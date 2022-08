Újabb világsiker: neves francia lapba került be a magyar cukrász desszertje

Tudomásunk szerint elsőként került be a neves, francia szakmai cukrász magazinba, a Le journal du pâtissier-be egy magyar cukrász tányérdesszertje. Jakabfi Dávid itthon már évek óta a modern cukrászat egyik kiemelkedő alakjának számít, de nevét, sőt az általa készített finomságokat lassan az egész világon ismerni fogják.

Jakabfi Dávid két könyvet írt már a cukrászat művészetéről, híres a tányérdesszertjeiről és a macaron készítést is a csúcsra fejlesztette. A ma már neves cukrász, évekkel ezelőtt nagy álmokkal vágott neki a nagyvilágnak. Az út korántsem volt egyszerű, bőven akadtak akadályok, amiket sikerrel leküzdött. Kitartása és szorgalma meghozta gyümölcsét, mára hazánk, sőt Európa cukrászvilágának elismert alakjává vált.

Letarolta Párizst a „Dessert Lychy Pink”

Legújabb komoly elismerése, hogy az egyik leghíresebb francia szakmai lap, a Le journal du pâtissier megjelentette az egyik különleges alkotását.

Dessert Lychy Pink (Fotó: JD Desszertműhely)

„Egy anyák napi receptem jelent meg az újságban. A „Dessert Lychy Pink” egy rózsa, málna és természetesen licsi ízű különleges desszert. Hatalmas öröm, hogy a Le journal du pâtissier méltónak talált erre. Szakmailag azt hiszem, most értem fel a csúcsra” – nyilatkozta Jakabfi Dávid, aki a Capfruit gyümölcspürék gyártója ajánlását is élvezi az élvonalbeli lapban.

„Nyilván az ember mindig tud hova fejlődni, de nekem ez egy hatalmas visszaigazolás, hogy jó úton járok. Ez az újság nagyon megválogatja, hogy milyen jellegű, milyen minőségű desszerteket mutat be. Már több, nemzetközi szinten is elismert kolléga gratulált a recepthez és a megjelenéshez. Nagyon boldog vagyok, hogy így most én is hozzájárulhattam kis országunk gasztronómiai fejlődéséhez. Bár nem vagyok a lap rendszeres olvasója, de sokszor nézegetem és nagyon sok inspirációt szerzek belőle” – árulta el a cukrász, akinek sikerére a Magyar Cukrász Ipartestület is rendkívül büszke.

Az alázatos és kitartó munka mindig újabb és újabb gyümölcsöket terem

„Nagyon örülünk minden nemzetközi sikernek és hála a remek kollégáknak, a magyar cukrászat az utóbbi időben újra felkerült a világtérképre. Megjelent már magyar recept a So Good magazinban, van már fagylalt világbajnokunk is és lesz magyar döntőse a World Chocolate Masters versenynek. Ezek óriási sikerek, amik jót tesznek a szakmánknak, jót tesznek hazánk megítélésének és ezek a sikeres kollégák lesznek a fiatalabb cukrász generáció új példaképei. Jakabfi Dávid alázatos és kitartó munkája mindig újabb és újabb gyümölcsöket terem, ilyen szenvedéllyel érdemes igazán ezt a szakmát űzni. Büszkék vagyunk Dávid sikereire” – mondta Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke, aki hozzátette azt is, hogy nem ez az első sikere Dávidnak és szerinte nem is az utolsó.

(Fotó: JD Desszertműhely)

A Le journal du pâtissier 1978 óta a hagyomány és az innováció között próbálja megteremteni az egyensúlyt. A lap immár több, mint 40 éve a minőségi cukrászok munkaeszköze. A magazin minden hónapban közzéteszi a szakmával kapcsolatos híreket, információkat és beszámol a legújabb trendekről is. Nem maradhatnak ki belőle a legjobb péksütemények, fagylaltok, édességek és az éttermi referenciák sem.