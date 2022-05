Strandforma az utolsó pillanatokban? – Mutatjuk, mire figyeljen oda

Hamarosan beköszönt a nyár, és ha eddig nem sikerült elérnie az áhított alakot, amellyel szívesen menne strandolni, cikkünkben adunk néhány tanácsot.

A kép illusztráció (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Varga György)

Ahogy azt korábban írtuk, a nyári forma eléréshez elengedhetetlen a megfelelő táplálkozás. Ide kattintva nézheti meg bevásárlólistánkat, amely segítheti csúcsformája elérésében.

Azok számára, akik ezt már tudatosították magukban, íme néhány további lépés a cél érdekében.

1. Mozogjon

A táplálkozáson túl a legfontosabb a sport. Heti háromszor 20–30 perc edzéssel is nagy változás érhető el, amennyiben eddig inaktív életet élt. Gyakorlatilag nem számít, milyen sportot űzne szívesen, biciklizik, kocog vagy görkorcsolyázik a szabadban, vagy esetleg ellátogat egy konditerembe, a legfontosabb a rendszeresség, és hogy mozgás közben egy időre megemelje pulzusszámát és kissé megizzadjon.

2. Kerülje a rejtett kalóriákat

Nem elég helyesen táplálkozni, oda kell figyelnie mindenre, amit megiszik, megeszik egy-egy délutáni vagy esti program alkalmával. Pár pohár cukros üdítőital is sok kalóriával megdobja a napi energiabevitelt, az alkoholról és a rágcsálnivalókról, fagyikról nem is beszélve.

Ha nem szeret csak vízzel hidratálni, válasszon inkább a cukormentes üdítők széles választékából. A vitaminos, steviával édesített vizek íze is kellemes, hidratálnak és még a vitaminokat és az ásványi anyagokat is pótolják. Fagylaltok közül is találni cukormenteset.

3. Igyon sok vizet

Legalább 2–3 liter víz elfogyasztása rendkívül fontos a nyári időszakban. Ez a mennyiség személyre szabható, ha annyiszor egy liter vizet fogyaszt ahányszor 20 kilogramm a testsúlya. Tehát egy 80 kilogrammos férfi esetében már indokolt négy liter víz elfogyasztása is. Hidratálttá válik, jobb lesz az emésztése, és nem raktároz el a szervezete felesleges vizet.

4. Aludjon eleget

Meglepő lehet, de a megfelelő fejlődéshez nagyon fontos az elegendő mennyiségű, 6–9 órányi pihentető alvás is. Az izmok is ilyenkor regenerálódnak, hogy másnap újra készen álljanak a terhelésre.

A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Ha heti háromszor edz, érdemes egyenletesen elosztani az edzésnapokat a hét folyamán, hogy jusson idő a pihenésre is.

5. Számolja a kalóriákat

Ha már rendbe tette az étkezések minőségét, rendszeresen mozog, elegendő folyadékot fogyaszt, még a vitaminokra, ásványi anyagokra is odafigyel, megfelelően pihen, akkor a következő szint, hogy kiszámolja a napi kalóriaszükségletét és számolja az ételek tápanyagait is.

Már az előző tanácsok betartása is eredményt hozhatnak, ha eddig ezeket a lépéseket nem tette meg, de komoly eredményeket kalóriadeficittel érhet el, vagyis ha kevesebb kalóriát visz be, mint amennyit eléget. Ehhez kézenfekvő megoldást nyújtanak a különböző kalóriaszámláló, okostelefonos alkalmazások.

Az applikációk segítenek meghatározni, hogy mekkora energiabevitelre van szüksége egy nap (ha edz, azzal is éget kalóriákat, és azt is bele kell számolnia a napi szükségletbe) és ideális esetben 2-300 kalóriás deficittel is már látványos lehet a változás néhány hét elteltével.

A címlapfotó illusztráció.