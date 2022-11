Ilyen, amikor levelet ír a gyereknek a Mikulás

Felejthetetlen ajándékkal lephetik meg december 6-án a szülők és a nagyszülők a gyermekeket, a Mikulás ugyanis kérésre bárkinek a postaládájába eljuttat egy névre szóló borítékcsomagot. A levélben a Mikulás személyes üzenete mellett ott lapul egy jó gyermek tanúsítvány, ami kikerülhet a gyerekszoba falára. Hogy az ajándék még különlegesebb legyen, a Mikulás elrejt egy színezőt és egy süti receptet is a küldeményében, és a szülőkre is gondolt, hiszen a nyomtatott karácsonyi kívánságlistából a kitöltés után a lehető legegyszerűbben tudhatják meg, mire is vágyik a gyermekük titokban.

Elkezdődött a nagy visszaszámlálás, hamarosan érkezik a Mikulás és ilyenkor talán minden gyerek a szokásosnál is próbál jobban viselkedni, nehogy ajándékok helyett virgácsot kapjon december 6-án. A szokások szerint a legkisebbek ilyenkor levelet is írnak a nagyszakállúnak, hogy elmondják neki, mire lenne leginkább szükségük és a legtöbbször egy-két csíntevést is beismernek neki. Dávid Ádám, a Mikulás közvetlen segítője elmondta, idén a különböző játékok, csokoládék és cukorkák mellett egy felejthetetlen ajándékkal is meglephetjük gyermekeinket és unokáinkat, arra ugyanis biztosan egyikük sem számít, hogy magától a Mikulástól kapnak névre szóló levelet. Az eszakisark.hu ötletgazdája elárulta, az általuk összeállított boríték legfontosabb eleme a Mikulás levél, ami egy személyes történetet mesél el, de a család kérésére akár a gyermek testvérét vagy a legjobb barátját is megemlíti benne az ajándékosztó figura.

(Pontosítok, a levél nincs aláírva. Csak a jógyerek tanusítvány.) „A mindennapi rohanásban hajlamosak vagyunk elfelejteni, gyermekként milyen varázslatos élményt jelentett várni a Mikulás érkezését. A gyerkőc mit sem sejt majd róla, hogy a legizgalmasabb attrakció várakozik a postaládában, és a szája is tátva marad a meglepetéstől. Emiatt azon túl, hogy ő lesz a legmenőbb az oviban vagy a bölcsiben, örökké hálás lesz nemcsak a Mikulásnak, de az őt szerető családnak is” – mutatott rá. forrás: eszakisark.hu A karácsonyi ajándékot is könnyebben kitalálhatjuk A csomag ösztönzőként is hathat a kisfiúkra és a kislányokra, hiszen mindenki kap egy jó gyerek tanúsítványt, amit büszkén kitehet a falára a szobájában. Mivel a Mikulástól kapják a bátorítást és a dicsérő szavakat, az önbizalmat adhat nekik, és lehet, hogy a szülő is könnyebben eléri a célját a jövőben. A borítékcsomag három bónusz ajándékot is rejt. A mikulás színező kreatív elfoglaltságot nyújt a gyerekeknek, a süti recept pedig egy igazi családi közös programra teremt lehetőséget, amiből aztán a szülők küldhetnek a Mikulásnak is egy kóstolót. Emellett pedig a levél tartalmaz egy karácsonyi kívánságlistát is, amit a gyermek kitölthet, a szülők pedig így még időben inspirálódhatnak, mit kíván a gyerkőc titokban. A különleges levelet és a hozzá tartozó extrákat az eszakisark.hu honlapon néhány adat megadásával megvásárolhatjuk – lehetőleg minél előbb, hogy a Mikulásnak elég ideje maradjon a küldésre. A gyermek neve mellett érdemes megadni a testvér vagy a legjobb barát nevét is, ugyanis ő is meg van említve a levélben. Hisz mint tudják a gyerekek: A Mikulás mindent tud. Az idéntől elérhető különleges szolgáltatás megrendelését követően pedig nincs más dolgunk, mint várni, hogy a levél napokon belül megérkezzen, és december 6-án becsempészhessük a postaládába. Dávid Ádám ötletgazda felhívta rá a figyelmet, arra is gondoltak, hogy ha például a nagyszülő szeretné meglepni az unokáját a csomaggal, akkor különböző szállítási címeket is megadhat, így biztosan célba ér a Mikulás üzenete.