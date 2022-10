A szezonális zöldségek, gyümölcsök szerelmese Novodomszky Éva

Fontos szerepet tölt be a Duna műsorvezetőjének életében az egészséges táplálkozás és a mozgás is. Jógázik, úszik és sokat sétál kutyájával, ételek tekintetében pedig előszeretettel készít szezonális alapanyagokból egészséges ételeket. Egy vadonatúj sütőtökös receptjét az olvasókkal is megosztja.

Fontos, mivel hajtjuk a motort – fogalmazott Novodomszky Éva azzal kapcsolatban, miért lényeges életében az egészséges életmód. „Minél több zöldséget, gyümölcsöt igyekszem fogyasztani és ügyelek arra, hogy ezek lehetőség szerint szezonálisak legyenek. Itt van például a sütőtök, amelyből zseniális ételeket lehet készíteni" – mondta az Almárium új műsorvezetője, egy új kedvencét pedig az olvasókkal is megosztotta. (RECEPT) A fenti témákban ő is rendszeresen kap hasznos tanácsokat az Almáriumban, amelyet ősztől Kautzky Armanddal vezet, heti váltásban Radványi Dorottyával és Banner Gézával. „Az Almárium egyfajta stabilitást ad a nézőknek, ami szerintem fontos, mert manapság a televíziós csatornák kínálata óriási" – emelte ki a Duna délutáni magazinműsorában rendszeresen megszólaló szakértőkről. Hétfőn jogi, közjegyzői, kedden fogyasztóvédelmi kérdésekre kaphatnak választ, szerdán nyugdíjszakértő érkezik a műsorba, csütörtökön kert-és növényápolás a téma, míg pénteken dietetikus segít megválaszolni a felmerülő kérdéseket. „Nagyon szeretek kertészkedni. Nemrég a műsor egyik szakértőjétől tudtam meg, hogy ilyenkor ősszel milyen esetekben érdemes összegyűjteni a faleveleket a gyepről, és azt is, mit célszerű a tél beállta előtt megmetszeni" – mondta Novodomszky Éva. RECEPT 1 kg sütőtököt meghámozunk, a belsejét kikaparjuk és felkockázzuk. Serpenyőben egy kevés olívaolajon megpirítunk egy gerezd fokhagymát és egy kis rozmaring ágat, majd mellé tesszük a felkockázott tököt és együtt is pirítjuk őket. Kivesszük a fokhagymát és a rozmaringot, lejjebb vesszük a lángot/főzőhőmérsékletet, ráöntünk a tökre 2 dl vizet vagy alaplét, megsózzuk és főzzük 15 percig, míg a tök megpuhul. Ha megfőtt, hozzáöntünk 2 dl zsírosabb főzőtejszínt, reszelünk bele szerecsendiót, majd az egészet összeturmixoljuk. Egy másik serpenyőben kevés olívaolajon megpirítunk 300 g felkarikázott olasz kolbászt (salsiccia) egy gerezd fokhagymával és egy kevés őrölt rozmaringgal, majd meggőzöljük egy kis fehérborral. E közben megfőzünk fél kg rövid csőtésztát és felvágunk körülbelül 1 cm-es kockákra 100 g édes provolone sajtot. Végül összekeverjük a tésztát a krémes tökkel, a sajttal és a kolbásszal, sütőtálba tesszük, szórunk rá friss borsot, és a tetejére reszelt parmezánt, előmelegített sütőbe tesszük és 240 fokon tíz percig sütjük.