Újraéledt a zarándoklás a covid után

A zarándokutak egyidősek a kultúránkkal, ám mostanában megújult népszerűségre tettek szert. Az elmúlt 40 évben exponenciálisan növekszik a zarándokok száma a világban, amihez most egy magyar kezdeményezés is hozzátehet. A Magyar Turisztikai Ügynökség ugyanis fejlesztené a Máriautat, Közép-Európa zarándokútját.



Mi készteti az embereket arra, hogy zarándokútra induljanak? Az elmúlt évtizedekben háttérbe szorult a vallási ok: egyre többen kerekednek fel önismereti okokból, sport kihívásként, vagy pusztán azért, hogy kiszakadjanak az örökké nyüzsgő hétköznapokból.

„Az eredmény, hogy a zarándoklás exponenciális növekedésen ment keresztül az elmúlt 40 évben” – mondja Dr. Szabó Tamás, a Mária Út Egyesület elnöke. Az El Camino például a 80-as évek közepén mindössze mintegy 700 embert vonzott egy évben. Most volt év, hogy több mint 300 ezren fordultak meg rajta, ami a spanyoloknak évente több mint 10 millió vendégéjszakát jelentett.

Az évszázados búcsújáró helyek újraéledésére jó példa Csíksomlyó és Mariazell, a magyar alapítású osztrák kegyhely is. Mindkét helyszín tőlünk is immáron 30 éve látogatható, ám a covid miatt két évig szüneteltek a csoportosan szervezett utak. „Most a zarándokok újra közösségben vághatnak neki az útnak” – hangsúlyozza az elnök.

Közép-Európa zarándokútja a Máriaút

De vajon mi a helyzet nálunk? Milyen kegyhelyek találhatók Magyarország területén, és hogyan lehetne élénkíteni az ide irányuló turizmust?

Dr. Szabó Tamás szerint Közép-Európa zarándokútja haladhatna át nálunk, amely népszerűségében akár az El Caminóét is elérheti. A Mária tisztelet hagyománya ugyanis olyan jelentős a régióban, hogy már ma is az UNESCO szellemi-kulturális örökségének részét képezi:

“A történelmi Magyarországon 130-nál is több Mária-kegyhely van. Sokukhoz ma is búcsúsok tömege jár, talán egymillió ember is ellátogat évente ezekre. A máriás kegyhelyek természetes hálózata a Máriaút, ami nyolc országot ölel össze zarándokút rendszerré, úgy, hogy a Máriaút mentén a történelem, a kultúra és a természet kincsei is feltárulnak a zarándokok előtt.”

Zarándok utak rendszere vonzza majd a turistákat

Ahhoz, hogy a világból tömegesen jöjjenek a zarándokok, fejleszteni kell elsősorban a zarándok szállások hálózatát. A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) elkészítette a Máriaút stratégiai fejlesztési tervét, ami már annak jegyében készült, hogy a vallásturizmus a magyar turizmus egyik zászlóshajója lehet az új elképzelések szerint – emeli ki Besencziné Tóth Erika, a Máriaút zarándoka, az egyesület vezetőségi tagja, zarándokvezető.

„A zarándoklás kipróbálására jó alkalom az 1Úton Nemzetközi Zarándoknap 2022. augusztus 13-án, amikor öt országban összesen 10 ezer fő zarándokol majd a különböző útvonalakon, a békéért ajánlva fel e napot.” – mondja.

A Mária Út Egyesület minden év augusztusában, Nagyboldogasszony ünnepe körül szervez egynapos zarándoklatot a Máriaút egészén. Ez a zarándoknap az 1Úton nevet viseli, és többszáz települést érint Ausztriában, Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken, és Magyarországon egyaránt.

Az 1Úton nemzetközi zarándoknap sok ezer ember számára nyújt zarándokélményt, melyen keresztül életre kel a csoda: a különféle nemzetiségű, világnézetű emberek egymáshoz, egymás mellett és egymásért zarándokolnak, az idén a legfontosabb és legaktuálisabb vágyunkért imádkozva: a békéért. A mai széthúzó világban átélik az egységet, mely hatalmas lelki jelentőséggel bír.

„Rengeteget zarándokoltam, sok ezer kilométert, és közben az emberektől megtanultam, miért is jó nekik a zarándoklás. Van, aki a közösséget keresi, van, aki a természet csodáira figyel. Van, aki életválságban van és megoldást keres, van, aki ki akarja próbálni magát, és van, aki hálát adni jön az égieknek vagy kérni egészséget, gyógyulást, gyermeket. Ahány ember, annyi ok, de aki elindul, az olyan élményt él át, hogy utána másokat is hív, mert tudja, hogy ez mindenkinek jó és kell” – zárja Dr. Szabó Tamás.

Fotó: Mária Út Egyesület