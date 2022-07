Törökbálinton épült meg a Közért+ innovatív raktára

Alapjaiban változik meg Magyarország legújabb online termelői piacának összetétele és színvonala. A napokban Törökbálinton adják át a Közért+ legkorszerűbb technológiával ellátott raktárát, amellyel képesek lesznek új dimenzióba helyezni az egész élelmiszerláncot. Legalább 90 százalékban* magyar élelmiszereket forgalmazó webshop akár már másnapra vállalja a rendelések kiszállítását Budapest és vonzáskörzetében miközben egy vadonatúj dizájnnal emelik még magasabb szintre az online nagybevásárlás élményét. A hazai online szupermarketben több új termékkörrel és hűségprogrammal is találkozhatnak a vásárlók.



2022 májusában a törökbálinti Atlanta Center területén nyit új logisztikai központot az elsődleges hazai élelmiszerek piacra juttatásával foglalkozó, dinamikusan fejlődő Közért+, amelynek köszönhetően a szolgáltatás minősége és az ügyfélélmény is látványosan javul majd.

Dr. Czermann János, a Közért+ vezérigazgatója elmondta, hitvallásuk, hogy a hazai élelmiszerekhez való hozzáférés nem drágább, mint az import megvásárlása, csak a megfelelő kereskedelmi és logisztikai megoldást kell mögé tenni, ezért minden fejlesztést ennek rendelnek alá. A most elkészült új központ a legmodernebb digitális és technológiai elvárásoknak is megfelel, és ezt a vásárlók is megérzik majd.

“Az ügyfelek kiszolgálása rövid- és hosszú távon egyaránt maximálisan megoldottá válik, a szolgáltatásunk a legmagasabb színvonalon lesz biztosítható. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a rendeléseket akár már másnapra házhoz szállítunk, de ősztől az aznapi kiszállítást is vállalni fogjuk” – mondta.

dr. Czermann János – forrás: Közért+

Legalább 90 százalékban* magyar élelmiszert kínálnak

Dr. Czermann János rámutatott, az online vásárlás még mindig töredéke az offline-nak, de a következő tíz évben ez a piac a tízszeresére nőhet majd. Az emberekben mindig ott van a kíváncsiság és az újdonság iránti vágy, szeretnek kipróbálni új élelmiszervásárlási lehetőségeket. A kozertplusz.hu hazai online szupermarketként éppen ezért elkötelezett abban, hogy maximális felhasználói élményt nyújtson.

Megújult honlapjukon több ezer, legalább 90 százalékban* magyar élelmiszerből válogathatnak a vásárlók, ami a teljes piacon páratlan. Így biztosított, hogy a teljes nagybevásárlást egy helyen, csupán gombnyomásokkal bonyolítsák le a felhasználók.

“Karakteres magyar termelői hálózat áll mögöttünk, mi pedig küldetésként vállaltuk, hogy ezt a hálózatot és a résztvevők termékeit piacra juttatjuk, és minél nagyobb volumennel segítjük a versenyképességüket. Amellett, hogy a vásárlók számára is minőséget biztosítunk, a termelőket is helyzetbe hozzuk, így ez mindenki számára nyertes pozíciót teremt” – magyarázta a vezérigazgató.

forrás: Közért+

Helyettesíthető a fizikai bevásárlás élménye

Arról is beszélt, hogy a Széchenyi István Egyetem szakmai együttműködésével megvalósult, közel 100 millió forintos beruházás új fenntarthatósági dimenzióba helyezi az egész hazai élelmiszerláncot.

Arra hívta fel a figyelmet, hogy egy 2018-as kutatás szerint az Európai Unióban 500 kilométer volt az átlag élelmiszerút, azaz minden élelmiszer ekkora utat tett meg a gazdaságoktól a családok asztaláig. Ez a szám Magyarországon még magasabb, de a Közért+ ezen is szeretne változtatni, hiszen az élelmiszerek tápanyaga annál magasabb, minél kevesebb idő telik el a termeléstől azok elfogyasztásáig.

A Közért+ modellje éppen azért saját, mert hazai termékekre építenek, és ez nem teszi irreálisan drágává az ellátási folyamatot, így folyamatosan kedvező árakat tudnak biztosítani.

A most élesített új felületen olyan vásárlási élményt biztosít a webshop, ami helyettesíteni tudja a fizikai bevásárlás élményét. Számos új funkcióval is bővül a kozertplusz.hu szolgáltatása, többek közt új hűségprogramot indítottak el, és pontgyűjtési funkció is elérhető a vásárlók számára. Emellett érdemes követni az általuk megosztott tartalmakat, hiszen saját podcast csatornájukon az egészséges életmód mellett szakmai témákat is érintenek.

Dr. Czermann János végezetül rámutatott: a zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek, italok, kézműves termékek, húsok és halak, tartós élelmiszerek és háztartási kellékek mellett már baba-mama és egészséges életmód témakörben is széles skálán válogathatnak az érdeklődők a hazai online élelmiszeráruházban, a Közért+ oldalán.

*A vizsgálat a Nébih Magyar termékek aránya az élelmiszer-kiskereskedelmi láncok kínálatában c. 2020-as kutatásának módszertana alapján készült.