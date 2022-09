Nem az a jó étrend-kiegészítő, ami végtelen mennyiségű összetevőt sorol fel

Eddig is tudtuk, de az elmúlt időszak talán még inkább felhívta rá a figyelmet, mennyire fontos egészségünk megőrzéséhez a mozgás, a jó erőnlét, mindamellett, hogy kellemes közérzetünkhöz, lelki stabilitásunkhoz is hozzájárul, ha komfortosan érezzük magunkat a bőrünkben. A minél hatékonyabb edzéshez, egyéni céljainktól függően, ma már számos étrend-kiegészítő áll rendelkezésre, azonban korántsem mindegy, milyen összetételű és minőségű termék mellett tesszük le a voksunkat. Bodó Zoltán életmód mentor segít az eligazodásban.





Az emberek még mindig hajlamosak csukott szemmel leemelni a polcról egy terméket, ha azon egy jól ismert, reklámokból sokat hallott gyártó neve szerepel. Pedig a minőségre korántsem ez a garancia, sokkal inkább az a kis fehér papír, ami az összetevők listáját tartalmazza.

„Szintén tévhit, hogy az a jó termék, ami minél több alkotóelemből áll. Jobb, ha tudjuk, hogy ez egyáltalán nem igaz. Ahhoz, hogy egy étrend-kiegészítő igazán hatásos legyen, elég csupán néhány elengedhetetlen alapanyag, semmi szükség arra, hogy plusz ízfokozókkal, színezőanyagokkal és hasonlókkal feltuningolják, mert ezekkel csak feleslegesen terheljük a szervezetünket” – hívta fel a figyelmet Bodó Zoltán, aki csapatával azon dolgozik, hogy termékeik mind természetesebb összetevőkkel, minél kompaktabb receptúrával álljanak a sportolni vágyók rendelkezésére.

Szigorúbban ellenőrzik az étrend-kiegészítőket, mint más élelmiszereket



Érdekes megfigyelés, hogy míg szinte gondolkodás nélkül beteszünk a kosarunkba olyan élelmiszeripari termékeket, amelyek pontos összetételéről, elkészítésének körülményeiről fogalmunk sincs, addig az étrend-kiegészítők terén hezitálunk, bizonytalanok vagyunk. Lényeges hangsúlyozni, hogy az edzések eredményességét támogató kiegészítő tápanyagok nem gyógyszerek, és semmi olyat nem tartalmaznak, ami ne lenne egészséges.

„A szigorú ellenőrzésnek köszönhetően kizárt, hogy mérgező vagy szennyező anyag legyen bennük, vagy bármi, ami az egészségre romboló hatással van. Minél egyszerűbb, minél tisztább egy étrend-kiegészítő, annál magasabb minőségről beszélhetünk” – fejtette ki a szakember, aki azt is elárulta, hogy saját fejlesztésű termékeik esetében csakis elismert nyugat-európai gyártóktól származó alapanyagokat használnak.

„Próbálunk egyensúlyt teremteni aközött, hogy hatékony legyen a termék, ízletes, és emellett egészséges is. E téren komoly fejlesztésekbe kezdünk a közeljövőben” – vetítette előre a Panhellen ügyvezetője.

Milyen kiegészítő miben van segítségünkre?



Fehérje: Fehérjére rendkívül nagy igénye van a szervezetünknek. Testünkben szinte minden folyamathoz szükséges, többek között a szöveteinkhez, izmaink épüléséhez, bőrünk felépítéséhez, alapvető biológiai és sejtszintű folyamatokhoz, a megfelelő hormonműködésünkhöz és immunrendszerünk optimális működéséhez. Kísérletek bizonyítják, hogy ha nem viszünk be megfelelő mennyiségű fehérjét, akkor a testünk magasabb kalóriabevitellel fogja ezt „kompenzálni”. A hiányzó mennyiséget borítékolhatóan bevisszük majd szénhidrátból, és máris nem izmot fogunk építeni, hanem a zsírkészleteink fognak helyette gyarapodni.



Vitaminok és ásványi anyagok: A vitaminok pótlására nem csupán a sportolóknak, hanem mindenkinek szüksége lenne. A zöldségekből és gyümölcsökből, amiket elsőrendű vitamin- és ásványianyag-forrásoknak tekintünk, egyfelől nem fogyasztunk eleget, másfelől az utóbbi 80-100 évben rengeteget veszítettek vitamin- és ásványianyag-tartalmukból. Az optimális pótlást mindenkinek kora, élethelyzete és fizikai aktivitása mérlegelésével kell megállapítani.

Glutamin: Az egyik legnépszerűbb táplálékkiegészítő szinte minden sportágban. Az aminosavak a fehérjék építőkövei. A glutamin a legnagyobb mennyiségben megtalálható aminosav az izomszöveteinkben. Fizikai aktivitás során a szervezet aminosavakat kezd lebontani, azaz beindul a leépítési folyamat. Ezért fontos a glutaminpótlás, aminek a legfőbb funkciója az izomzat növelésének, illetve megtartásának, valamint az immunrendszernek a támogatása.

Algák: Az emberi fogyasztásra is alkalmas algák kivételes tulajdonságaiknak köszönhetően egyre népszerűbb összetevők a különböző étrend-kiegészítőkben. Az algák kiváló B-vitamin-forrásnak tekinthetők, mely vitamincsoport szabályozza a szénhidrát-, fehérje- és zsíranyagcserét (így az energiatermelést). Ráadásul az idegrendszer megfelelő működéséhez, továbbá a bőr, a szem és a haj egészségéhez is hozzájárulnak. Az algák kitűnően hasznosuló vasat, magnéziumot, kalciumot, cinket, szelént, káliumot tartalmaznak, de megtalálható bennük számos fontosabb színanyag (karotinoid vegyületek) is.



Kreatin: A kreatin egy olyan szerves vegyület, mely nagy szerepet tölt be a sejtek, szövetek (főként az izomszövet) energiaellátásában. A kreatint tartalmazó étrend-kiegészítők alkalmazása főként rövid időtartamú, ismétlődő izommunka esetén lehet hasznos, mint pl. súlyzós edzés vagy sprintszámok. Ha elegendő kreatin-foszfát áll a szervezet rendelkezésére, az energiaszolgáltató folyamatok gyorsan, akadálytalanul mehetnek végbe. Ez hatékonyabb izomösszehúzódást, izommunkát eredményez, ezáltal nő az izomerő és a teljesítmény is.