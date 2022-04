Sok veszéllyel járhat, ha a háziállatot vegetáriánus étrendre neveljük

Sokan lemondanak a húsfogyasztásról és kezdenek vegetáriánus vagy vegán diétába, azonban ezzel együtt sokan szeretnék kedvencük étrendjét is a sajátjukhoz igazítani. De vajon ez biztonságos? – fogalmazott a Live Science.

Egyes háziállatok étrendje átállítható növényi alapúra, ám nem alkalmas mindegyikük számára. Ezentúl figyelembe kell venni kedvencük életkorát és egészségügyi állapotát,

Lindsey Bullen észak-karolinai állatorvos és állateledel-szakértő szerint az emberek nagy része rosszul állítja össze az új étrendet kedvencének, hiába vezérli őket a jó szándék.

„Úgy gondolom, hogy az ügyfelek egyszerűen úgy érzik, hogy ők jobban össze tudják állítani a saját háziállatuk étrendjét. Valójában ez sajnos nem így van, sokaknak fogalmuk sincs, hogy miket kell latba vetni egy állat étrendjének összeállítása során” – fogalmazott Lindsey Bullen.

A kutyák és macskák által fogyasztott állati fehérjék olyan formában tartalmazzák az aminosavak egy részét, amelyet az állat szervezete könnyen tud hasznosítani, valamint többet tud felvenni, mint ami a növényi fehérjékben van.

Is it safe to feed cats and dogs a vegetarian diet? https://t.co/FcJ325fEOn

— Live Science (@LiveScience) April 2, 2022