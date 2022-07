Magyar anyuka megoldása a felesleges ajándékozásra

Egyetlen családban sem ismeretlen jelenség, hogy amikor közeleg a gyermek születésnapja, a rokonok, barátok sorra kérdezősködnek, mit vásároljanak a kicsinek. Ez gyakran terhet ró a szülőkre, és sok esetben olyan játék kerül a csomagolópapírba, amire valójában nincs is szükség.

Szalkai Zsófi éppen ezért álmodta meg többedmagával azt az internetes felületet, ahol a szülők egy helyre gyűjthetik a tökéletes ajándékötleteket. Az ingyenes Csiriboo kívánságlista honlapnak köszönhetően nincs több sosem használt játék és ablakon kidobott pénz, mindezt úgy, hogy közben hazai, környezettudatos kisvállalkozásokat is támogathatunk.

Miután egy családban új gyermek születik, a hozzátartozók és barátok évről évre próbálják minden földi jóval ellátni a kicsit, ez viszont óhatatlanul is a visszájára sülhet el. Egy idő után már lépni sem lehet a lakásban a használaton kívüli játékoktól, az egyáltalán nem is hordott ruhák pedig olykor már a szekrényben sem férnek el. Nem mellesleg a felesleges vásárlások miatt az ökológiai lábnyomunk is növekszik.

Mindezt a saját bőrén kezdte el érezni Szalkai Zsófi és férje, Fórizs Botond, akik egy két- és egy hároméves gyereket nevelnek. Mint mondták, nagyon hamar eljutottak arra a pontra, hogy felesleges holmik tucatjait kapták ajándékba a gyerekek a családtagoktól.

„Tudatos, minimalista anyukaként utána nézek azoknak a termékeknek, amiket megvásárolunk és olyan termékeket keresek, amik fenntarthatóak és egyeznek a nevelési elveinkkel. Nehéz volt átadni ezt a családnak és azoknak az ismerősöknek, akik nem vesznek részt a mindennapjainkban. Elkezdtem kommunikálni a család és a barátok felé is, hogy mi az, amire valójában szükségünk van éppen, és azt a kérdést tettük fel magunknak: hogyan tudnánk ezt egyszerűsíteni” – magyarázta Zsófi.

Így született meg a januárban indult Csiriboo. Az online kívánságlista lényege, hogy az anyukák és apukák az interneten gyűjthetik össze bármilyen weboldalról vagy az oldal termékajánlatai közül, hogy a gyerkőc milyen ajándékra vágyik. A szülők jelezhetik, hogy milyen ajándékot tartanak a legmegfelelőbbnek mind kialakításban, mind minőségben, mind akár környezettudatosság szempontjából. A kapott Csiriboo linken a hozzátartozók megtalálják a listát, amiből tudnak szemezgetni és kényelmesen meg is rendelhetik a kiválasztott webshopon keresztül az ajándékot, ezzel sok időt és utánajárást megspórolva.

forrás: Csiriboo

Előszűrt termékötletek környezetbarát alapanyagokból

Szalkai Fanni, a honlap társalapítója arról beszélt, minden felesleges vásárlással olyan üzenetet küldünk a cégek felé, hogy ezekre a tárgyakra igény mutatkozik, holott a valóság ettől a legtöbbször távol áll és sok játék végzi a szemetesben.

Példaként említette Kim John Payne nemzetközileg elismert pszichológus Egyszerűbb gyermekkor című könyvét, amelyben azt írja le ,,hogy a túl sok játék és tárgy milyen negatív hatással van a gyerekek egészséges fejlődésére, és például figyelemzavaros, szorongó gyermekeknél óriási sikereket ért el csupán, a tárgyi környezet minimalizálásával.

A gyerekek kevesebb tárggyal, nyílt végű játékokkal sokkal jobban ki tudják bontakoztatni a kreativitásukat, amivel a pszichés problémák is mérsékelhetővé válhatnak.

„Közeli rokonként is kirívóan nehéz ajándékot választani, hiszen ha belépünk egy üzletbe, több ezer termék közül válogathatunk. Mivel az ember nem lát rá egy másik család hétköznapjaira és nincs tisztában vele, milyen játékok vannak már meg az otthonaikban, nehéz jó döntést hozni. Honlapunk pont abban segít, hogy a kívánságlistáról választva kevesebb energiával is hasznos ajándékot tudjunk adni” – mutatott rá Fanni.

Az ingyenesen használható Csiriboo felületén az ajándékötletek menüpontban ráadásul olyan előszűrt termékötleteket találhatnak a szülők, melyek környezettudatos hazai kisvállalkozásoktól származnak.

Szabó Viktória társalapító szerint, a túlfogyasztás korunk egyik legnagyobb problémája, ezért ezen is szeretnének enyhíteni ötletükkel.

„Partnereink termékei fenntartható gyártással, újrahasznosított, organikus és bio alapanyagokból készülnek, a minőséget és a tartósságot szem előtt tartva. Szeretnénk elősegíteni a környezetbarát ajándékozási kultúra elterjedését. Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeinket már kiskortól hozzászoktassuk a pazarlásmentes életmódhoz, hogy felnőttként ne is legyen kérdés számukra a környezetvédelem” – sorolta.

A januári indulás óta már több száz regisztrált felhasználóval rendelkező honlapon pár kattintással egy helyre gyűjthetők az ajándékötletek: használata pedig olyan egyszerű, hogy még a Nagyi is könnyen kiigazodik rajta. A kezdeményezés erejét pedig jól mutatja, hogy már az indulás előtt támogatóra leltek az Amerikai Nagykövetség AWE női vállalkozókat felkaroló programja jóvoltából.

A kívánságlista megtalálható a csiriboo.hu címen és pár kattintással kipróbálható.