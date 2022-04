A balkonkertészkedés buktatói, így változtatható oázissá bármelyik erkély

Nem kell egy hatalmas kert ahhoz, hogy gyönyörű virágokat ültessünk, megteszi egy kisebb erkély is. Azonban sok buktatója van a balkonkertészetnek, hiszen nem mindegy, hogy mit mikor, mi mellé és hogyan ültetünk.

A balkonnövények az erkélyek, teraszok legszebb nyári díszei. Többnyire egynyári dísznövények, de megtalálhatók köztük a zöldség- és fűszernövények, gyümölcstermő növények díszes változatai is.

A városi élet velejárója, hogy a legtöbb lakáshoz csak egy kis méretű balkon vagy egy körfolyosó apró szeglete jut, ahol lehetőség van a kertészkedésre. Szerencsére azoknak sem kell csüggedniük, akiknek nincs hatalmas kertjük, mert egy pár négyzetméteres balkon vagy egy terasz korlátján akasztós kaspókban is lehet „gazdálkodni”.

Van élet a muskátlin túl is >(MTI Fotó: Ujvári Sándor)

A legtöbb erkély ki van téve az időjárás viszontagságainak, így fontos, hogy olyan növényeket ültessünk, amelyek strapabírók. A hegyi növények és pozsgások kibírják az erőteljes széllökéseket és a nagyobb viharokat is, miközben vízigényük sem túl nagy. Így a pázsitszegfű vagy a bíborvörös délvirág kiváló választás lehet.

Arra is figyeljünk, hogy egy cserépbe csak olyan növényeket ültessünk, amelyek hasonló vízigényűek. A szárazságtűrő levendula nem szerencsés, ha egy helyen van a rendszeres öntözést igénylő muskátlival.

Vegyük figyelembe a növények fényigényét is. Ha erkélyünket legalább pár órán keresztül süti a nap, mindenképp olyan növényeket válasszunk, amelyek jól viselik a tűző napot is. A különleges hatás elérése érdekében a cserépbe ültethetünk magas, alacsony és futónövényeket is.

Először csak néhány cseréppel kezdjünk

Ha még kezdők vagyunk, akkor ne árasszuk el rögtön az erkélyt növényekkel, adjunk egy kis időt magunknak. Kezdetben három-öt virág bőven elegendő lesz, majd szépen lassan, ahogyan egyre tapasztaltabbak leszünk, újabb növényeket kezdhetünk el gondozni egészen odáig, míg tele nem lesz a balkon.

A különböző színeket egymással kombinálva más-más hangulatot varázsolhatunk erkélyünkre. A fehér színű virágokat igen sokoldalúan használhatod fel. Zölddel variálva frissességet kelt, sárgával és zölddel hűvös és eleven. Rózsaszín és kék színű virágokkal kombinálva pedig romantikus.

A sötétlila szín is hasonló adottságokkal rendelkezik. Szürkével és rózsaszínnel szelídséget, sárgával vidám, nyári hangulatot sugároz. Barnával kissé komor, viszont ízléses. Bíborvörössel előkelő, naranccsal feltűnő, fehérrel pedig hűvös.

A piros, a sárga és a narancs színek hivalkodóak, velük elevenné, mozgalmassá változtathatjuk otthonunkat.

A növényeink mellett az is fontos, hogy a cserepek hogyan néznek ki. Ebben az esetben is válogathatunk a színek és a formák között, azt pedig itt is vegyük figyelembe, hogy a kevesebb néha több! Ne akarjunk minden létező színben és formában válogatni, próbáljunk igazodni a virágaink színéhez és méretéhez.

Fontos a szezonalitás és az öntözés is

Ahhoz, hogy egész évben pompázó virágoskertünk legyen az erkélyen, válasszunk olyan növényeket, amelyek az év különböző időszakaiban virágoznak. Vásároljunk minden évszakban más és más növényeket, majd távolítsuk el őket, ha már nem hoznak virágot. Ezzel a módszerrel elérhetjük, hogy az év minden szakaszában szemet gyönyörködtető balkonunk legyen.

Az öntözés okozhat némi fejtörést. Ha nem akarjuk elárasztani az alsó szomszédunkat, építsünk ki egy csepegtető rendszert, ellenkező esetben óvatosan öntözzünk rendszeresen. A nyári kánikulában a kora reggeli vagy az esti órákra időzítsük az öntözést.

Mibe ültessük a virágokat?

A balkonládákba a kis mennyiségű virágföld miatt érdemes olyan egynyári növényt ültetni, ami sekélyen gyökerezik és szárazságtűrő, főleg ha nem tudjuk biztosítani a napi kétszeri öntözést.

