Itt kapható Budapest legnagyobb gyrosa, vagy ahogy ők hívják: yeerosa

A magyarok szeretik Görögországot. Nyaranta sok görög sziget – Kréta, Korfu, Rodosz vagy épp Zakynthos – hangos a magyar szótól, de Athén is népszerű hely a hazai turisták körében. Éppen ezért a görög fogások sem ismeretlenek számunkra, de igazán jó hír az, hogy ha egy ízletes gyrost, muszakát vagy suvlakit szeretnénk enni, akkor azt már a budapesti Hegedűs Gyula utcában is megtalálhatjuk. A GRK'S Greek Kitchen nevű étterem ráadásul Budapest legnagyobb gyrosát készíti, vagy ahogy ők hívják: yeerosa-t kínálják az embereknek.



Eredeti családi receptek alapján készülnek az ételek és az italok a GRK’S Greek Kitchen-ban. A Giovantsis család múltja, már az 1946-os évektől Magyarországhoz kötődik, amikor a görög polgárháború miatt több ezer görög menekült hazánkba.

„1946 és 1949 a görög polgárháború elől menekült Magyarországra a nagypapám és nagymamám is. A hetvenes években visszatértek az őshazába, ahogyan akkor már édesanyám is. Mivel apa nélkül nőttem fel, nekem a nagypapám, Manolisz volt a példaképem. Nagyon szoros kötelék volt közöttünk. Most, hogy kezdek felnőni próbálom az ő mintáját követni. Nagyon kitartó, alázatos, családszerető ember volt. Nagypapám ágáról mindenki zenész, nagymamám ágáról szinte mindenki tavernát, cukrászdát üzemeltet főleg Andros szigetén. Így amikor összejött a család az egyik oldalról adott volt a hangulat, a másik oldalról a gasztronómiai kiszolgálás. Ekkor kezdtem megismerkedni ezzel a közeggel” – mesélte Giovantsis Georgios (Jorgos).

Az egyetemi évek alatt lett a gasztronómia az életem része



A céltudatos ifjú sokszor besegített, figyelte a főzés fortélyait, megfogta őt az alkotás és az ízek kombinálása.

„Otthon, magam kezdtem el új ízeket megalkotni. Nem is gondoltam, hogy ezzel fogok foglalkozni, hiszen a pályaválasztáskor teljesen más pályán indultam el, közgazdász és marketing vonalon mondván édesanyám nyomdokaiba lépek. Az egyetemi éveim alatt elhelyezkedtem egy hazai görög étterembe a Dionysos tavernába, ahol megtanultam a vendégekkel kommunikálni, megtanultam egy egységként működni a séftől, a mosogatókig, és ami a legfontosabb, megtanultam megbecsülni a munkaerőt” – tette hozzá Jorgos, aki a GRK’S Greek Kitchen tulajdonosa és vezetője.

forrás: GRK’S Greek Kitchen



A tradicionális görög fogásokon túl vegetáriánus ételeket is felszolgálnak



Amikor felmerült a Yeeros üzlet átvételi lehetősége, Jorgos azonnal látta benne a lehetőséget és már az elején egy kész koncepció volt a fejében.

„Egyre jobban éreztem, hogy ez az én utam, ezt akarom csinálni szívvel-lélekkel. Így hát GRK’S Greek Kitchen néven megnyitottunk. A hely felújítása során görög életérzést vittünk a helységbe, lett egy kis teraszunk is, és az emeleten kb. 25 fő kényelmesen elfér. Ételeink közül a legismertebb természetesen a Yeeros, ami görög fűszer pác kombinációjával készül. De kínálunk, többek között biftekit, sutzukakit, szuvlakit, és a vegán vendégeinkre is gondoltunk ezért csicseriborsós, és cukkini-répás fasírtunk is van. A görög pita Görögországból érkezik és lehet kérni teljes kiőrlésű kézzel készített görög pitában is a kiválasztott hús vagy vegán kombinációval. Új fejlesztésünk a garnélarák pitában, ami garidopita néven kapható saját szószmártással, és a tintahalas pita kalamari, ami tálban is kérhető, De nálunk kapható Magyarország legnagyobb görög pitája is, ami a „Brutalas” nevet kapta, mivel majdnem egy pizza méretű ételnek felel meg” – mondta Giovantsis Georgios.

A nagymama felügyeli a desszerteket



Természetesen van rakott padlizsános mousaka és a görög sült tésztaétel a pastitio is. A tradicionális desszertek, mint a ravani vagy a galaktobureko, Jorgos nagymamája által készülnek. Főszerepet kapnak a fűszerek is. Leghangsúlyosabban az oregánót használják az összes görög fűszer közül, de ennek is külön története van.

„A görög oregánó minőségét világszerte az egyik legjobbnak tartják. Évezredek óta használják kulináris fűszerként, de erős gyógynövényként is. Az oregánó volt az a növény, amely a legenda szerint: fényesíti a hegyek csúcsait. Az ókori görögök akkora jelentőséget tulajdonítottak ennek a csodálatos gyógynövénynek, hogy beépítették a görög mitológiába is. Gyógyító tulajdonságait már az ókori görögök is ismerték. E, K, A, B3, B6 vitaminban gazdag és az egyik legnagyobb C-vitamin tartalmú gyógynövény. Arisztotelész idevágó mondata, hogy „a természet nem teremt hibásan és hiába” – idézte Jorgos a nagy elődöket.

Áremelkedés helyett optimizmus



Persze a kialakult gazdasági helyzet a GRK’S Greek Kitchen életét is megnehezíti, de annak ellenére fejlődésben gondolkoznak, hogy az alapanyag árak, és azok beszerzése egyre nehezebb.

„Stratégiánk mégsem arról szól, hogy bezárjunk vagy árat emeljünk, inkább folyamatosan keressük az új lehetőségeket. Mi szeretnénk az utolsók lenni, akik árat emelnek. Hosszabb távra tervezünk, és reméljük hamarosan újabb egységeket is nyithatunk Budapesten. Emellett saját QR kód alapú kiszállítási rendszert is fejlesztünk” – tette hozzá az üzletvezető.