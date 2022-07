Így teszi a bacon hagyományos fogásainkat még finomabbá

Bármilyen újabb étkezési trendek és diéták jelenjenek meg, a hazai konyha jól bevált fogásai örök kedvenceink. Nehéz elképzelni a magyar ünnepeket töltött káposzta vagy babgulyás nélkül. Ezeket az ételeket mindannyian ismerjük és szeretjük, nem is érdemes rajtuk változtatni, hacsak nem vagyunk biztosak a dolgunkban. Most egy olyan csodahozzávalóról rántjuk le a leplet, amivel a magyar gasztronómia remekei még finomabbá válnak. Már mutatjuk is, hogyan emeli a bacon kedvenc ételeinket újabb fokozatra.



Levesek A babgulyás titka természetesen a bab, de amitől igazán finommá és tartalmas ízűvé válik a leves, az a bacon. Ebben az esetbe egészen apróra kockázzuk a húst, pirítsuk meg egy serpenyőben, és csak utána adjuk a készülő leveshez. A tejfölös krumplilevest általában kolbásszal tálalják, de ha szeretnél egy csavart vinni a történetbe, és el szeretnéd kápráztatni az ebédvendégeidet, a kockázott, megpirított bacont itt is bevetheted, feltétként. A levesektől a főzelékek felé kanyarodva, a pirított bacon az összes főzelékünkhöz tökéletesen passzol. Mi lehetne finomabb egy jó kis borsófőzeléknél, tükörtojással és két csík baconnel tálalva? Talán csak a lencsefőzelék, aminek a kellemesen savanykás ízét még jobban kiemeli a ropogós bacon. Főételek A levesek és főzelékek után ideje rátérni az igazán bőséges, húsban gazdag fogásokra. A bácskai rizses húst is érdemes újragondolni, ebben az esetben ne zsíron pároljuk meg a hagymát, hanem pirítsuk meg a baconkockákat, a belőlük kisült zsír tökéletesen helyettesíti a hagyományos megoldásnak számító sertészsírt. A legegyszerűbb magyar nyári ételt, a lecsót is megbolondíthatjuk: a lecsónak már amúgy is létezik kolbászos változata, amit tovább dúsíthatunk baconkockákkal, de ha pirítós kenyérre baconszeleteket teszünk, arra pedig néhány kanál lecsót teszünk, fantasztikus finomságot kapunk. A rakott ételekbe is belecsempészhetjük a bacont, akár a rétegeket közé is rejthetjük a felkockázott, megpirított bacont, vagy a jénai edényt is kibélelhetjük baconcsíkokkal, legyen szó rakott zöldbabról vagy karfiolról. Bár a baconbe tekert aszalt szilvás csirkemell nem kimondottan magyaros fogás, mindenképpen ide kívánkozik a listánkra, ahogy akkor is remek étket kapunk, ha az őzgerinc formát kibéleljük baconnel, majd felkockázott csirkemellet rakunk rá, amit nyakon öntünk tojással és reszelt sajttal összekevert főzőtejszínnel. Bármennyire is ínycsiklandó fogásokról van szó, ha nem a megfelelő minőségű hozzávalókat választjuk, nem érhetünk el bravúrokat. A bacon vásárlásakor érdemes arra figyelni, hogy minél magasabb hústartalmú, mesterséges színezék és ízfokozót nem tartalmazó opciót válasszunk, árulta el nekünk Kovács Péter, a Gierlinger termékeket is készítő Tamási-Hús Kft. kereskedelmi igazgatója.

Vendégvárás És ha már az imént a vendégeket emlegettük, nincs is jobb vendégváró finomságnál, mint a pogácsa. A hagyományosnak számító krumplis vagy sajtos változat helyett mi most inkább a baconöset ajánlanánk. Ehhez nem kell változtatnod a már jól bevált pogácsarecepteden, elég, ha kelesztés előtt még belegyúrsz néhány dekányi megpirított, felkockázott bacont a tésztába. Az étel ettől sokkal karakteresebb ízűvé és vendégcsalogatóbbá válik. De nemcsak a pogácsát, a sajtos-túrós rudacskákat is fel lehet turbózni egy kis baconnel, a vendégek imádni fogják!