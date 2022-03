Öt hasznos tipp a tavaszi fáradtság ellen

Bár már nagyon vártuk a tavaszt, a természet újjáéledésével együtt a tavaszi fáradtságot is megtapasztalhatjuk. A nem megfelelő táplálkozás, a túl kevés alvás és a változékony időjárás mind hozzájárulhat a tavasz érkezésével elhatalmasodó tompultság érzéséhez. A hirado.hu most összegyűjtött néhány tippet a tavaszi fáradtság leküzdése ellen.

A jó idő beköszöntével éledezni kezd a természet, sokan mégis azt tapasztalják, hogy rég nem érzett aluszékonyság és ingerlékenység lesz rajtuk úrrá.

A tavaszi fáradtság jellegzetes tünetei:

kimerültség

ingerlékenység

csökkent energiaszint

csökkent munkabírás

fejfájás, migrén, szédülés

alvási problémák

ízületi fájdalmak

Minőségi és mennyiségi pihenés!

A kimerültség sokszor éppen a nem megfelelő pihenés számlájára írható. Nem csak arra érdemes figyelni, hogy hány órát töltünk az ágyban, hanem az alvás minősége sem elhanyagolható. Az éjfél előtti alvással töltött órák sokkal pihentetőbbek, mintha csak később bújnánk ágyba.

Figyeljünk oda a megfelelő táplálkozásra!

Ha szeretjük a kávét, hajlamosak lehetünk egyből segítségül hívni, amikor kicsit is fáradtabbnak érezzük magunkat és így akarva-akaratlanul is többet fogyaszthatunk belőle a kelleténél. Érdemes lenne inkább minél több frissen facsart gyümölcslevet, zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani. Továbbá próbáljuk meg kerülni a nehéz ételeket is, mert ezek megemésztéséhez sok energiára van szüksége a szervezetnek. Ügyeljünk a legfontosabb vitaminok és ásványi anyagok, például az E-, C-vitamin és béta-karotin, a cink vagy a vas pótlására.

Próbáljuk beiktatni a rendszeres testmozgást!

Kezdésként érdemes egy könnyed sétával vagy biciklizéssel felkészíteni a szervezetünket az aktívabb mindennapokra, a „bemelegítést” követően pedig jöhetnek az egész testet erőteljesebben megdolgoztató mozgásformák. A testedzés hatására a keringés megélénkül, a szervezet felfrissül. A fizikai aktivitás által pedig nem csak nappal lehetünk éberebbek, de az éjszakai alvás is pihentetőbb lehet.

Vegyünk reggel frissítő zuhanyt!

Sokan ódzkodnak tőle, pedig a reggeli váltózuhany lendületet adhat a napnak. Ha a kellemes hőmérsékletű vizet fokozatosan lehűtjük, és ezt a folyamatot három– alkalommal megismételjük, majd a folyamatot hideg vízzel zárjuk, nemcsak a vérkeringésünket serkenthetjük, hanem az izmainkat is átdolgoztathatjuk.

Élvezzük ki a napsütést!

Ne feledkezzünk meg a természet azon adományáról, mely minden bajra gyógyírt jelent. Az éltető napsütés tavasszal különösen erőteljesen kifejti jótékony hatásait. A hosszú, sötét hónapok után úgy érezhetjük egy napsütéses délutánon, hogy valóban feltöltődünk pszichésen és testileg egyaránt.

A címlapfotó illusztráció.