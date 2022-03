Mik azok a szulfátok, amik megtalálhatók a tisztítószerekben?

A gyártók számára olcsó és könnyen hozzáférhető, fogyasztói oldalról viszont kifejezetten egészségtelen a tisztítószerek egyik leggyakoribb összetevője, a laureth sulphate. Ez az alapanyag ugyanis úgynevezett dioxánt tartalmazhat, ami rákkeltő lehet, ráadásul nemcsak a vevők, hanem sokszor még a gyártó sem tudja, hogy a beszállítói valóban kivonták-e ezt a megrendelt alapanyagból. Félni továbbra sem kell a tisztítószerektől, de érdemes minden esetben megvizsgálni a termékek címkéjét, hogy milyen összetevők vannak benne.

A tisztítószerek piaca nagyban különbözik a gyógyszeripartól, nem kell ugyanis minden alapanyagot egyesével szigorú szabályrendszer szerint bevizsgáltatni, ez nem is lenne lehetséges, így a gyártók a beszállítókra hagyatkozva használhatják fel az alapanyagokat. Ez viszont kétségeket vethet fel például a tisztítószerek egyik leggyakoribb összetevőjével kapcsolatban.

Nagy Antal, a Brilliance Kft. ügyvezetője rámutatott, a lauril-szulfát, pontosabban minden olyan alapanyag, amihez etilén oxidot használnak fel, tartalmazhat 1,4-dioxánt. Gyakorlatilag ezek minden hagyományos mosószerben, mosogatószerben, samponban, szappanban megtalálhatóak. Egyrészt viszonylag olcsók, másrészt rendkívül könnyen hozzáférhetőek, harmadrészt pedig nem könnyű kikerülni a használatukat. A 60-as 70-es évek óta a vegyipar igen nagy számban alkalmazza ezeket.

„Például a laureth sulphate-al az a legnagyobb probléma, hogy nem lehet tudni, hogy gyártás közben kivonták-e belőle a dioxánt, ami több tanulmány szerint is rákot okozhat. A vásárló nem tudja megállapítani, hogy az általa megvásárolt termékben fellelhető-e ez, de sok esetben a gyártók sem tudják, hiszen nem kell ezt vizsgálniuk. Mindig is kérdéses volt, hogy Ázsiában valóban etikusan kivonják-e a dioxánt a lauril-szulfátból. Ez ugyanis egy külön eljárás, aminek logikusan drágítania kellene a terméket” – magyarázta.

Felhívta rá a figyelmet, rengeteg olyan ökora hígított termék kapható a piacon, amelyen a termék összetevőinél az elsők között szembetűnik a lauril-szulfát. Szerinte ez elkeserítő, ahogy az is, hogy egy terméket már akkor is ökonak lehet nevezni, ha 5 százalék alatti a fosszilis összetevők aránya benne ráadásul úgy, hogy egészségre igen káros szennyezőket tartalmazhatnak.

Fotó: tisztitoszer.hu



200 összetevőből is állhat egy illatanyag

Nagy Antal beszélt arról is, az öblítő alkalmazása egy ördögi kör, mivel alapanyagának víztaszító hatása van, ami, ha bekerül a szövetbe, a mosószer sem tudja eltávolítani, a ruha kellemetlen szagú lesz, amit csak még több öblítő felhasználásával lehet elnyomni.

„Használatuk eredményeként a fogyasztók olyan vegyi anyagoknak vannak kitéve, amelyek benne maradnak a textíliában, és a bőrrel érintkezve allergiát okozhatnak. Emellett további egészségügyi kockázatot jelenthetnek, úgymint asztma, szaporítószervi károsodás, illetve az öblítőkben található tartósítószerek is veszélyesek lehetnek, amelyek szintén erős allergiás reakciókat válthatnak ki. Ezen mérgek némelyike nagyon nehezen ürül ki a szervezetből, felhalmozódik benne” – mondta a tisztítószer szakértő.

Kiemelte, a tisztítószerekhez használt illatanyagokban akár 200 összetevő is lehet, ami már önmagában is elrettentő. Éppen ezért a Brilliance kínálatában minden termékéből van illatmentes verzió is, amely a visszajelzések alapján rendkívül hatékony a kényesebb bőrű emberek körében. Megjegyezte, mivel fogyasztói oldalról hatalmas a kereslet az illatok iránt, mindenkinek azt javasolják, hogy ha mindenképpen szeretnék illatosítani, azt párologtatóban tegyék minőségi illóolajokkal.

Szót ejtett arról is, tévhit, hogy ha valakinek nincsenek évekig tünetei a különböző vegyi anyagoktól, az nem azt jelenti, hogy a mérgek nem rakódtak le a sejtekben, hiszen a betegségeket elrejti a szervezet és sokszor csak később jelentkezik akár már súlyosabb formában.

Nagy Antal hangsúlyozta, kicsi odafigyeléssel nagyon hatékonyak tudnak lenni a fogyasztók.

„Nem félni kell, hanem odafigyelni. Nézzük meg a címkét, ott van a zsebünkben a telefon, üssük be a keresőbe, melyik gyanús összetevőről mit lehet tudni. Vegyük a fáradtságot, hogy megtaláljuk a legbiztonságosabb, számunkra legmegfelelőbb terméket, amire aztán a közeljövőben ráállhatunk. Fontos, hogy szánjunk rá időt és ne a boltban próbáljuk megfejteni az összetevőket, szinte esélytelen. Tehát felejtsük el az ötletszerű vásárlást, akár a termék illata alapján, hanem megfontoltan nézzünk utána a web-en, melyek azok a termékek, amik nem tartalmaznak mérgező összetevőket.” – tette hozzá.

Végezetül kiemelte, a Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft. három alapelvet fektetett le új ÖKO termékeik fejlesztése előtt: 100 százalékban legyen öko, emellett hatékony is legyen, és ne legyen irreálisan drága. Küldetésük, hogy tisztességes módon változtassák meg az iparágat úgy, hogy az tényleg az emberek javát szolgálja. Hiszik, hogy a cég hivatott arra, hogy európai brand váljon belőle, és jelenleg is azon dolgoznak, hogy az egész kontinensen terjeszkedni tudjanak.