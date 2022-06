Könnyen nyalható, lágy, de nem túl levegős és selymes - ilyen a jó fagylalt. A gombócok árának drasztikus emelkedése miatt egyre többen kísérleteznek az otthoni fagyikészítéssel. A szakértő szerint idén rekordévet zárhatnak a hűsítő édességek alapanyag gyártói.



Míg a múlt évben a legtöbb helyen készen megvásárolva 300-350 forintba került egyetlen gombóc fagylalt, idén ez az ár már átlagosan 400-500 forint körül van. A nyári hónapok hűsítő édességének növekvő ára sokakat sarkall arra, hogy kísérletezzenek az otthoni fagylaltkészítéssel.

A trendhez csak hozzájárul a lakosság egyre nagyobb gasztronómiai kísérletező kedve, valamint az a tény, hogy sok cukrászda és fagyizó még nem tudja személyre szabottan kiszolgálni a különböző ételallergiával és ételintoleranciával küzdőket.

“Azt tapasztaljuk, hogy folyamatosan növekszik azoknak a száma, akik megpróbálkoznak az otthoni fagylaltkészítéssel. Ki merem jelenteni, hogy sosem készítettek még annyi fagyit otthon, mint most. Hatalmas a kereslet a házi fagyihoz szükséges alapanyagok iránt is, valószínűleg rekord forgalommal zárhatja majd a szezont ez a szektor” – mondta Gangel András, a 2021-es év díjnyertes fagylaltjának egyik megalkotója.

Gangel András

Ízben és állagban rejlik a titok

De milyen esélyeink vannak, ha otthon szeretnénk fagyit készíteni? Szinte mitikus köd veszi néha körbe a fagyikészítést, pedig megfelelő alapanyagokkal, eszközökkel, és odafigyeléssel nem annyira lehetetlen vállalkozás az elkészítése. A jó fagylaltnak két jellemzője van: az íz és az állag. A megfelelő minőség előállítása azonban nem könnyű feladat. Ezen segíthetnek a fagylaltporok, paszták, alapok, jégkásák használata, amelyek ugyanolyan minőséget nyújtanak számunkra, mint a profi fagylaltozók, cukrászatok édességei.

“A jó fagyinak az állagában rejlik az egyik titka, amelyet az előállítása során nyer el. A könnyű, selymes állag ma már a minőségi fagylaltalapokkal elérhető. Ráadásul húsz perc alatt elkészül a hűsítő édesség, és utána csak be kell tenni a mélyhűtőbe. A készre ízesített és minden mentes fagylaltalapok eleget tesznek az egészségtudatos fogyasztás kívánalmainak is. Tejallergiásoknak, laktózérzékenyeknek, illetve gyermekeknek is fogyasztható” – mondta Gangel András, a Dia-Wellness termékeket is gyártó M-Gel Hungary Kft. technológus menedzsere.

A cég fagylaltalapjai például legalább 30 százalékkal csökkentett szénhidrát- vagy energiatartalmúak. Édesítésre legtöbbször almacukrot használnak, amely lassan és egyenletesen emeli a vércukorszintet. A minden mentes fagylaltalaphoz mindössze csak növényi tejet vagy vizet kell hozzáadni, illetve tetszőlegesen ízesíteni friss gyümölccsel, mogyoróvajjal, akár mascarpone sajttal.

Pisztácia van?



A szakember szerint a fagylaltalapok körében a legnagyobb sláger a vásárlók véleménye és a termékeladások alapján a pisztácia, a citromos keksz, a mákos guba, és az Esterházy torta. Természetesen népszerű az összes alapíz: a vanília, a csoki és a puncs is. András személyes kedvence pedig a maracuja-mangó fagyi málnával. Ha pedig jégkásáról van szó, verhetetlen a fehér csokoládé szorbet. De hogyan alkothatjuk meg ezeket otthon?



Fagyigép otthonra

Sajnos minden egy kis beruházással kezdődik. Egy drágább fagylaltgép árából akár egy családi nyaralás is kijöhet, de még az olcsóbb gép árából is vehetünk egy négyfős belépőt valamelyik strandra. A szerkezetek azonban hosszú ideig velünk maradnak és ha tényleg nagy rajongók vagyunk, egyáltalán nem bánjuk majd meg, hogy befektettünk egy fagyigépbe, amivel bármikor bármilyen ízeket előállíthatunk otthon is.

A fagylaltalapokbóll, koncentrátumokból, öntetekből, gyümölcsvelőkből és dekorációkból már nagyon széles választék található meg Magyarországon is. Az immár 30 éve fagylaltalapanyagokat is gyártó M-Gel Hungary ráadásul idén a szokásosnál is több mentes és diétás alapanyaggal készült a cukrászdáknak és a lakosságnak is.

“Érdemes szabadjára engedni a fantáziánkat, és a különféle fagylaltalapokból házi édességet készíteni. Mindenkinek jó kísérletezést kívánok – zárta Gangel András.