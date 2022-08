Íme, néhány érdekesség a baconről, amit eddig valószínűleg nem tudtál

Olyan sok jeles nap van – miért pont a kedvenc ételünk, a bacon maradna ki a listából? Idén szeptember 3-án szombaton ünnepli a világ a kedvenc szalonnaszeletét. Cikkünkből nemcsak az derül ki, hogy minek, pontosabban kiknek is köszönhetjük a nemzetközi bacon-napot, hanem az is, hogy ez a húsfajta az egyik legrégebbi, több ezer éves húskedvencünk!

A nemzetközi bacon-nap az Egyesült Államokból ered, ahol egy nyolc évvel ezelőtti felmérés szerint a megkérdezettek hatvanöt százaléka gondolta úgy, hogy a bacont nyugodtan hívhatják a nemzeti ételüknek. (Ez nem is annyira meglepő, tekintve, hogy egy átlagos amerikai évi 8,1 kiló bacont eszik meg.) A nemzetközi bacon-napot szeptember első szombatján ünneplik meg, ami idén szeptember 3-ra, jövőre pedig szeptember 2-ra fog esni. Az első ilyen napot 2014-ben tartották meg, hála a coloradói egyetem lelkes hallgatóinak, akik „húsfejnek” (Meathead) hívták magukat, annyira imádták a bacont. Az amerikaiaknak saját, nemzeti baconnapjuk is van, 1997 óta. Azt december 30-án ünneplik, bezsúfolva az év végére, a karácsonyi lakoma után és az újévi buli elé. Sőt, nemcsak a baconért, hanem a sertésért is rajonganak: a malacoknak is szenteltek egy nemzeti napot, ez március 1-re esik. De nemcsak a tengerentúlon rajonganak annyira a baconért, hogy nemzeti napot kiáltottak ki neki. Angliában a manchesteri egyetemisták találták ki, hogy a baconnek is jár egy saját nap az évben. A hallgatók január 14-re, az év eleji vizsgaidőszak előttre tűzték ki az időpontját, hogy ezzel is eltereljék a figyelmüket az előttük álló vizsgaözönről.

forrás: Gierlinger

Bacon világhódító úton

A sertésnek azt a húsos részét, amit ma baconként ismerünk, először a kínaiak kezdték el fogyasztani, időszámításunk előtt 1500 körül. Innen a kereskedők által jutott el a Római Birodalomig, onnan pedig a későbbi évszázadokban Franciaországba és Angliába. Amerikába, pontosabban Kubába először Kolumbusz Kristóf vitt sertést, a mai Egyesült Államok területére pedig egy spanyol utazó, Hernando de Soto utaztatott 13 sertést az 1500-as évek első felében. Az állatok olyan szaporák voltak, hogy három év múlva már hétszázra nőtt a számuk. Nem csoda, hogy Sotót tartják az amerikai sertésipar atyjának. Az állatok szaporodása azért is történt ilyen gyorsan, mert az Európából érkező gyarmatosítók előszeretettel ajándékoztak a bennszülött amerikaiaknak sertést, akik ezt a béke jeleként értékelték, és féltve nevelték, szaporították tovább az állatokat.

A gyarmatosítás után minden állam eltérő módon készítette el a bacont. A „szabványosítás” legfontosabb fordulópontja 1924-ben történt, amikor Oscar Meyer olyan vékonyra szeletelt formában dobta piacra a bacont, ahogy azt ma is ismerjük. Hozzá kell tenni, Angliában korábban „betört” a bacon: a szigetországban 1770-ben John Harris Wiltshire-ben nyitotta meg az első gyárat, ahol nagyüzembe készítettek bacont. A huszadik század első felében a hús népszerűsége folyamatosan nőtt, mígnem a ’80-as évek az egyik legnépszerűbb diétája, az Atkins-diéta hadat üzent a magas zsírtartalmú ételeknek, mint amilyen a bacon is. A húst az egyik amerikai gyorsétterem-lánc, a Hardee’s hozta vissza a köztudatba, amikor a ’90-es évek első felében megalkotta a világ első baconös hamburgerét, ami akkora népszerűségnek örvendett, hogy hamarosan a konkurencia is lemásolta az ötletet.

Magyarországon is egyre népszerűbb a bacon

Nemcsak Amerikában, hanem idehaza is a legkedveltebb ételek közé tartozik a bacon. Ezt egyrészt fantasztikus ízének, másrészt pedig a sokoldalú felhasználhatóságának köszönheti (leves- vagy főzelékfeltéttől kezdve reggelink, szendvicsünk, pizzánk része lehet).

„A trendekből egyértelműen kitűnik, hogy a magyarok egyre többször vásárolnak bacont. Míg régebben inkább a reggeli részeként fogyasztottuk idehaza, ma már rengeteg ételhez felhasználjuk, a pizzák, hamburgerek közkedvelt hozzávalója. Nemcsak a szeletelt változata, hanem az apróra kockázott kiszerelése is népszerű.” – tudtuk meg Kovács Pétertől, a Gierlinger termékeket is készítő Tamási-Hús Kft. kereskedelmi igazgatójától.

Mit kell csinálni a nemzetközi bacon-napon?

Természetesen bacont enni! Ez a nap egy remek alkalom arra, hogy kísérletezz a konyhába, és olyan ételekbe is belecsempézd a bacont, amibe eddig nem tetted. A hús mindenhez passzol, még a Bloody Mary koktélt is fel lehet dobni pirított baconkockákkal, ahogy juharszirupos baconös palacsinta vagy cupcake is létezik, az interneten könnyen találhatsz ilyen recepteket. És hogy nem hiába fáradozz a tűzhely mellett, hívd át a barátaidat is, hogy együtt fogyasszátok (vagy igyátok) meg a gasztronómiai remekeket, de mielőtt mind elfogyna, posztolj róla Instagramra, és ne feledkezz meg az #InternationalBaconDay hashtagről sem.