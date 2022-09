Millió lépés az életért - kihívás szervátültetettek és mindenki más számára

Egy applikáció segítségével bárki részt vehet a Magyar Szervátültetettek Szövetsége által az egészségmegőrzés fontosságának tudatosítására szervezett versenyben, amely során hatvanféle mozgásformát lehet rögzíteni és lépésekké alakítani. A kihívás alatt a versenyzők virtuálisan bejárhatják a teljes magyar Kéktúra útvonalát, és bármelyik szakaszt vagy akár az egész versenyt is megnyerhetik.

A Magyar Szervátültetettek Szövetsége – a Magyar Kardiológusok Társasága és a Magyar Hypertonia Társaság támogatásával – 2022-ben ismét elindítja Millió lépés az életért elnevezésű kihívását, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a mozgás jelentőségére a szív- és érrendszer egészségének megőrzésében.

A szervátültetett emberek mellett minden érdeklődő számára – egyénileg és csapatban is – nyitott tízhetes verseny szeptember 26-án kezdődik. A részvételhez egy applikációt kell letölteni, amellyel több mint hatvanféle mozgásformát lehet rögzíteni, majd lépésekké alakítani.

A kihívás alatt a versenyzők virtuálisan bejárhatják a teljes magyar Kéktúra útvonalát, és bármelyik szakaszt vagy akár az egész versenyt is megnyerhetik. Az egyes szakaszok kihívói szervátültetett emberek, emblematikus egészségügyi szakemberek és vezetők.

Grózli Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének (MSZSZ) stratégiai vezetője és orvosigazgatója a Weborvos szerint elmondta, „untig ismételt tény, hogy a magyarok egészségi állapota lehangoló. Pedig már heti háromszor fél óra mozgás is jelentősen hozzájárulhat egészségünk megőrzéséhez, és az ellenálló képességünk növeléséhez. A rendszeres testmozgás tudományosan igazoltan számos krónikus betegség állapotát javítja, a szervátültetettek életkilátását ráadásul évekkel hosszabbítja meg”.

„Az idei Millió lépés az életért kihívásnak az a célja, hogy a lehető legtöbb emberben tudatosítsuk, a mindennapos mozgás az egészségmegőrzés egyik legegyszerűbb és legfontosabb eszköze”

– hangsúlyozta a szakember.

Hozzátette: a tíz hétig tartó program tíz szakaszból áll, mindegyik szakaszt egy-egy emblematikus kihívó személye fémjelez. Az ötödik szakasz kihívója, Zacher Gábor toxikológus maga is rendszeresen sportol, kihívóként pedig további veszélyekre is szeretné felhívni az indulók figyelmét.

Zacher Gábor a szakportál cikke szerint arról beszélt, „Magyarországon az emberek kétharmada elhízott, ezen belül is a klasszikus elhízás a leggyakoribb, ami a szív- és érrendszeri betegségek egyik legfőbb rizikófaktora. Toxikológusként sajnos rengeteg példát látok a dohányzás, az alkohol és a szintetikus anyagok romboló hatására is, ezért az én szakaszomon ezekről is szó lesz”.

A kampányt a Magyar Kardiológusok Társasága és a Magyar Hypertonia Társaság is támogatja. Az utóbbi elnöke, Járai Zoltán professzor vállalta a negyedik szakasz kihívói posztját. Közölte: „a kihívás tíz hetében napi egy Tudtad-e? üzenettel közérthetően ismertetjük a szív- és érrendszer működését, megóvásának módját és betegségeinek jeleit, egészen a szívátültetés csodájának bemutatásáig.”

„Nem biztos, hogy mindenki tudja, de tíz hét rendszeres mozgás már szignifikáns változást hozhat az egészségben, és az edzettség szintjében is”

– hangoztatta a professzor.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a hazánkban minden harmadik embert érintő magasvérnyomás-betegség sokszor alattomosan, tünetek nélkül alakul ki, a hátterében nagyon gyakran a mozgásszegény életmód bújik meg.

Az eseménysorozat kilencedik szakaszának kihívója Pataki Csilla hétgyermekes édesanya, szívátültetett, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének parasportolója, aki saját példáján keresztül kampányol a szív egészségéért.

Minden egyes szakasznak lesz egyéni és csapatgyőztese, a teljesítményükért elismerő oklevelet és érmet kapnak, míg a teljes kihívást a legtöbbet lépő egyén és csapat nyeri. A regisztráció és a részvétel ingyenes, ám támogatni lehet a rászoruló szervátültetett családok segélyalapját, valamint a betegedukációs és az egészséges életmódra nevelő programokat.