Új alapítvány segíti az ételallergiás magyar családokat

Minden hetedik ember allergiás Magyarországon, köztük sokan az ételek gyakori összetevőire. Különösen nagy gondot jelenthet ez a szerényebb keresetűeknek, hiszen az adalékanyagok nélkül készült, glutén -vagy tejmentes élemiszerek drágábbak, mint a hagyományosak. A most létrejött Ételallergiás és Ételintoleranciás Gyermekekért és Családokért Alapítvány az ő mindennapjaikat is megkönnyítheti.

Szinte mindannyiunknak van olyan ismerőse, aki allergiás valamilyen ételre vagy összetevőre. A hétköznapokban azonban azzal szembesülünk, hogy a “mentes” termékek kínálata szűkös, ráadásul nem az átlagember pénzárcájára szabták őket – pedig a probléma nem válogat.

“Mi lobbizunk azért, hogy csökkentsék az ilyen termékek áfáját, de mentes csomagokat is szétosztottunk már. A célunk segíteni és megelőzni az allergiában szenvedők rosszullétét. Rájuk az ilyen élelmiszerek gyógyszerként hatnak, nem helyénvaló tehát, hogy luxuskiadást jelentsenek” – mondja Dr. Barta Anita, az Ételallergiás és Ételintoleranciás Gyermekekért és Családokért Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Hozzáteszi: fontos a figyelemfelkeltés is, hiszen a gyermekkorban jelentkező fájdalom esetében is felmerülhet az allergia gyanúja. Ha a gyermek már ebben az életkorban átesik az orvosi kivizsgáláson, idejében kezelhetővé válik a probléma.

“Még azoknak is érdemes időszakosan, kúraszerűen elhagyni a tejet vagy a glutént, akik nem allergiások ezekre az anyagokra, hiszen az élet későbbi szakaszában kialakulhat érzékenység” – teszi hozzá a kuratóriumi elnök, aki édesapjával, Barta Józseffel és nővérével, Szabó-Barta Melindával közösen hozta létre az alapítványt.

forrás: Ételallergiás és Ételintoleranciás Gyermekekért és Családokért Alapítvány

Cégek és szakértők jelentkezését is várják

A tagok munkáját orvos és gyermekorvos is segíti, és mentes termékeket forgalmazó cég is felvette már velük a kapcsolatot. Jelenleg pedig további orvosok, dietetikusok és cégek jelentkezését várják, erősítve a szakértői vonalat.

Ebből a célból alapították meg az Év Egészségtudatos Vállalata és Környezetbarát Vállalata országos díjakat is, támogatva a hazai jó gyakorlatok és kezdeményezések terjedését.

“Nagyon sok ételallergiás emberrel találkozhatunk a mindennapokban, így mindenképp üdvözlendő lenne, ha egy cég külön juttatásokkal segítené őket” – mondja Dr. Barta Anita, hozzátéve: arra is biztosítanak lehetőséget, hogy az érintettek tapasztalatokat cseréljenek. Mentes rendezvények is várják majd őket, nyáron a Balatonon, ősszel pedig Szekszárdon.

Ha egyelőre szűk körben is, de ma már vidéken is megtaláljuk a mentes termékeket. Többek közt például a siófoki Café Spiritben, amely az alapítvány vezetőségének mintakávézója, ráadásul mára macaronozó is.

A kávézó számos finomságot, többek közt pármai sonkás szendvicset, poharas zserbót és somlói desszertet kínál – itt azonban minden kedvencünket mentes változatban fogyaszthatjuk el. Az egyetlen siófoki glutén -és tejmentes vendéglátóhelyen szigorúan ügyelnek rá, hogy kizárják a keresztszennyeződés kockázatát.

Az alapítványt termékekkel és anyagiakkal is támogathatjuk, de akár egy ételallergiás gyermek részére is rendelhetünk plusz menüt a Café Spiritből. Várják ugyanakkor azok jelentkezését is, akiknek rászoruló családról van tudomásuk. Hiszen a jelmondat mindenkire vonatkozhat: “Élj mentesen teljesen!”