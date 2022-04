Piringer László: A futás teljesen megváltoztatta az életemet

Piringer László három éve kezdett el rendszeresen futni, 2021-ben pedig féléves felkészülés után tíz államot átszelve, keresztülfutott az Amerikai Egyesült Államokon, ezzel összesen 5005 kilométert tett meg.

Piringer László 17 évig élt az Egyesült Államokban, párjával, Abbyvel is ott találkozott, és hét éve alkotnak egy párt. A futót menyasszonya is elkísérte az útra, mely Los Angelesből indult, és meg sem álltak New York városáig. Abby gondoskodott az út során arról, hogy László gördülékenyen teljesítse a hatalmas távot.