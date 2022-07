Hogyan védekezzünk az UV-sugárzás ellen?

Hiába tombol odakinn a hőség, sokan megfeledkezünk a kellő fényvédelemről. Ez idővel foltok, ráncok és akár súlyos betegségek formájában bosszulhatja meg magát. A szakértők most elárulták, hogyan óvhatjuk meg a leghatékonyabban a bőrünket a káros behatásoktól.



“A legtöbben abban a hitben élnek, hogy mivel a fényvédő készítmények megvédenek bennünket az UV-sugárzástól, így nem is járhatnak semmiféle káros következménnyel a bőrünkre nézve. Ez azonban súlyos tévedés” – mondja Dr. Farkas Attila biológus. A szakértő azt is hozzáteszi: sokan nem veszik a fáradságot, hogy átolvassák a naptejek és fényvédő készítmények összetevőit, amelyek közül több önmagában is megterhelő lehet a bőr, sőt egész testünk számára.

“Megkülönböztethetünk fizikai és kémiai fényvédőket. Míg a kémiai fényvédők a bőrben felszívódva fejtik ki hatásukat, az UV sugarak és a víz hatására idővel lebomlanak. Emiatt gyakran újra kell kenni velük a bőrünket. Az octinoxate, oxibenzone és octocrylene nevű, kémiai UV-szűrőt tartalmazó szerek ráadásul a szervezet hormonális működését is befolyásolják. ”

A fizikai fényvédők ezzel szemben egyfajta pajzsot képeznek, amely visszaveri, szétszórja az UVA és UVB-sugarakat, így akadályozva meg, hogy elérjék a bőrt. Ezek a krémek azonban nem szívódnak fel bőrünkön keresztül, így sokáig fehérek lehetünk a használatuk után.

“A felszívódó fényvédők beavatkoznak a szervezet, így például a hormonrendszer működésébe, ráadásul a fényvédő összetevőkön felül tartósítószereket és egyéb anyagokat is tartalmazhatnak. A fizikai krémek esetében ezzel szemben rövidebb a lista, ám itt is érdemes odafigyelni az adalékanyagokra” – teszi hozzá a biológus.

forrás: Egészségpláza

A bőrtípusunk is fontos lehet

De vajon spray, gél vagy krém formájában érdemes a naptejet leginkább beszerezni? Ebben a bőrtípus is szerepet játszik: a krém kitűnő a száraz bőrűek arcára, míg a hígabb állagú és könnyebb, kevésbé zsíros lotiont könnyebb nagy felületen eloszlatni.

Ilyen szempontból a spray használata lehet az igazán kényelmes választás, ám ez extra odafigyelést igényel, mert sokszor nehezebben oszlik el a bőrön, mint a krémesebb állagú készítmények. Ha az arcunkra keresünk fényvédőt, a bőrtípusunk akkor is fontos szerepet játszhat, mert a nem megfelelő termék használata fénylő, zsíros bőrhöz vezethet. A szemek körül és az ajkakon ugyanakkor érdemes napvédő sticket használni.

De milyen naptejet vásárolnak előszeretettel a magyarok?

“A naptejek közül nálunk a fizikai krémekre jelentősen nagyobb a kereslet, azokon belül is a bio minősítésű naptejek fogynak leginkább” – szögezik le az Egészségpláza Budapest weboldal tulajdonosai. Ami a márkákat illeti, a Wooden Spoon napvédői vezetik az eladásokat. Ezeket a Kelen termékei követnek, amelyekből szintén széles a paletta.

“Sokaknak jelent esztétikai problémát, hogy fehér marad a bőrük. A védőréteg általában elég látványos, különösen a fizikai krémeknél, mert nem szívódnak fel. Idén azonban már több olyan termék is megjelent, ami nem hagy fehér bőrfelületet a használat után. Ezek már az Egészségpláza kínálatában is elérhetők” – teszik hozzá.