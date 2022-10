Kontinenseken átívelő siker a Nanushkánál

Hatalmas mérföldkő előtt áll a Nanushka, Közép-Európa elsőszámú divatmárkája. Miközben töretlenül növekszik, folyamatosan hódítja meg a nemzetközi divatvilágot, így idén ősszel a multinacionális kínai nagyvárosban, Sanghajban nyitotta meg legújabb üzletét.

Szeptemberben megnyílt a márka állandó márkaboltja Sanghaj legjelentősebb bevásárlóközpontjában, az IAPM-ben. A 2013-ban átadott, négyszintes komplexum luxusmárkák sorát kínálja a vásárlóknak, már az üzletek közé bekerülni hatalmas presztízs. A napi 13 órában nyitva tartó bevásárlóközpont élen jár az üzleti újítások terén is, egyedülálló élményt nyújt az “éjszakai vásárlás” koncepciójával. A Nanushka tehát kreativitásban és innovációban hozzá méltó miliőbe kerül a kínai nagyváros forgatagában is, miközben szeptemberben már a kínai digitális piacra is belép az Amazonnál is nagyobb ázsiai TMall online platformon működő dedikált webshop megnyitásával. A kínai üzletfejlesztés az év hátralévő részében is folytatódik – a következő boltnyitás Chengduban, Kína hatodik legnépesebb városában történik.

Egy ilyen kaliberű üzlet megnyitásához nem az anyagi háttér megteremtése az egyetlen feltétel.

Kínában óriási a verseny a legjobb luxus bevásárlóközpontokban az üzlethelyiségekért, a legjobb márkák számára sem garantált a bejutás.

Ez azért is jellemző, mert a kínai luxuskereskedelem az Európában megismert luxus retailhez képest nagyon más abban (is), hogy a vásárlás minden esetben bevásárlóközpontokban történik, nem pedig utcai üzletekben, mint ahogy például Párizsban, vagy Londonban.

Ahogy a korábbi sikeres tervek esetében, most is több évnyi előkészítési folyamat előzte meg a most beérő projektet, s természetesen ezúttal is szükség volt tekintélyes mennyiségű bátorságra és kezdeményezőkészségre, újszerű látásmódra – amelyből, szerencsére, a Nanushkánál sosincs hiány.

“A sanghaji üzlet megnyitása csak egy kis lépés, ha az ázsiai piac mérete vagy a terjeszkedési ambícióink kontextusában nézzük. Kínában a következő öt évben számos további üzletet nyitunk majd, de már aktívan vizsgáljuk a japán, koreai, taiwani es más dél-kelet-ázsiai -különösen indonéziai – terjeszkedési lehetőségeit is.

A kereskedelmi ambíciók mellett azonban kiemelten fontos az is, hogy minél jobban megértsük az ázsiai vásárlóinkat, hiszen valójában az említett országok kulturálisan jelentősen eltérnek egymástól. Nagyfokú empátiára és érzékenységre van szükség ahhoz, hogy egy európai luxusmárka sikeressé tudjon válni itt.” – mondja Baldaszti Péter, a Vanguards alapítója és a Nanushka vezérigazgatója.

A sanghaji üzlet enteriőrje a budapesti flagship store jegyeit idézi, miközben a berendezés sokszínűségének harmóniája a Nanushka kettősségét is képviseli: tradicionális, ugyanakkor kortárs, modern bohém.

A Nanushka igazi úttörő a kínai terjeszkedésben is – épp úgy az első magyar divatmárka, amely önálló üzletet nyit Ázsiában – ahogyan 2019-ben az amerikai kontinensen is elsőként tette ezt meg.

A tizenöt éve alapított magyar divatmárka 2020 óta a Vanguards Fashion Group égisze alatt működik, s ez utóbbi két évben a korábbi dinamikus növekedést és nagyratörő üzleti célokat is messze túlszárnyalta a cég. A Vanguards Baldaszti Péter, a Nanushka vezérigazgatója és a Nanushka befektetője, a GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. által közösen alapított cégcsoport, amelynek vezetésével már több sikeres divatipari márka, így a szintén magyar Aeron és az olasz Sunnei is nemzetközi piacokon hódít.

“A Nanushka a különböző értékesítési csatornáin keresztül már évek óta jelen van az ázsiai piacon, ezeket az adatokat elemeztük, ez alapján pedig időszerű stratégiai lépésként értékeltük, hogy kínai jelenlétét fizikai boltokkal is megerősítsük, tekintettel arra, hogy a közelmúlt világjárvány időszakában mind a Nanushka, mind a nemzetközi nagy divatházak jelentősen profitáltak a fizikai kínai jelenlétből. Fantasztikus lehetőség, hogy a Nanushka Sanghajban saját állandó bolttal is jelen lehet és folytathatja a budapesti, new yorki, londoni sikersztorit.” – nyilatkozta Gubicza Ágoston, a Vanguards társalapítója, a GB & Partners tulajdonosa.

A GB & Partners által kezelt EXIM Exportösztönző Magántőkealap által befektetése óta a márka 60-ról 500-ra növelte a nemzetközi viszonteladói számát a világ 50 országában és 2021-ben – a koronavírus válság továbbgyűrűző hatásai ellenére – tizenkétmilliárd forint árbevétellel és egymilliárd forint feletti nyereséggel zárta az évet. Megállás ezután sincs, sőt; a cég 2022-es árbevétele várhatóan a 15 milliárd forintot is meghaladja.

Az idei üzletnyitásokat további két kínai bolt megnyitása követi jövőre, egy újabb észak-amerikai es egy újabb európai divatfővárosban nyílik majd Nanushka bolt.

A Nanushka a Financial Times leggyorsabban növekvő európai vállalatok ezres legfrissebb listájának 68. helyén áll.

Sanghajról:

Sanghaj Kína gazdaságilag egyik legfejlettebb városa, az ország üzleti, pénzügyi központja és a külföldi működő tőke kedvelt célpontja, ráadásul itt található a világ egyik legnagyobb forgalmat bonyolító kikötője.

Ahogyan a Sanghaji Magyar Főkonzulátus is fogalmaz, a jelenleg 6341 km2 alapterületű és közel 24 milliós, tartományi jogosítványokkal rendelkező Sanghaj sohasem volt tipikus kínai város: számos alkalommal modellként szolgált Kína számára a modernizáció és a nyugati típusú városi fejlődés terén.

Sanghaj kulturális történetének izgalmas magyar vonatkozása van, amit most újabb szintre emel a Nanushka. Hugyecz (vagy ahogy Kínában ismertté vált, Hudec) László az első világháborút követően telepedett le Sanghajban, ahol néhány év elteltével saját irodát nyitott. 1918 és 1947 között több mint 100 épületet tervezett Sanghajban, köztük számos reprezentatív létesítményét, köztük Ázsia akkor legmagasabb felhőkarcolóját, a ma is a város egyik jelképének számító Park Hotelt. Munkássága máig fémjelzi a várost, neve összeforrt Sanghajjal: 2014-ben, egyetlen külföldiként épületét beválasztották Sanghaj 99 klasszikus szimbóluma közé.

2022-től tehát újabb magyar kiválóság gazdagítja a multikulturális metropoliszt, így nem csak Sanghaj lakói, de a városba látogató több százezer turista számára is közvetlenül elérhetőek lesznek a Nanushka döntően Magyarországon gyártott termékei.