Sztárok segítettek összeállítani a budapesti székely étterem legújabb étlapját

Esztergályos Cecília, Tóth Andi, Bárdosi Sándor és Növényi Norbert is örökbe fogadott egy ételt.

(Fotó: SZÉK Étterem)

Egy úgynevezett Gourmet Mentor Program keretében hazai sztárok közreműködésével állt össze a budapesti székely étterem idei, tavaszi-nyári étlapja. Az Andrássy út 41. szám alatt található SZÉK ma már fogalom a hazai gasztropalettán. Réti Sebestyén, az étterem séfje és Varga Szidónia ügyvezető, tulajdonos, a hagyományos székely ízeket ötvözi a legmodernebb konyhatechnológiával, amibe most Esztergályos Cecília, Tóth Andi, Bárdosi Sándor és Növényi Norbert is besegített.

2020 októberében nyitotta meg kapuit Budapest belvárosában Magyarország első székely gourmet étterme, amely azóta nemcsak a fővárosiak, de a külföldi turisták egyik kedvenc vendéglátóhelye lett. A SZÉK csapatának nagy álma volt, hogy sikerüljön feltenni az erdélyi konyhát a nemzetközi porondra, amire korábban még nem volt példa. Az ételek különleges eszenciája abban rejlik, hogy a konyhában használt alapanyagok egy része Erdélyből, székelyföldi kistermelőktől kerül beszerzése. Ezekből aztán ősi receptek és a modern konyhatechnológia ötvözésével készíti el az étterem konyhája, Sebestyén vezetésével, az egyedi, erdélyi és székely gourmet fogásokat.

Az új étlapot úgy tették még egyedibbé, hogy olyan hazai sztárok segítségét kérték, akik valamilyen szálon kötődnek Erdélyhez.

„Felkértük őket, hogy az étlapon található ételek közül, fogalmazzunk így, egyet-egyet fogadjanak örökbe. Ez azt jelentette a gyakorlatban, hogy séfünk, Réti Sebestyén segítségével a saját ízlésükre formálhatták a kiválasztott fogásokat, melyek április 15-től már elérhetőek lesznek az étlapunkon”

– mondta Varga Szidónia, az étterem ügyvezetője.

Esztergályos Cecília és a harcsapaprikás uborkasalátával

(Fotó: SZÉK Étterem)



Így készült el például a harcsapaprikás, tojásos puliszka galuskával és fokhagymás uborka-salátával is, Esztergályos Cecília ajánlásával. A Kossuth-díjas színésznő elmondta, hogy minden olyan ételt imád, ami erdélyi, székely vagy magyar.

„Szeretek élni, szeretem az élettel kapcsolatos dolgokat és semmit nem szeretek megvonni magamtól. Az erdélyi ízekben, ételekben azt kedvelem, hogy lehet érezni, hogy ettem valamit. Imádom a halat, a nokedlit, és hozzá az uborkasalátát, amit én javasoltam Sebestyénnek. Szerencsére meg is fogadta és azt hiszem, remekül passzol ehhez a harcsapaprikáshoz. Mindent szeretek, amin lehet érezni, hogy igazi, tartalmas étel. Így nőttem fel, hogy értékeljük a finomságokat. Egyedül a sóskát nem szeretem, pedig próbálkoztam vele többször is, aztán feladtam” – mondta mosolyogva az örökifjú színésznő.

A birkózók a bárányt választották

Bárdosi Sándor és Növényi Norbert nem csak abban hasonlítanak, hogy mindketten a legmagasabb szinten űzték a birkózást, hanem ételek terén is egyezik az ízlésük. Az ő választott fogásuk a pikáns bárányvagdalt, zöldborsó „főzelékkel”.

„Én nem csak külalakra néztem az ételeket, hanem az is szempont volt, hogy milyen a belső tartalma. Nagyon tudatosan étkezem így mindig azt figyelem, hogy egy adott étel milyen tápanyagtartalommal rendelkezik. A szervezetünk számára kell a megfelelő fehérje, a vitaminok és ásványi anyagok is. A bárány ezért nagyon jó választás, mert száraz hús, így kevesebb benne a zsír, viszont a telített zsírtartalma – ami hasznos – nagyon kedvező. Ráadásul a bárányban benne vannak azok az aminosavak, amelyek nélkülözhetetlenek a szervezetünk tökéletes működéséhez. Mivel a bárányvagdalton van egy köles réteg is, ez még ad neki egy pluszt, mert a kölesben nagyon sok B-vitamin található, sőt a boldogsághormon termelődését is segíti. Így szoktam ajánlani, ha valakinek rossz a hangulata, egyen egy kis kölest és rögtön jobban fogja magát érezni. Nekem fontos, hogy amit megeszek, az sokáig teltségérzetet adjon, így ez az étel nálam a favorit” – mondta Növényi Norbert, olimpiai bajnok birkózó.

