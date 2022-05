Kovászos uborkás fagyit készített a bajnok

Fazekas Ádám neve nem csenghet ismeretlenül a fagyirajongók előtt, hiszen ő álmodta meg a díjnyertes Pisztácia Gyümölcsét, de a zöldfűszeres fetafagyija is sokak szívébe lopta be magát. Most azonban olyan újdonsággal rukkolt elő, amin sokan meghökkennek – aztán mégis repetát kérnek belőle. Koviubi a tölcsérben?!

„A kovászos uborkás fagyi poénnak indult, de annyira megtetszett az embereknek, hogy a nyáron bekerül a kínálatba. Eredetileg egy főzőversenyre készült, ahol a vörösboros marhapörkölt és nokedli mellé szántuk. Elhoztuk a különdíjat, az embereknek pedig annyira bejött a fagyi, hogy sokan egy második gombócot is kértek belőle” – kezdi a koviubis hideg finomság történetét Fazekas Ádám. Ezek után sejthető, hogy a kovászos uborkás fagyi nem klasszikus desszert: érdemesebb húsok mellé fogyasztani, így a grillpartik kiegészítője lehet. Akárcsak a Fazekas Cukrászda többi finomsága, a legújabb kreáció sem tartalmaz mesterséges adalékanyagot. És bár a cukor, vagy édesítőszer minden fagyi összetevője, az itt alkalmazott anyag édessé nem, inkább krémessé teszi a végeredményt. Fazekas Ádám cukrászmester (Fotó: Terei Miklós) Egy gyümölcs mégis része a receptnek, méghozzá az eper. Ám ez sem édesítőként, hanem a savtartalmával érvényesül, ami még intenzívebben kiemeli a kovászos uborka ízét. Falusi bácsi is visszajár érte „A legnagyobb meglepetés számunkra, hogy ez a fagyi nem csak a budapesti, hanem a rétsági cukrászdában is sikert aratott. Van olyan nógrádi bácsi, aki finoman szólva szkeptikusan fogadta, hiszen ő még csak házi kovászos uborkát evett. Mégis azt mondta: ez irgalmatlan jó! Utána bejött a felesége is, aki el sem akarta hinni, a férje mit kóstolt. Ugyanezt a hatást tízféle különböző csokifagyival sem érhettük volna el” – meséli nevetve a cukrászmester. Persze, számtalan más okunk is akad, hogy ellátogassunk a budapesti vagy rétsági Fazekas Cukrászdába: újra felbukkan a zöldfűszeres fetasajt-fagyi extraszűz olivaolajjal és himalájasóval, ahogyan a tiramisu fagyi mascarponéval és a tejmentes, 80 százalékos belga étcsokifagyi is. Az idei nyár újdonsága pedig az avokádó-citromfagyi, ami külön hozatott avokádópüréből készül. Eközben pedig még mindig elérhető a Pisztácia Gyümölcse is, amellyel Fazekas Ádám a legrangosabb olasz fagylaltverseny, az Gelato Festival Europa első díját is elhozta az új generációs fagyik kategóriájában. A nyár slágere azonban egyértelműen a kovászos uborka lesz, hiszen rengetegen kíváncsiak egy ilyen extrém kreációra: „Ez a kellemes, frissítő nyári íz a napokban kerül be a pultba, így a magasgasztronómia kedvelői és átlagemberek ízlése is találkozhat” – mondja végül Fazekas Ádám. Fotók forrása: Fazekas Cukrászda.