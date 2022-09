Innen tudják a szépségipari cégek, hogy mire van szükségünk

Márkaerősítésnél és új termék bevezetésénél is fontos a szépségipari cégeknek, hogy eljussanak a megfelelő célcsoportig és hiteles véleményeket szerezzenek. Horváth Beáta szépségipari marketingszakértő szerint az Amerikából indult beauty boxok évtizedes népszerűségnek örvendek itthon is, hiszen miközben a vállalatok pontos képet kaphatnak a felhasználói szokásokról, közelebb kerülve ezzel a keresleti igények kiszolgálásához, a vásárlók nyomott áron próbálhatnak ki új akár luxuskozmetikumokat is.

Minden gazdasági szereplő számára elsődleges cél, hogy precíz monitorozással tisztában legyen vele, mi a kialakult kép a fogyasztói bázisban egy-egy adott termékről vagy a márkáról összességében. Ezáltal sokkal könnyebb kialakítani a marketingstratégiát, ami így költséghatékonyabbá is válik. Horváth Beáta, a Pixibox alapítója arról beszélt, ez a szépségiparban is kardinális kérdés, hiszen a különböző terméktípusok a fejlesztéseknek köszönhetően rendkívül gyorsan változnak. A vásárlók ebben a szegmensben ráadásul nem márkahűek, Magyarországon kiváltképp nem, az innovációk pedig olyan ütemben söpörnek végig a piacon, hogy nehéz naprakész visszajelzést szerezni a vevőktől. „Rendkívüli kihívás a szépségipari vállalatok számára, hogy megtudják, ki és milyen preferenciák alapján váltogatja a kozmetikumait. Például vannak, akik korábban főként prémium kozmetikumokat vásároltak, de egészségügyi vagy életmódváltási okok miatt lassan áttérnek inkább a természetes termékekre. Így nehéz őt újra és újra megtalálni. Márpedig ezek az információk a márkaerősítés céljából és új termékek bevezetésénél is aranyat érnek” – magyarázta.

forrás: Pixibox Win-win helyzetet teremt a beauty box Arra a kérdésre, hogyan tudják ezek a cégek mégis, mire van szüksége a vásárlóknak, a szépségipari marketingszakértő úgy felelt, az egyik leghasznosabb csatorna számukra, ha teszteltetik a termékeket. Erre hivatottak az úgynevezett beauty boxok is, melyek élménymarketing eszközként is eredményesen funkcionálnak. Mint mondta, az Amerikából indult üzletmodell lényege, hogy a vásárlók termékválogatást kapnak kézhez egy meglepetésdobozban úgy, hogy annak értéke a piaci árhoz képest legalább 30-50 százalékkal olcsóbb. Nem tudják, milyen kozmetikumok vannak benne, de mivel járul hozzá egyfajta izgalomfaktor, ráadásul házhoz érkezik, és így nagyobb eséllyel próbálják ki mindet az otthonuk kényelmében.



„Az új termékek megismertetésével itt egy jellemzően érdeklődő célcsoportot találhatnak meg a cégek, akik nyitottak minden újdonságra” – mutatott rá Horváth Beáta. Azon túl, hogy így szájról szájra terjed az új termék híre, a cégek számára további előnyökkel is járnak ezek a dobozok. A Pixiboxalapítója kiemelte, a vásárlókkal rendszeresen töltetnek ki kérdőívet a vásárlói szokásaikról, a kedvelt illatoktól a csomagolásokon át az egyéb preferenciákkal bezárólag.



Emellett a kiküldött termékekről is alkothatnak véleményt a vevők, amiket aztán a szépségipari vállalatok a honlapjukon, egy reklámkampányban vagy akár egy kereskedő webshopjában is a saját javukra tudnak felhasználni azzal, hogy megjelenítik. forrás: Pixibox