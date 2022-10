Így nem lesz sáros ősszel a lakás a kutyatappancsoktól

A hosszú nyári szárazság után áldás az esős időszak. Azonban az esővel sár is jár, amit mind a családtagok, mind a kutyák behordanak a házba, folyamatos takarításra ítélve ezzel a gazdit. Bevethetünk néhány trükköt, hogy négylábú barátaink számára is biztosítsuk a mozgást, és a hosszú szálú törtfehér szőnyegből se legyen bocimintás rettenet.

Ahogy kezdetét veszi az őszi időszak, egyre többen tapasztaljuk, hogy már el sem tesszük a seprűt és a lapátot, mert naponta többször is szükséges a bejárat környékének tisztán tartásáról gondoskodni. Még rosszabb, ha a szobákba is bejut a sár, ekkor a szőnyegek takarításához már több eszközre és időre van szükségünk. Különösen sok figyelmet követel az őszi sárszezon a kisgyerekesektől és a kutyatartóktól, akiknél az apró cipők és tappancsok előszeretettel mászkálnak ki a házból, majd be, komoly koszmennyiséget juttatva ezzel a benti élettérbe.

Jöjjön néhány trükk, hogy az ősz sokkal inkább a társasozásról és a forró teával a kezünkben történő olvasásról szóljon, mintsem a folyamatos takarításról.

Lábtörlő minden mennyiségben



Természetesen, mindenkinek van egy lábtörlője. Azonban az esős időben ez gyakran kevésnek bizonyul, hiszen gyorsan vizes és koszos lesz, arról nem is beszélve, hogy a gyerekek és a kutyusok csak fél lábbal érintik, a többivel az előszobában lépkednek. Érdemes ősszel előkapni még egy-két lábtörlőt, amiket az ajtó elé és mögé is elhelyezhetünk, vagy leteríthetjük velük az előszobát, a bejárattól nyíló folyosót.

Cipőtartó tálca



Ha a sáros lábbeliket egy tálcára helyezzük, legalább egy helyre hullanak a sárdarabok, és elég innen lesöpörni őket. Télen pedig remek lesz ugyanez az eszköz a latyakos csizmák alá.

forrás: Holland Pázsit

Nincs fű, nincs sár



A sár kérdést kezelhetjük rögtön a probléma gyökerénél is, az udvaron. A legnagyobb sár ott keletkezik, ahol nem elég sűrű a növényzet. A nyáron kiégett, elgyengült fű nem tudja felszívni a nagy mennyiségű esővizet, és a szálak között vizes marad a föld.

Papp Ákos pázsitszakértő elmondta: „Ősszel rengeteg kutyatulajdonos azzal keres meg minket, hogy a kutya bundája csupa kosz lesz, és behordja a sarat a házba. A műfű burkolat segítségével ezt meg tudjuk szüntetni, mert az élethű pázsit alá murvaréteget terítünk le, a murva és a minőségi, holland szálakból készült műfű pedig meggátolja a sárképződést.”

A kutyatartók másik ellensége: a folyamatos ásás



Akkor is keletkezhet sár a családi házak udvarán, ha nyáron a világ minden vizét kilocsoltuk, nyírtunk, gyomláltunk naphosszat, és tökéletes volt a gyep. Ugyanis, ahogy ezt minden kutyatartó megtapasztalta már, a kutya kiássa a növényzetet, nedves földet és gödröket hagyva ezzel maga után. Ez a másik probléma, amit egy minőségi műfűvel kiiktathatunk.

„A kutyusok azért nem ásnak a műfüvön, mert nem érzik a számukra érdekes szagokat, így nem kapcsol be náluk ez az ösztön. Nehezen tudtam ezt először elképzelni, de aztán láttam a saját kutyusunkon, Hörbin, és a tíz év alatt számtalan kutyás ügyfelünk is ugyanezt igazolta vissza meglepetten: abbamaradt az ásás” – fejti ki Papp Ákos.

A Holland Pázsit szakértője hozzátette, hogy ugyanezen okokból a vakond vagy a pocok sem fogja tönkretenni szorgos tevékenységével a pázsitot.

Ami pedig a kutyapisit és a kutyagumit illeti, a műfű az előbbit ugyanúgy elvezeti, mint az esővizet, az utóbbit pedig könnyen le lehet emelni róla, nem süllyed be a szálak közé, mint a hagyományos fű esetében.

A gondozásmentes műfűvel ráadásul a tavasztól kora őszig tartó fűnyírást és locsolást is kiküszöbölhetjük, ami az egyre változó éghajlat miatt komoly anyagi megtakarítást jelent, a felszabaduló időt pedig hasznosabban vagy épp pihentetőbben is el tudják tölteni a kerttulajdonosok.

Kis odafigyeléssel és néhány trükkel kellemesebbé tehetjük családunk számára az őszi időszakot, még akkor is, ha a sok eső miatt sár alakul ki.