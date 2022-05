Édesanyja mintáját követve neveli gyermekeit Fonyó Barbara

Mindent elmondanak fiai Fonyó Barbarának, aki édesanyja mintáját követve gyerekeit már egész kiskoruktól úgy nevelte, hogy bármivel fordulhatnak hozzá. Kállay Bori Érdemes Művész és lánya, Fonyó Barbara színésznő a Családi kör anyák napi adásában meséltek kettejük harmonikus kapcsolatáról.

Fiainak bármilyen problémájuk van, a mai napig megosztják azt édesanyjukkal, Fonyó Barbarával – ezt a színésznő árulta el a Családi kör című műsorban a Dunán. Mivel gyermekeit egészen kiskoruktól úgy nevelte, hogy akármit elmondhatnak neki, mire a szülőikhez értek az iskolában, ő már mindent tudott, amin sok szülő meg is lepődött. Ezt tanulta édesanyjától, Kállay Boritól, akivel ugyanilyen jó kapcsolatban vannak. Bár személyiségük különbözik, bizonyos tekintetben olyanok mint a tűz és a víz, soha sem volt anya-lánya között rossz hangulat.

„Úgy mentünk végig a kamaszkoron, hogy észre sem vettük. Barbara kedves, aranyos, szófogadó, kicsit talán túlságosan is megfelelni vágyó gyerek volt. Őt nagyon mélyen érintik a dolgok és ezt ki is mutatja. Ebben különbözünk, én nem sírok, vagy üvöltök, ha valami bánt. Ezt az érzékenységét ugyanakkor nagyon szeretem benne” – mondta Kállay Bori. „Igen, nagyon hevesen tudom megélni az érzelmeket. Ha valami rossz dolog ér, az látszik rajtam, sírok, szomorú vagyok. De kisírom magam és utána sokkal jobb lesz” – erősítette meg Fonyó Barbara, aki azt is elmondta, leginkább édesanyja erejét tiszteli, ami sugárzik belőle az élet minden területén.

Kállay Bori az anyák napja apropóján a Duna Almárium című műsorának is vendége volt, ahol felidézte szeretett édesanyja alakját, aki éppen anyák napján hagyta itt őket három évvel ezelőtt. „Ne utólag gondoljanak a nagyira, mamára, dédire, hanem akkor, amikor még itt vannak velük. Ezt a csodát és szentséget, amit egy anya jelent, addig kell szeretni és foglalkozni vele, amíg lehet”.

A Családi kör adása és az Almárium idézett beszélgetése is újranézhető a műsorok Médiaklikk-oldalán.

