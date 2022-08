Természetes szerekkel is legyőzhetők a tinik pattanásai

Kevesen tudják, hogy a közismert arctiszító, bőrnyugtató termékek valójában olyan anyagokat is tartalmaznak, amik száríthatják vagy irritálhatják a kamaszok egyébként is igénybevett bőrét. Ezeket az összetevőket azonban teljes körűen elkerülhetjük, hiszen rengeteg gyengéd, gyógynövényes alternatíva közt választhatunk, amelyek akár hatékonyabbak is lehetnek a vegyi anyagoknál.

„Fontos, hogy már akár 9-10 éves korunkban átadjuk a gyerekeknek a helyes bőrápolás alapjait, még mielőtt a hormonok termelődése beindulna. Különösen igaz ez akkor, ha a családban örökletes a problémás bőr, ami súlyos formájában a kamaszok hetedét-nyolcadát is sújthatja” – mondta Dr. Gyovai Viola, okleveles biológus, a Magyar Tudományos Akadémia kandidátusa, a BIOLA biokozmetikumok cégalapító ügyvezetője. A gyerekeknek már ebben a korban érdemes megmutatni a reggeli és esti bőrápolást: nemcsak magát a rutint, hanem a megfelelő termékek használatát is. Emellett a problémás bőrű lányokat és a fiúkat is kéthetente-havonta ideális bőrtisztító kezelésre vinni a kozmetikushoz, aki megfelelően kitisztítja a pórusokat. A szakértő hozzáteszi, egy időben trendinek számított a különböző szilárd szappanok használata. Ezt azonban semmiképp sem tanácsolja a fiataloknak, hiszen a szappanokban található zsiradékok elzárhatják a pórusokat, így akadályozhatják a faggyú kiürülését és így a felduzzadt mitesszerek még be is gyulladhatnak. A bőrtisztításhoz éppen ezért érdemesebb SLS mentes gélt, alkoholmentes tonikot vagy habot használni. Dr. Gyovai Viola (Fotó: BIOLA) „Ha paraffinolaj -vagy viasz tartalmú termékeket használ valaki, eltömődhetnek a pórusok, előfordulhat, hogy erősebb gyulladásos góc alakul ki, amin akár demodex atkák is megtelepedhetnek. Ez már kifejezetten bőrgyógyászati probléma, a kozmetikus sem tudja kitisztítani az ilyen elfertőződött gócokat” – figyelmeztetett a szakember. Korrektorból is választhatunk gyógynövényes terméket A tiniknél éppen ezért több dologra kell egyidejűleg odafigyelni. Az első, hogy jól ürüljön a faggyú a faggyúmirigyekből. Ebben segít például a fűzfakivonat a tisztítógélekben. Az is lényeges, hogy a tisztító tonik ne tartalmazzon alkoholt, se SLS-t (sodium laureth sulfate), ami erőteljesen szárítja és zsírtalanítja a bőrfelületet – magyarázta a biológus. Ha gyengédebb bőrtisztító, például a coco glücozidok használata mellett is húzódik a bőr, akkor érdemes tisztítás után hidratáló gélt is felvinni. Ha lehet, az arclemosó legyen E, B 3 , B 5 vitaminban gazdag, emellett tartalmazza oregánó, eukaliptusz vagy kakukkfű illóolaját. A bőrfelszínen kamaszkorban nagyon sok gennykeltő baktérium meg tud telepedni, így például a Staphylococcus fajok vagy az Acne pyriformis. Ezeket teafaolaj, kakukkfű illóolaj és biotin, valamint alga kivonat tartalmú gélekkel tudjuk kordában tartani, miközben egyúttal hidratáljuk a bőrfelszínt is. A fehér bőrűeknek ideális a bíbor kasvirágos arcápoló, ami a napfény által is óvja a bőrfelszínt, ráadásul ásványi pigmentes fényvédelmet is nyújt, amivel akár négyszer többet tartózkodhatnak a napon leégés nélkül. Ajánlható az aranyvessző, kamilla és orvosi somkóró kivonat tartalmú micellás tisztító arcvíz használata is. Különösen arctisztítás után fontos a natúr, bio bőrregeneráló készítmények használata, amely például cickafarkfű és a ganoderma tartalmával nyugtatja meg a bőrfelületet, de az orvosi somkóró arcbalzsam is gyulladáscsökkentő anyagokkal látja el a bőrt. „Este, ha a kamaszok buliba készülnek, a piros gócok elkendőzhetők az Akne kontroll korrektor géllel. Ez többek közt bőrregeneráló kamilla, útifű- és centella növényi kivonatokat, biotint és E-vitamint is tartalmaz. Igazi csodaszer a kakukkfű és oregánó illóolaját tartalmazó Tini gél is, amely H- és E-vitamin-tartalmával szabályozza a faggyúmirigyek működését” – zárta Dr. Gyovai Viola. A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)