Meglepő dolgok, amikre nem is gondoltál, hogy tavaszi fáradtságot okozhatnak

Nehezebben kelünk fel reggel, könnyebben elfáradunk, koncentrációs zavarokkal küzdünk, álmosság, bágyadtság lesz úrrá rajtunk. Akik ezeket tapasztalják mostanában könnyen lehet, hogy tavaszi fáradsággal küzdenek. Egyszerűnek hangzik, de komolyan kell venni, mert akár súlyos vitaminhiány és tartós stressz is állhat a háttérben.

2006-ban igazoltak a tudósok, hogy az influenza és más légúti vírusfertőzések gyakoriságának megugrása összefügghet a télvégi-koratavaszi hónapok alacsony UV sugárzásával és a D-vitamin hiányával. A magyar lakosság 95 százaléka a tavaszi hónapokra D-vitamin hiányos állapotba kerül, ezért nő a légúti fertőzések száma a szövődményeikkel együtt.

Az alvás és a D-vitamin hiánya

„Az egyik legfontosabb, hogy mindig legyen meg az elegendő, minőségi alvásidő. Télen ez könnyebben sikerül, de ahogy jön a tavasz, hosszabbodnak a nappalok, csökken a mély alvásunk. Ez nem csak azért fontos, hogy jól induljon a napunk, hanem sok minden másra is kihatással van, például: az immunrendszerünkre, a vérnyomásunkra vagy a vércukorszintre” – mondta Dr. József Erika háziorvos.

A másik fontos dolog – az alvás mellett – a D-vitamin pótlása. Császi András természetgyógyász szerint Magyarországon eleve kevés a D-vitamin bevitel, de a tél végére ez gyakorlatilag teljesen megcsappan.

„A D3-vitamin pótlása a civilizációs betegségek megelőzése szempontjából is rendkívül fontos. Az ajánlások szerint a felnőttek napi D3-vitamin szükséglete:1500-2000 NE, túlsúlyosnak dupla adagra van szüksége. Még egy egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozással is csak a napi szükséglet töredékét tudjuk fedezni, ezért kell a pótlásáról gondoskodni” – tette hozzá a természetgyógyász.

Császi András természetgyógyász, fotó: vitalitasbolt.hu

Hiányozhatnak a vízben oldódó vitaminok is

Bizonyos gyógyszerek, a dohányzás és az alkoholfogyasztás megnövelik a D3-vitamin szükségletet, de az is nehezíti a szervezetünk vitamin ellátását, hogy ebben az átmeneti időszakban kevesebb friss zöldséget, gyümölcsöt fogyasztunk. Hiányozhatnak szervezetünkből a vízben oldódó C-, és B-vitaminok, az antioxidánsok, de olyan ásványi anyagok is, mint a cink, a vas, vagy a magnézium, ami nélkül a D-vitamin nem tud aktív lenni.

„Tény, hogy jobb élelmiszerekből pótolni a vitaminokat, de ez nagyon nehéz, így nem mellőzhetjük a vitaminok és étrendkiegészítők szedését sem. Célszerű olyat választani, amely biztosítja a napi szükségletet, így támogatni tudja az immunrendszer megfelelő működését. A D-vitamint akár egész évben érdemes szedni, mert már nyáron sem vagyunk annyit napon, mint régen” – mondta a háziorvos, aki megjegyezte, hogy ezek mellett még a K-vitaminoknak van még fontos szerepe.

A K2-vitamin beépülése és az immunrendszer

„A K-vitaminokról alapvetően a véralvadási mechanizmus jut eszünkbe, de ma már tudjuk, hogy a K-vitamincsaládon belül a K2-vitamin a csontozatra és az immunrendszerre is hatással van. A kálcium nem tud beépülni a csontozatba a K2 nélkül, ezért sokkal nagyobb a jelentősége, mint eddig gondoltuk. Ha valaki kiegyensúlyozottan táplálkozik, akkor a kálciumot nem is kell pótolni, de a K2-vitaminok szinte csak a penészes sajtokban találhatók meg, abban is csak minimálisan. Ezért jó, ha olyan étrendkiegészítőt választunk, ahol a K2 és D3-vitamin is megtalálható” – tette hozzá Dr. József Erika.

Ma már fellelhető ilyen készítmény, a Béky K2-D3 liposzómás vitamin étrendkiegészítő együttesen tartalmazza a legfőbb vitaminokat az immunrendszer védelmében. A természetgyógyász és a háziorvos egyetért abban, hogy az egészségünkkel kapcsolatban egyéni felelősségvállalásról kell beszélni, hiszen mindenkinek magának kell odafigyelni arra, hogy gondoskodjon a szervezete védelméről.



Stresszmentesen az egészséges életért

Amire viszont kevesen gondolnának, hogy a stressz, a folyamatosan változó világunk félelmei, az állandó pörgés és megfelelési kényszer is gyengítheti az immunrendszert.

„Hamarabb fázunk meg, fáj a torkunk, köhögünk, de a belső immunitásunk is gyengül, ami a daganatokkal szembeni védekezésnek árt. Megfigyelhető, hogy akiket nagyobb csapás, tragédiák érnek, esetleg hitelválságban, adósságban szenvednek sokkal nagyobb a daganatok kialakulásának az esélye. Ha valaki kiegyensúlyozottan táplálkozik, figyel a mozgásra és a stresszkezeléssel is rendben van nagyobb eséllyel élhet teljes, egészséges életet” – zárta gondolatait a háziorvos.