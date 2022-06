Üzleti csemege is lehet az uborka és a káposzta

A magyarok imádják a csalamádét és a savanyúságot. Az adatok is ezt támasztják alá, a KSH legújabb adatai szerint Magyarországon az egy főre jutó éves tartósított zöldség fogyasztás 2020-ban 13,6 kilogramm volt. A piac új sztárja a snack kiszerelésű savanyúság, amit a Garzó család által vezetett Vegi Pont Kft. kezdett megismertetni a közönséggel.

Erőteljesebb stabilitás, több mint kétszeres bevétel és jelentős hatékonyságnövekedés jellemezte a Vegi Pont Kft. előző három évét. A Garzó Galatea és Gabriella vezetése alatt öt éve működő cég házias jellegű savanyúságok készítésével foglalkozik. 2022 tavaszán nagyot dobbantottak, ugyanis a Cápák között című műsorban két befektetőre is találtak vállalkozásuk számára.

„Galatea folyamatosan kereste azokat a lehetőségeket, amelyekkel még hatékonyabbá teheti a vállalkozását. Komoly szándékának köszönhetően többféle cégfejlesztési eszközt tudott bevezetni, amelyek hozzájárultak az elért eredményhez” – avatott be Dienes Martin, cégfejlesztési mentor, a DMA ponthu Kft. tulajdonos-ügyvezetője, aki már három éve segíti a savanyúsággal foglalkozó vállalkozást.

Dienes Martin – forrás: Vegi Pont

A termelékenység okozta a legfőbb nehézséget

A Vegi Pontál kezdetektől lényeges szempont volt a folyamatos fejlődés, mind egyéni, mind céges szinten. Ennek a törekvésnek volt magától értetődő lépése, hogy egy szakértő csapattól kértek támogatást problémáik gyökerének feltárására és a szükséges változtatások megvalósítására.

„Amikor megoldást kerestem, észrevettem, hogy a termelésünk ingadozó, de ezt nem tudtuk pontosan kimutatni, és nem láttuk, hogy mikor vannak a termelési mélypontok. A legfőbb nehézség a termelékenység volt: hogyan tudunk egy olyan gyártási mechanizmust összerakni, ami nagyon hatékony, és amiben mindenki tudja a dolgát. A gárda képes elvégezni a rájuk kiosztott feladatokat, de valamiért mégsem voltak hatékonyak. A rendezettség, rendezetten kiosztott feladatok hiányoztak, ami hozzájárult az ingadozó termeléshez” – elevenítette fel Garzó Galatea.

Elmondása szerint, ha erre a nehézségre nem találtak volna megoldást, akkor valószínűleg lecsökken a profitjuk, ami hosszú távon a vállalkozás megszűnéséhez vezetett volna.

Garzó Galatea és Gabriella – forrás: Vegi Pont

Új rendszer felállítása hozta a megoldást

Dienes Martintól megtudtuk, ilyen esetekben sokat segít a Szervezési Tábla bevezetése. Ennek funkciója, hogy pontosan ki legyenek osztva a feladatok, és meg legyen határozva a gyártási folyamatok helyes sorrendje.

„Következő lépésként megjelennek a részletes információkat tartalmazó Kalapleírások, amelyekben az szerepel, hogy egy-egy feladatot pontosan miként kell elvégeznie az arra pozícióra kijelölt munkatársnak. Ennek a leírásnak a birtokában gyorsan és hatékonyan lehet új embert is betanítani az adott munkafolyamatra” – adott betekintést a szakember a csapatával 17 év alatt megszerzett tapasztalatokba.

„Felvettünk egy termelésirányítót/üzemvezetőt is, egy olyan embert, aki átlátja és koordinálni tudja a feladatokat. Nála pedig statisztikákat vezettünk be. Azóta látjuk, hogy melyek azok a napok, amikor jobban termeltünk, és melyek azok, amikor kevésbé. Látjuk, milyen oka lehet annak, ha termelési visszaesés volt, és így tudunk megoldást találni arra, hogy mit és hogyan cselekedjünk ennek kijavítására” – tette hozzá a Vegi Pont Kft. ügyvezetője.

A cégvezető abban hisz, hogy többek között azért is érdemes foglalkozni a cég jövőképével, mert közben folyamatosan jönnek az ötletek, amelyek előre lendítik a cég minden területét. Ennek érdekében rendszeresen szerveznek Elvonulásokat, amelyeken ideális képekkel, stratégiai tervekkel, célokkal és utasításokkal foglalkoznak.

Galatea elismerte, az egyik legnehezebb változtatás számára az volt, hogy feladatai egy részét át kellett adnia munkatársai számára, hogy neki több ideje maradjon a tényleges vezetői teendőkkel foglalkozni.

Cápák között

A műsorban Galateának és Gabriellának Tomán Szabina, a Toman életmódprogram megalkotója, a magyarországi Tomán Diet tulajdonosa és Balogh Levente, a Szentkirályi Magyarország Kft. tulajdonos-elnöke bizalmát is sikerült elnyernie, mindketten 10-10 millió forinttal szálltak be a Vegi Pont fejlesztésébe.

„Az azóta eltelt időben a szerződést aláírtuk és a pénzösszeg is rendelkezésünkre áll. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a „cápákkal”, az ötleteik nyomán dolgozunk a csomagolás új dizájnján, és az új logónkon is. Hálásak vagyunk nekik, mert amellett, hogy élvezzük a támogatásukat, az ügyviteli döntéseket meghagyják a mi hatáskörünkben” – avatott be Galatea.

A vállalkozás jelenleg 12 fővel dolgozik, évente 400 tonna zöldséget dolgoz fel. A savanyúságokból 7 fajta kiszerelésben, 30 féle terméket értékesítenek. A legújabb termékeik, melyeket a Cápák közöttben is lehetett látni, a Vegi Mama, a Vegi Papa és a savanyúság Salsa. Nagykerekkel dolgoznak együtt, a fő partnereik a gasztro nagykereskedések, illetve élelmiszer-kereskedelmi láncok. Valamint közvetlenül a webshopjukon keresztül is elérhetőek a termékeik.