Sonka nélkül maradhat, aki nem tervez előre

Egyre több a tudatos vásárló, ami már a húsvéti kosarakban is látványosan megmutatkozik. A várakozások szerint idén új trend lehet, hogy a hagyományos édességek helyett sokan választanak majd cukormentes alternatívát, de a glutén- és laktózmentes termékekre is minden korábbinál nagyobb lehet a kereslet. A nagyvásárlást nem szerencsés a húsvét előtti utolsó napokra időzíteni, mert több alapvető élelmiszer, de akár a sonka, a sütőipari termékek, a trappista sajt és a leveles tészta is hiánycikk lehet.

Az egészséges, ökotudatos életmódot folytató fogyasztók húsvétkor is igyekeznek olyan termékeket választani, amelyek könnyen beilleszthetők az étrendjükbe úgy, hogy ne kelljen teljesen lemondani az ünnepi hangulatról. Alternatív megoldást ma már gyakorlatilag mindenre találni, a glutén- és laktózmentes kalácstól a bio zöldségeken át a teljes kiőrlésű süteményeken keresztül az édesítőszerekkel készült csokoládékkal bezárólag hatalmas a választék. Ez a szakértők szerint nem véletlen, hiszen a keresleti oldalon már jelentős erre az igény is. 2021 márciusában és áprilisában tejet, kristálycukrot és búzafinomlisztet rendeltek a leggyakrabban például a Coop Online rendszerében, de a top tízes listán ott szerepelt még mások mellett az ásványvíz, az élesztő és a vaníliacukor is. Idén várhatóan ez a lista átalakul, hiszen tavaly, a márciusban kezdődött lezárások az alapvető termékek forgalmát erősítették és a klasszikus értelemben vett húsvét sok háztartásban el is maradt. „2022-ben minden bizonnyal előtérbe kerülnek a hozzáadott cukor nélkül készült, glutén- és laktózmentes, fehérjében gazdag termékek, melyeket rengetegen fogyasztanak előszeretettel a hétköznapokban is. Vagyis népszerű lesz minden olyan árucikk, amivel helyettesíteni lehet a cukrot tartalmazó édességeket, vagy a glutént tartalmazó chipseket és egyéb rágcsálnivalókat” – mutatott rá Csikós Zsolt, a Coop Online Kft. vezetője, hozzátéve, hogy a csokinyuszik és csokitojások letaszíthatatlanok a trónról, hiszen egyik konyhaasztalról sem maradhatnak le ilyenkor. Sonka nélkül maradhat, aki nem tervez előre Csikós megjegyezte, a csomagolásmentes és ökotudatos termékek is fénykorukat élik, ebbe a körbe beletartozik minden olyan termék, amely nincs külön becsomagolva és környezetbarát anyagból készült. Példaként említette a kézműves szappanokat, a bambusz fogkefét vagy a természetes anyagokból készült körömkefét, fürdőszivacsot. Kérdésre válaszolva elmondta, mint minden ünnepnél, húsvétkor is célszerű minél hamarabb beszerezni azokat az alapanyagokat, melyek biztosan felhasználásra kerülnek majd. „Nem szerencsés a végletekig kivárni, mert az emberek többsége ekkorra hagyja a nagybevásárlást, ezért sok élelmiszer hirtelen átmenetileg hiánycikké válhat. Rendeljük meg akár egy-két héttel előtte, amire szükségünk lesz a receptekhez, és ha előfordulhat, hogy ezeket hamarabb felhasználjuk egy spontán ötletű sütéshez, akkor inkább rakjunk belőle a virtuális kosárba duplán!” – magyarázta. Végezetül szót ejtett arról is, ha új márkát szeretnénk kipróbálni, akkor hagyatkozhatunk a véleményekre, de akár magunk is tesztelhetjük, arra viszont vigyázzunk, hogy a kíséretezést ne az ünnepre időzítsük, mert nem lehetünk meggyőződve róla előre, hogy be is válik az újítás.