Bárdosi Sándorhoz is a bárány állt közel, de őt az erdélyi gyökerei is motiválták a választásban. „Ismerem és szeretem az erdélyi ételeket, leginkább úgy, ahogy a rokonaim készítik. Nagyon szeretjük a bárányt, sőt nekem egy küldetésem is van, mert a magyar emberek nem csak halból, de bárányból is keveset esznek, miközben nagyon egészséges és finom húsról beszélünk. Legtöbbször ott rontják el, hogy esznek valahol bárányt, ahol rosszul készítik el, így le is mondanak róla. Pedig, ahol jól csinálják ott érdemes megkóstolni. Mellé még a zöldborsó főzelék igazi fehérjebomba. A mesterem mindig azt mondta: „Kisfiam, a szervezetnek a fehérje olyan, mint a kocsinak a benzin. Az hajtja!” Mennyire igaza volt. A gyerekeimet is úgy nevelem, hogy ha nem is bírnak többet enni, legalább a húst egyék meg, mert azért, hogy ez a tányérra került, egy állat az életét adta és tiszteljük meg azzal, hogy megesszük. Én elhittem gyerekkoromban, hogy a húst meg kell enni, mert attól leszek erős. Erős is lettem” – tette hozzá Bárdosi Sándor, olimpiai ezüstérmes birkózó.

Tóth Andi és a nagymama almakompótja

(Fotó: SZÉK Étterem)

Tóth Andi örökbe fogadott étele a rozé kacsamell, nyári káposztás tésztával, borsos jus-vel, és almakompóttal. A nagyváradi énekesnő elárulta, hogy a kacsát már csak akkor szerette meg, amikor Budapestre költözött.

„Nem is tudom, hogy kezdődött, de azt vettem észre, hogy az éttermekben csak kacsát rendelek. Az én pluszom az almakompót volt, mivel a nagymamám mindenhez adott valami kompótót. Legyen az alma, körte vagy barack, de ez nagyon megmaradt bennem, és azt éreztem, hogy ehhez a kacsamellhez is illene a gyümölcs. A káposztás tészta esetében meg külön öröm számomra, hogy sikerült gluténmentesen megoldanunk, mert sajnos glutént nem ehetek. Ezt a családom nehezen is érti meg, hogy nem fogyókúra miatt nem eszek abból a kenyérből, vagy süteményből, hanem mert rosszul leszek tőle. Így örülök, hogy egyre több helyen gondolnak már „ránk” is – tette hozzá az énekesnő.

Réti Sebestyén és csapata még rengeteg, más ételkülönlegességgel is várja az Andrássy út vendégeit. Felkerült az étlapra egy különleges egyedi ízesítésű leves, a hideg egres leves, szárított paradicsommal, ami egy méltatlanul elfelejtett, mellőzött különleges gyümölcsből készül. De újdonságként megjelent az étlapon, a hazai és külföldi vendégeknek egyaránt szánt, sütőben sült tojásos lecsó, roston sült sertés szűzzel és friss kenyérrel. A húsos ételeket kedvelők találhatnak kínálatukban egy igazi ínyenc fogást is, a rib-eye steak-et, savanyított gombákkal, sült répákkal, hargitai vajjal. De a vegetáriánusokra is gondoltak. Nekik most a kapros ordás csuszát ajánlják, füstös karfiol morzsával.

(Fotó: SZÉK Étterem)

Az ételek mellett Erdély, Magyarország és a Kárpát-medence minőségi borait is megtalálhatjuk a SZÉK kínálatában, sőt az egyedi koktélokra is nagy hangsúlyt fektetnek. Emellett különleges zöldségpárlatokkal, pálinkával, hagyományos és ízesített erdélyi sörökkel is várják a vendégeket.