Mentálisan erős vállalkozó tudja sikerre vinni válságban a cégét

Bizonyára senki nem vitatja azt a megállapítást, hogy jelenleg éppen egy gazdasági válság kellős közepén vagyunk. Elsőre rémisztőnek hangzik, eleve borzongást vált ki az a szó, hogy válság. Emellett a saját bőrünkön is érezzük ennek minden, túlnyomóan negatív hatását. Azonban fontos tudni, hogy a világ történetében számos válság volt már, amelyek, ahogyan elérkeztek, úgy le is zárultak. Az élet előtte, közben és utána is éppen úgy ment tovább. A válság elől elmenekülni nem lehet. Nem is ez a kérdés. Sokkal inkább az, miként erősíthetjük meg magunkat és a vállalkozásunkat oly módon, hogy ennek a nehezebb időszaknak ne elszenvedői, hanem haszonélvezői legyünk. Mert az is egy opció!



Az általános kétségbeesés legfőbb okozója valószínűleg az, hogy a mai vállalkozók nem tapasztaltak meg korábban gazdasági válságot. A legutóbbi, amit ismerünk, a 2008-tól 2012-ig tartó gazdasági válság volt, amely leginkább az ingatlanpiacot érintette. A jelenlegi vállalkozói kör nagy része akkor még vagy nem volt a gazdasági élet szereplője, vagy csupán elfelejtette, milyen is volt akkor az élet. „Ha nem akarunk dinoszaurusz vállalkozók lenni, azaz áldozatául esni a jelenlegi válságnak, gyökeresen meg kell reformálnunk a gondolkodásmódunkat. Ma jól érzékelhetően két csoportra oszlanak a vállalkozók: vannak a vesztesek és a győztesek. Hogy ki, melyikbe szeretne tartozni, csakis ő, maga dönti el” – hívta fel a figyelmet Pongor-Juhász Attila, cégfejlesztési tanácsadó.



A válságálló vállalkozás a vállalkozóval kezdődik Az első és legfontosabb, hogy az a cégvezető-tulajdonos, aki valamilyen lényeges területét viszi a vállalkozásának, hogyan tudja megőrizni az önértékelését és az önbizalmát, ami lehetőséget teremt számára arra, hogy válság idején is stabil maradjon. Tisztában van azzal, hogy vállalkozóként felelősséggel tartozik a családjáért, a munkatársaiért és az ügyfeleiért is. Sokan éppen amiatt „dobják be a törülközőt”, mert nem érzik magukban azt az erőt, hogy képesek kitartani. Márpedig válságálló vállalkozása csak annak a vállalkozónak lehet, aki mentálisan gazdag erőforrásokkal rendelkezik. „Felfigyeltem rá, hogy Amerikában hasonló gazdasági körülmények között teljesen más módon reagálnak a cégek az eléjük kerülő nehézségekre. Az amerikai cégvezetők a válsághelyzeteket sokkal természetesebben, rugalmasabban kezelik, abszolút pozitív, optimista hozzáállással. Mi magyarok sajnos alapvetően hajlamosak vagyunk a pesszimizmusra, ami jelen helyzetben, egyáltalán nem segít” – fejtette ki Pongor-Juhász Attila, aki tengerentúli kollégái, barátai tapasztalatait a sikeres válságkezelésről elhozza a magyar vállalkozóknak. forrás: Önjáró Vállalkozások

Hogyan viselkedik a vesztes, hogyan a győztes?



A vesztes a „cash is king” elvét vallja, azaz a külvilág bizonytalanságaira válaszul elkezd eszeveszetten takarékoskodni. Nem mérlegel, pusztán érzelmi alapon dönt. Az egyetlen menekülési utat abban látja, ha minden költségét befagyasztja. Válogatás nélkül elbocsájtja a munkatársait, leállítja a termelést, szolgáltatást, szélnek ereszti a kiépített ügyfélkörét. Ez a legnagyobb hiba, amit egy vállalkozó csak elkövethet. A reakciójának köszönhetően, mire véget ér a válság és kezd felfelé ívelni a gazdaság, erőforrások híján esélye sem lesz újra pályára lépni. „Igazán sikeresek, győztesek azok lehetnek, akik elfogadják, hogy megváltoztak a játékszabályok, ennek megfelelően változásra képesek szervezeti felépítésük, termékajánlatuk, marketingüzenetük vagy éppen vevőkiszolgálásuk terén. Észreveszik, mennyire fontos olyan szolgáltatást nyújtani, ami a megváltozott fogyasztói szokásokra reflektál. Tudják, hogy bár most nem kedvező a helyzet, de hisznek abban, hogy egyszer ennek is vége lesz. Addig viszont benne kell maradni az üzleti világ körforgásában” – ismertette a szakember. Minden egyes gazdasági válságból a vállalkozók kisebb része jön ki győztesen, megerősödve. Ők azok, akik fejlesztik a marketingjüket, saját magukat, a csapatukat, terméket fejlesztenek, még jobban fókuszálnak a vevőikre, megvizsgálják, hogyan tudják segíteni őket, biztonságot adni nekik. Számukra az a lényeg, hogy okosan invesztáljanak, tehát nem ész nélkül spórolnak, hanem megválogatják, hogy mire költenek. „A győztesek válság idején is figyelnek a munkatársaikra, hogy a legjobbakat megtartsák. Olyan információkhoz akarnak hozzájutni, hogy ebben a helyzetben miként lehet a leggyorsabban, a legjobban reagálni és képezik magukat akár könyvekkel, akár úgy, hogy mentort választanak vagy vállalkozói közösségbe járnak” – tudtuk meg Pongor-Juhász Attilától. Rés a pajzson, a láthatatlan csődveszélyek



Ha azt gondoljuk, hogy az amerikaiaknak könnyű, akkor nézzük meg, mi hogyan tudjuk a saját életünket könnyebbé tenni. Találjuk meg, hol van most a vállalkozásunk esetében rés a pajzson, amire fókuszálnunk kell.

A Rés a pajzson üzleti rizikóelemzés ingyenes online teszt kitöltésével a cégvezetők könnyebben ráláthatnak arra, hogy mely területek kívánnak több odafigyelést, esetleg változtatást. „Ha cégvezető-tulajdonosként benne dolgozunk a saját vállalkozásunkban, ismerjük, mint a tenyerünket, néha nem kerülnek napvilágra a valódi problémák. Amit mi nem veszünk észre, az egy külső megfigyelő számára akár már első pillantásra is egyértelmű lehet. Ezért is érdemes szakemberhez fordulni, aki segít ezeket a réseket megtalálni, fontossági sorrendet felállítani, hogy a válság ne egy sötét víznyelő, hanem egy magasba repítő trambulin legyen vállalkozásuk számára” – zárta gondolatait a cégfejlesztési tanácsadó.