudják feldolgozni a „hibás” ételeket. Az elsődleges gond az, hogy maga a táplálék nem tartalmaz már elég ásványi anyagot és nyomelemet. A másik jelentős probléma, hogy a talajban is egyre magasabb a növényvédő szerek és azok koncentrációja, ami súlyos következményekkel járhat. Az állatok ezekre reakciós tünetekkel reagálhatnak, ami első körben lehet „csak” szőrhullás, hasmenés, vakarózás, de később a fülgyulladás, kiütések, foltok és az enerváltság is gyakori” – mondta a Humac alapítója.

Nehéz jól dönteni, hogy mivel etessük a kedvencünket

Ha szeretnénk hozzájárulni az állat egészséges táplálásához, hogy a táplálkozásból eredő megbetegedések teljesen megszűnjenek, akkor a megfelelő etetés mellett érdemes 100 százalékban természetes eledel kiegészítőt választani.

„Ezeket már a mindennapi étkezéshez, kis mennyiségben lehet adagolni. Rendszeres használata támogatja a szervezet regenerálódását és fenntartja az optimális működését. Érdemes arra figyelni, hogy az aktív huminsav magas legyen benne, mert ez az, ami megköti a méreganyagok jelentős részét, és kiüríti az állat szervezetéből, így mérsékelve az élelmiszeripar által okozott környezeti terhelést. Nem szabad csak az árat venni fő tényezőnek, hiszen sokszor egy olcsóbb táp miatt jóval magasabb lesz az állatorvosi költségünk, míg egy természetes, immunerősítő készítménnyel egészségesebb állatunk lesz” – tette hozzá a szakértő, aki azt is hangsúlyozta, az ő küldetésük, hogy kedvenceink, aki sokszor családtagnak számítana gondtalan és egészséges mindennapokat éljenek.