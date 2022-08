A dietetikus tanácsai: ha ezeket a tüneteket tapasztaljuk, gond lehet a gyerekünk táplálkozásával

Magyarországon és világszinten is egyre több ember él együtt valamilyen allergiával, érzékenységgel, ami miatt az átlagosnál jobban oda kell figyelnie arra, milyen élelmiszereket juttat be a szervezetébe. A probléma nemcsak a felnőtteket, de a gyermekeket is érinti, esetükben azonban nehezebb felismerni, ha baj van.

Az elmúlt években egyre gyakoribbá váltak a különböző táplálékallergiák és -intoleranciák a gyerekek körében is. Számukra a leggyakrabban problémát jelentő élelmiszerek a tej és a tejtermékek, a tojás, a búza, a szója, a halak és a tenger gyümölcsei, valamint a földimogyoró és az olajos magvak. Az allergiás reakció a táplálékkal való érintkezést követő pár percben vagy órában változatos tünetekkel jelentkezhet. A gyerekek nem mindig tudják pontosan leírni a panaszaikat, így a szülők vagy a gondozók felelőssége idejében felfigyelni a jelentkező tünetekre. „Általában a táplálékallergiával küzdő gyerekek fáradékonyabbak, ingerlékenyebbek, kevésbé tudnak koncentrálni, fejfájásra panaszkodnak, és valamennyire visszamaradnak a növekedésben egészséges társaikhoz képest. Előfordulhatnak különböző gyomor- és bélrendszeri tünetek (hányás, hasmenés, székrekedés, puffadás), testszerte jelentkező viszketés, csalánkiütés, ekcéma vagy légúti tünetek is (rohamokban jelentkező tüsszentés, köhögés, orrfolyás). Legrosszabb esetben életveszélyes anafilaxiás sokk jelentkezhet" – mondta Pfuscher Kinga, a Herbaház dietetikusa, aki hozzátette: jó hír, hogy a táplálékallergiák egy részét a gyerekek a kor előrehaladtával, körülbelül az iskolakezdésre kinövik. A táplálékintolerancia az allergiához hasonló gyomor- és bélrendszeri tüneteket okoz, viszont ilyen esetben nem zajlik le kóros immunreakció. A közös a táplálékallergiában és -intoleranciában a kezelésük: a problémát okozó élelmiszert ki kell zárni a gyermek étrendjéből. Ez elsőre könnyűnek hangzik, viszont, ha belegondolunk, meglehetősen nehéz feladat, főleg, ha egy kisgyermekről van szó. Figyeljük a címkéket! „Az élelmiszercímkéken, valamint az éttermek étlapjain a jelenlegi jogszabályoknak megfelelően fel kell tüntetni és ki kell emelni az allergén összetevőket. Részletesen olvassuk el a címkét és az étlapot, és tanácsos már korán bevonni az élelmiszerválasztásba a kicsiket is. Így könnyebben megértik és megtanulják a diétájuk szabályait" – tanácsolta Pfuscher Kinga, a Herbaház dietetikusa. Egyre több gyártó ismeri fel, hogy a gyermekek esetében még fontosabb szempont, hogy az étel és az ital ne csak egészséges, de finom is legyen. A Herbaháznál például tej- és tojásmentes sütemények, csokoládék, cukorkák, emellett gluténmentes pizza és tejmentes sajthelyettesítő is szerepel a kínálatban. A rengeteg új termék megismerése, valamint azok beillesztése egy megváltozott életmódba nagy kihívást jelenthet. „Mind az áruházainkban, mind pedig az online térben maximálisan segítjük a hozzánk érkező vásárlókat és érdeklődőket. Dietetikusok, természetgyógyászok, fejlesztő séf, valamint funkcionális és gerinctréner is a rendelkezésükre áll. A Herbaház áruházakban személyesen is van lehetőség ingyenes konzultációra, de a 2022-ben elindult ingyenes Herbaház Életmód Program (Életmódváltás 2022 – Herbaház is elérhető bárkinek, ahol folyamatos szakértői támogatást nyújtunk. A programunk nemcsak az egészségtudatos vásárlókat, de a speciális táplálkozási igényűeket, mint a diabetikus, gluténmentes, laktózmentes, paleo stb., valamint a vegetáriánus, vegán és biotermékeket fogyasztókat is segíti, hogy könnyen megtalálják azt, amire szükségük van" – ismertette Balogh Judit, a Herbaházat üzemeltető Bennovum Kft. marketingvezetője, aki hozzátette: a Bátor Táborral kötött támogatói megállapodásuk kapcsán vásárlóik most egyes termékek megvásárlásával súlyosan, krónikusan beteg gyerekek és családjaik táboroztatásához járulhatnak hozzá.