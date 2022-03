A tavasz és a jó idő beköszöntével sokan pattannak biciklikre. Érdemes azonban alaposan átnézni indulás előtt a járgányunkat, nehogy kellemetlen meglepetés érjen minket útközben. A hirado.hu összegyűjtött pár fontosabb tudnivalót a biciklik tavaszi karbantartásáról.

Tavasszal, a jó idő beköszönésével előkerülnek téli álmukat alvó kerékpárok. Mielőtt azonban elindulnánk velük, fontos átnézni a műszaki állapotukat, és ha szükséges a hibákat javítani kell.

Első lépésként tisztítsuk meg a kerékpárt. Optimális esetben csak a port kell róla letörölni, hiszen ősszel a szezon végén tisztán raktuk el. A tisztítás során koncentráljunk a vázra. Keressünk rajta repedésre utaló jeleket a hegesztéseknél, valamint a csövek horpadását is figyeljük.

Kormány, fék

Nézzük át a kormányt, illetve a fékeket. Ellenőrizzük a fékbetétek állapotát, ha kopottak, cseréljük, ha össze-vissza, vagy túl nagy távolságra állnak a felnitől, féktárcsától, állítsuk be őket. Bár a szinte teljesen elkopott fékkel is lehet lassítani, de sokáig nem érdemes így használni, mert előbb-utóbb kopik vele minden, drágábban cserélhető dolog is.

A fékbovdenek bekötésére, illetve a bovden egységére is figyeljünk oda, ha már csokorként állnak a szálak szanaszét, inkább cseréljük le.

A kormány környékén semminek nem szabad kotyognia, és a kormánynak is érezhető ellenállás nélkül kell fordulnia.

Váltó, lánc, lánckerekek

Szezonkezdéskor ellenőrizzük a lánc állapotát is, ha megnyúlt, cserélni kell. Gyakran a lánckerekekkel együtt, hiszen egymást koptatják.

Gumik, kerék

Vizsgáljuk meg a repedezésre utaló jeleket a gumi oldalán és futófelületén. Ezek néha egyetlen tél alatt kialakulnak, főképpen ha leeresztve tárolták hónapokig.

A felfújás után simítsuk végig a kereket, nincsenek-e szálszakadásra vagy egyéb sérülésre utaló jelek. Mindegyik esetben cserére lesz szükség, mert a bicikligumik nem javíthatók, kockáztatni pedig nem érdemes, hatalmas bukáshoz vezethet egy durrdefekt.

Ha a gumi rendben van és kellőképpen felfújtuk, érdemes végignézni a küllőket is, hogy elég feszesek-e. A lazábbak meghúzásával inkább csak a rutinosak kísérletezzenek, de inkább bízzuk egy szervizre a munkát.

Mikor érdemes cserélni a kerékpáron külső gumit?

Ha a gumi mintája/futófelülete annyira elvékonyodott, hogy egyfolytában defektet kap.

Ha a gumiszövet sérült, kivágta valami az oldalfalat és eldeformálódott a külső vagy akkora a lyuk, hogy kijön rajta a belső.

Ezek mind olyan körülmények amik csere éretté teszik a külsőt.

A megfelelő tapadás és gördülés érdekében érdemes odafigyelni még a helyes nyomásértékre és a gumi mintájának irányára is. Ha nem megfelelő nyomáson használjuk guminkat az értelemszerűen nem a gyárilag tervezett futófelületen fut, hanem kissé kilapul, ezáltal gyorsabban elkopik, de a defekt esélye is megnő.

Kötelező felszerelés

Ellenőrizzük a kötelező felszereléseket a bringán: csengő, prizma legalább az első kerékre – kettő kell belőle, de a fényvisszaverő oldalfalú gumi kiváltja a borostyánszínű küllőprizmát – lámpa elől-hátul, illetve prizma elől-hátul. Lámpából nem elég a csak pislákoló lámpa, muszáj olyat venni, amely messziről is jól látható, viszont a bringás hordhatja magán, vagy a hátizsákján is.

Lámpából városban megteszi egy kisebb, villogós, LED-es is, de valóban sötétben, közvilágítás nélküli helyeken ezekkel semmire nem megyünk, oda kell a nagy teljesítmény. Ugyan nem minden esetben kötelező, de kibírható kényelmetlenséget okoz a biciklis sisak, így érdemes mindig hordani.

Szerszámkészlet

Egy vérbeli biciklisnél mindig van egy szerszámos pakk, ami jól jöhet, ha például defektet kapunk. Munkába járáshoz a pumpa, tartalék belső, gumileszedő és imbuszkulcs-készlet általában elég. Egy defektet így hamar ki tudunk javítani.

Ha nagyobb túrára indulunk, ajánlott a gumijavító készlet, de hasznos lehet egy láncbontó prés, tartalék fék- és váltóbovden.

A címlapfotó illusztráció.