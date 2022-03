Divatmárkák kávézói: magyar márka is követi a Dior példáját

Vannak a divat szerelmesei és vannak a gasztronómia rajongói. Ám kell-e, vagy lehet-e különbséget tenni, ha valaki mind a kettőt szereti? Mennyien vannak, akik éppúgy imádják a divatot, mint a finom ételeket. Ezt bizonyítja az is, hogy az elmúlt években a világ nagy divatmárkái éttermeket, kávézókat nyitottak. A Tiffanyhoz, a Guccihoz vagy a Diorhoz most a magyar Magenta is csatlakozott.

Párizstól New Yorkig, Tokión át Szöulig és most már Budapesten is adott lesz, hogy egy divatmárka kávézójában fogyasszuk el a fenséges reggelinket, vagy ami még trendibb: bruncholjunk egyet. Hiszen, ki ne szeretne egy Dior logós kávét vagy az ikonikus Tiffany & Co. kék dobozához hasonló tortát posztolni az Instagram-oldalára.

Reggeli Tiffanynál, nem álom többé

A Tiffany & Co. Blue Box Caféjában valósággá vált a „Reggeli Tiffanynál” vágyakozás. A lenyűgöző kínálat azonnal New York egyik kedvenc helyévé tette a márka kávézóját, ahol az étlap minden évszakban más és más ételeket tartalmaz, melyek regionális forrásból származó alapanyagokból készülnek.

Aki nem szeretne – vagy nem tud – New Yorkig menni egy divatos kávézóért, annak Milánóban tökéletes választás Emporio Armani kiskereskedelmi központjának földszintjén talál Emporio Armani Caffé & Ristorante. A hely az 1930-as évek elegáns dizájnkódjával büszkélkedhet, tompa tónusokkal, letisztult vonalakkal és kiváló alapanyagok, étterem és pezsgőbár is várja a márka – és természetesen az ételek – szerelmeseit. Szintén Milánóban a Prada sem akart lemaradni a gasztro vonal újításairól. A Bar Luce Wes Anderson amerikai filmrendezővel együttműködve olyan kávézóként üzemel, ami ízig-vérig olasz.

Gucci zöld falai és a Burberry kaviárja

És, ha már Olaszország: Firenzében található a Gucci Osteria étterem, ahol nem csak a finom olasz vajas sütemények sorakoznak fel, hanem a nemzetközi ételek széles választéka is megtalálható. Persze, mindez Gucci-s eleganciával: a zöld falak, az aranymetszetek és rózsaszín tányérok mind azt sugallják, hogy az ide érkezők prémium ellátásban részesülnek.

London központjában pedig a nyüzsgő Vigo Streeten található a Burberry saját Thomas’s Caféja, amely egy szelet nyugalom a város igényes vásárlói számára. A márka hű kedvelői a világ minden tájáról özönlenek, hogy tisztelegjenek a Burberry előtt, és megkóstolják az angol termékek finom változatait, beleértve az angol kaviárt, a kézműves sajtokat és a helyi hús különlegességeket.

Dior és Chanel Tokióban

Kicsit messzebb kell utazni annak, aki a Diornál szeretne egy jót enni. A Dior háza Tokióban található és szoros együttműködésben üzemel a francia cukrásszal, Pierre Hermével, így nem is csoda, hogy mindenféle édesség, sütemény, na meg a macaron a fő attrakció a Dior kávézóban. De Tokióban talált főhadiszállást a Chanel Bézs nevű étterme, ahol az ételek franciák, de japán alapanyagokból készülnek, így még különlegesebbé teszik a haute couture ihlette menüket. A Távol-Keleten maradva itt található az egyik angol divatmárka luxuskávézója: a híres angol divattervező, Vivienne Westwood Hongkongban nyitotta meg a Vivienne Westwood Cafét, ami egy 18. századi teázó és egy modern fotóstúdió koncepcióját ötvözi.

A hazai divatmárkák közül az elsők

A Magenta már 20 éve ismert a hazai divatvilágban. Kényelmes és divatos ruhadarabok finom luxussal és igényességgel meghintve – ez jellemzi a márkát, melynek tulajdonosai most meglepő újítással rukkoltak elő. „Eddig csak ruhákkal kényeztettük vásárlóinkat, most itt az ideje, hogy több érzékszervre hatva, ízekkel és illatokkal is elvarázsoljuk őket. Az ötlet a Covid kezdetekor született meg, amikor be kellett zárnunk két hónapra. Elkezdtünk gondolkodni, hogy mit is csináljunk, de adta magát a helyzet, hogy élelmiszerre mindig szükség lesz. Két éve dolgozunk ezen a webshopon, ami most indult el” – kezdte Dankó Dániel, a Magenta Deli marketing menedzsere, a családi vállalkozás egyik vezetője.

A márkától megszokott precizitással kutatták fel a minőségi alapanyagokkal dolgozó kézműves mestereket, látogattak gyárakat és kóstoltak rendületlenül. A webshopban válogatott prémium élelmiszerek, ital különlegességek limitált darabszámban, etikus körülmények között és a legnagyobb odafigyeléssel készültek. A hazai termelők mellett a világ minden tájáról gyűjtöttek különleges, minőségi élelmiszereket. Így került a kínálatukba a legjobb olasz bio kávé, a napfényes Szicíliából, vagy a 100 százalékban természetes tengeri só Ibiza partjairól.

A webshop után 2022. októberében nyílik az első fizikai üzlet Budapesten a XII. kerületben, ahol friss áruval és kávézó-reggeliző résszel várják majd az odaérkezőket. „Jelenleg csak száraz áru van, nincs hűtött termék, így meg tudtuk oldani, hogy országos kiszállítás legyen. Az üzletben viszont már lesz friss áru: hús, zöldség, gyümölcs, pékáru és tejtermékek is. Ott egy teljes bevásárlást el lehet majd intézni, a hagyományos módon, csak nem hagyományos termékekkel” – tette hozzá a marketingmenedzser.