Oroszlánszáj

Törpe dália

Rezeda

Paprikavirág

Petúnia

Rézvirág

Verbéna

Bársonyvirág törpe változata

Bakopa

A szép virágok mellett érdemes fűszernövénnyel is kísérletezni. Nem mindegy azonban itt sem, hogy mi kerül egymás mellé. Magvetéssel is próbálkozhatunk, de gyorsabb és biztosabb sikert érhetünk el palánták vásárlásával.

A citromfű a mentához hasonlóan viszonylag agresszíven terjedő növény, így érdemes külön rezidenciát adni neki. Megfelelő vízellátás mellett fejlődik csak igazán szépen, nagy szárazságban rendszeresen kókadnak a levelei. Érdemes egy félárnyékos helyet választani a számára. Talajban nem válogat.

A kakukkfű nagyon jó szárazságtűrő, így a benapozott balkonok kiváló fűszernövénye. Mutatós kis bokrot nevel, amelyről a leveleket folyamatosan gyűjthetjük. Enyhén fásodó szárú, sokszor lombbal együtt telel át, sok éven keresztül élvezhetjük a hasznát. Választhatjuk a sima zöld vagy a cirmos levelű, citromillatú változatot. Dísznövényként is igen szép. A pangó vizet és a túlöntözést kerüljük. Talajban nem válogat.

A kapor az egyik legkevésbé igényes fűszer, akár magról is nevelhetjük. Vízigényes, úgyhogy hasonló igényű növényekkel párosítsuk. Leveleit frissen vagy szárítva is felhasználhatjuk. Virágai gyönyörű mustársárga színű ernyők.

A koriander fényes, világos helyen érzi jól magát. Vízigényes, csak megfelelő vízellátás mellett hoz igazán szép lombozatot. Talajban nem válogatós, de laza talajban érzi a legjobban magát. Leveleit folyamatosan szedhetjük.

A menta elég erőteljesen terjed, így érdemes külön cserépbe vagy ládába ültetni, hogy ne nyomja el a szomszédságot. Leveleit frissítőkhöz, süteményekhez folyamatosan szüretelhetjük. Illatos virágai vonzzák a méheket, így akár méhlegelőként is alkalmazhatjuk. Jól tűri a szárazságot, de igazán szépen csak rendszeres öntözés mellett fejlődik. Talajban nem válogat. Világos helyet válasszunk számára.

Az oregánó és a majoránna szintén jó szárazságtűrő, a mediterrán vidékről származnak ezek a növények, az olasz konyha leghíresebb fűszerei. Világos, napos helyen fejlődnek a legszebben, levelei folyamatosan szüretelhetők. Apró virágai nem befolyásolják a levélhozamot, így nyugodtan hagyhatjuk virágozni. Ha esetleg kissé megnyúlnak, érdemes egy kicsit visszavágni őket, hogy bokrosodjanak.

A metélőpetrezselyem az egyik legnépszerűbb fűszer. Vízigényes, világos vagy félárnyékos helyen fejlődik a legszebben. Az idősebb leveleket érdemes szüretelni, hogy a növény folyamatosan megújulhasson. Laza közeget válasszunk számára, hogy könnyen begyökerezhessen.

A rozmaring az egyik legjobb szárazságtűrő fűszernövény. Évelő, így akár sok éven keresztül is használhatjuk. Napos, meleg fekvésű helyet válaszunk számára, akkor fejlődik a legszebben. Az idősebb példányok töve egyre jobban fásodik, akár valódi kis bokorrá is nőhet, ezért érdemes már eleve nagyobb edényt választani a számára, hogy ne kelljen sokszor bolygatni.

A snidling szinte bármilyen közegben szépen fejlődik, sokszor virágokat is hoz a nyár folyamán. Napos, világos helyet válasszunk neki. Fogyasztás előtt frissen szedjük.

A zsálya jó szárazságtűrő, a pangó vizet nem annyira kedveli, de a rendszeres öntözést meghálálja. Napos, világos helyen fejlődik a legszebben. Aromás leveleit sok éven keresztül élvezhetjük, hiszen évelő növény, kint is könnyen áttelel. Talajban nem válogatós. Virágai mutatósak, általában liláskék vagy rózsaszínes színűek, vonzzák a méheket.

+1 Balkonparadicsom

Balkonparadicsomot könnyen termeszthetünk bármely napfényes erkélyen vagy teraszon. Ma már kedvünkre válogathatunk a különböző fajtákból, sárga, narancssárga, piros színű paradicsomot is ültethetünk, de választhatunk két méter magasságot elérő koktélparadicsomot, amelyet felfuttathatunk egy rácsra, vagy egy törpe változatot, amely egy cserépben is jól érzi magát, sőt akár csüngő virágtartóba is ültethetünk balkonparadicsomot.

A legfontosabb a balkonparadicsom termesztése során, hogy elég napfényt kapjon a növény, félárnyékos vagy árnyékos erkélyen sajnos nem lesz bő a terméshozam.

A címlapfotó illusztráció.