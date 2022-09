“Házon belül” növekszik a Tipton Eyeworks Showroom kínálata

Nemrégiben a japán Masunaga márkával bővült a hazai szemüveggyártó üzletében elérhető termékek sora, most “házon belül” lépnek tovább ezen az úton, hiszen vezető tervezőjük, Hukaya Simon saját kollekciójával bővül a kínálat. Japán pedig ezúttal is fontos szerepet kap.

Simon már közel tíz éve dolgozik közösen a Tipton alapítójával, Zackkel és a Tipton csapattal. Ez idő alatt pedig számos ikonikus darab került ki a kezei közül, a Vinylize Ashbyért pedig a Red Dot Design díjat is elnyerte.

A designer Tokióban született és nevelkedett, majd a formatervezői tanulmányait Olaszországban és Magyarországon, a MOME-n végezte. Munkájáért itthon is több elismerésben részesült, például a Magyar Formatervezési díjjal is kitüntették.

Japán origami, kis sci-fi és némi neo-noir formavilág

Optifold névre keresztelt kollekciójának első darabja, a Pollux kerül elsőként bemutatásra a Budapest Design Hét keretei között. Ez egy olyan különleges koncepción alapuló szemüvegkeret, amelyet speciális, vékony lemezterítékből hajtogattak össze. Az így létrehozott pehelykönnyű, mégis erőteljes tartású darab egyszerre tartós és mutatós.

A keret magán viseli tervezője japán gyökereit. A hajtogatási technika, amellyel készül, felidézi az ősi, távol-keleti origamiművészetet. Ennek letisztultságát azonban a szigetország modern, high-tech világával is ötvözi, felidézve a sci-fik és neo-noir alkotások formavilágát is.

A Tipton beavat a tervezési folyamatba is

A Design hét során nem csupán a kereteket szemlélhetik meg az érdeklődők, akik betérnek a Tipton Showroomba, de a tervezési folyamatba is betekintést nyerhetnek. Kiállításra kerülnek a prototípusok, terítékek és tervrajzok is, így az ötlettől a kész termékig átlátható, hogyan is született meg a Pollux.

A hivatalos termékbemutatót a márkához híven egy bulival ünneplik meg október 15-én az Erkel utcai üzletben. Az estet a hazai designer- és divatszakmában jól ismert – a Nubu márka társtervezője, illetve a tokiói olimpia magyar csapatának formaruha megálmodója – Kovács Adél, trendkutató nyitja meg. A Tipton üzletében található Budapest egyetlen Mezcal bárja is, ahol gondoskodnak az italokról. MnemonicKiss ft. Novan élőben zenél, DJ Bodoo pedig a bemutató előtt és után pörgeti a lemezeket. Az új termék, a Pollux és a Tipton-szemüvegek is felpróbálhatók lesznek.